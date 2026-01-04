Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

La futbolista brasileña llega para cubrir la ausencia de Cristina Ferral, quien emigró a las Chivas Rayadas del Guadalajara. (Instagram: @tigresfemenil)

Tigres Femenil hizo oficial el fichaje de la defensa brasileña Mariza Nascimento, quien aterrizó en Monterrey en la madrugada del 2 de enero.

La zaguera se une a Myra Delgadillo e Ilana Izquierdo, fortaleciendo el plantel del equipo rumbo al comienzo del Clausura 2026, donde las Amazonas comenzarán la defensa de su corona este domingo 4 de enero a las 16:00 horas frente a las Centellas del Necaxa.

Quién es Mariza Nascimento

En 2025, ganó la Copa América Femenina con Brasil. (Instagram: @tigresfemenil)

La zaguera de 24 años llega con un gran palmarés tras haber sido campeona de la Copa América Femenina 2025, Copa Libertadores y el Brasileirao, sumando experiencia internacional al conjunto felino.

Debido a su gran actuación en el 2025, la defensa fue nominada a los Premios The Best de la FIFA como una de las mejores jugadores en su posición de todo el mundo.

Mariza Nascimento ha forjado su carrera en la élite del Brasileirao, defendiendo los colores de Chapecoense, Grêmio y Corinthians.

En el Campeonato Paulista Femenino, levantó el trofeo en 2022, 2023 y 2024. Igualmente, conquistó la Supercopa de Brasil Femenina en esos mismos años.

Por si fuera poco, los éxitos han trascendido al ámbito internacional al ser campeona de la Copa Libertadores en 2023 y 2024, consolidándose como una de las mejores zagueras de todo el continente.

La brasileña se incorpora para la baja de una jugadora histórica y capitana de la institución como Cristina Ferral, quien emigró a Chivas tras una era dorada con las Amazonas.

Otros refuerzos de Tigres Femenil para el Clausura 2026

La seleccionada colombiana se une a Myra Delgadillo como refuerzo de las Amazonas.(Instagram: Ilana Izquierdo)

Las Amazonas buscan seguir aumentando su legado dentro de la Liga Mx Femenil y para ello continúan reforzándose con futbolistas de experiencia internacional rumbo al comienzo del torneo:

Ilana Izquierdo

La futbolista colombiana Ilana Izquierdo, de 23 años y nacida en Cali, inició su destacada trayectoria en el fútbol universitario de Estados Unidos con los Southern Miss Golden Eagles.

Después de sus logros en el futbol estadounidense, la futbolista emprendió una nueva aventura en junio de 2025 al ser contratada por el Atlético de San Luis, siendo su primera experiencia en la Liga Mx Femenil.

Además de sus logros universitarios, Ilana Izquierdo ha forjado una destacada carrera internacional con Colombia en distintas categorías.

Ilana tuvo su debut con la selección mayor en la Copa Oro Femenina de CONCACAF 2024, siendo pieza clave para que el conjunto cafetero llegara hasta los cuartos de final y fue parte del equipo que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Myra Delgadillo

Desde los cinco años, el fútbol robó el corazón de esta talentosa jugadora. Aunque probó otros deportes, la pasión por el futbol terminó por sobresalir y su primer club formal fue el California North Stars.

En preparatoria formó parte de la James Logan High School, donde ganó el título de liga, se llevó el premio de Jugadora Más Valiosa durante sus cuatro años y fue capitana del equipo en las últimas tres temporadas.

En junio de 2019, firmó con el Spartak Subotica de la Primera Liga Serbia, debutando en la Women’s UEFA Champions League con un hat-trick histórico.

Para julio de 2020, se unió al Sporting Clube de Braga en Portugal, donde se convirtió en la primera mexicana en alzar un título lusitano: la Copa de la Liga Femenina 2021-2022, venciendo al Benfica.

En la Liga Mx Femenil ha formado parte de equipos importantes como las Bravas de Juárez, Tuzas del Pachuca y Rayadas de Monterrey. Sus buenas actuaciones le han llevado a ser una jugadora recurrente en las convocatorias de la Selección Mexicana.