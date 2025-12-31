Myra Delgadillo se convierte en nueva jugadora de Tigres Femenil

La jugadora ya tuvo su primer entrenamiento con las Amazonas. (Instagram: @tigresfemenil)

Tigres Femenil anunció este martes 30 de diciembre la contratación de Myra Delgadillo como su nuevo refuerzo para la próxima temporada de la Liga MX Femenil.

La atacante llega tras un paso destacado por las Rayadas de Monterrey, cruzando la ciudad para unirse al archirrival y vestir la camiseta de las Amazonas.

El equipo felino viene de conseguir su séptima estrella tras vencer a las Águilas del América, consolidando su nombre como el equipo más poderoso en la historia de la liga.

Quién es Myra Delgadillo

La delantera cuenta con experiencia en Europa y en Selección Nacional. (Morgan Tencza-Imagn Images)

Myra Alexandra Delgadillo Prado nació en Union City, California, pero creció inmersa en la cultura mexicana gracias a sus padres. Desde los cinco años, el fútbol capturó su corazón y aunque probó otros deportes, la pasión por la redonda siempre prevaleció.

Como muchas pioneras del futbol femenil, inició su carrera en un equipo solo de niños. Sin embargo, su familia la respaldó incondicionalmente, y el California North Stars se convirtió en su primer club formal, derribando estereotipos desde temprana edad.

Con la James Logan High School en preparatoria, ganó el título de liga, se llevó el premio de Jugadora Más Valiosa durante sus cuatro años y fue capitana del equipo en las últimas tres temporadas.

En la Universidad representó a los Bulldogs de Fresno State, con quienes disputó 72 partidos y anotó 19 goles.

Tras la universidad, dio el salto profesional con Fresno F.C. Ladies en la Women’s Premier Soccer League. En junio de 2019, firmó con el Spartak Subotica de la Primera Liga Serbia, debutando en la Women’s UEFA Champions League con un hat-trick histórico.

Para julio de 2020, se unió al Sporting Clube de Braga en Portugal, donde se convirtió en la primera mexicana en alzar un título lusitano: la Copa de la Liga Femenina 2021-2022, venciendo al Benfica.

En la Liga Mx Femenil ha formado parte de equipos importantes como las Bravas de Juárez, Tuzas del Pachuca y Rayadas de Monterrey. Sus buenas actuaciones le han llevado a ser una jugadora recurrente en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Hegemonía de Tigres Femenil

Con 7 estrellas, las Amazonas refrendan su dominio en la competencia. (EFE/ Miguel Sierra)

Tigres Femenil se erige como el equipo más dominante en la historia de la Liga MX Femenil, con siete estrellas que lo coronan como la institución más laureada del circuito.

Las Amazonas protagonizaron una final legendaria que reafirmó su carácter de campeonas en el cierre del 2025, cuando remontaron un marcador adverso de 0-3 al medio tiempo del juego de ida y cerraron la eliminatoria en el Volcán.

Calendario Tigres femenil Clausura 2026

El clásico regio será en la última semana de la temporada regular, en un duelo que seguramente definirá posiciones en lo alto de la clasificación. (X/ @LigaBBVAFemenil)

Para este torneo, el cuadro felino busca seguir sumando éxitos y sumar un nuevo título a sus vitrinas. A continuación, te presentamos en Infobae México el calendario completo para el Clausura 2026:

Jornada 1

Necaxa vs Tigres

Domingo 4 de enero

Estadio Victoria

16:00 horas

Jornada 2

Tigres vs Puebla

Sábado 10 de enero

Estadio Universitario

17:00 horas

Jornada 3

Club León vs Tigres

Viernes 16 de enero

Estadio Nou Camp

21:06 horas

Jornada 4

Toluca vs Tigres

Miércoles 21 de enero

Estadio Nemesio Diez

18:00 horas

Jornada 5

Tigres vs Atlas

Sábado 24 de enero

Estadio Universitario

19:00 horas

Jornada 6

Pachuca vs Tigres

Domingo 1 de febrero

Estadio Hidalgo

19:00 horas

Jornada 7

Tigres vs Cruz Azul

Jueves 5 de febrero

Estadio Universitario

20:00 horas

Jornada 8

Tigres vs FC Juárez

Lunes 9 de febrero

Estadio Universitario

18:00 horas

Jornada 9

Mazatlán vs Tigres

Lunes 16 de febrero

Estadio El Encanto

19:06 horas

Jornada 10

Pumas vs Tigres

Viernes 20 de febrero

Estadio Olímpico Universitario

18:00 horas

Jornada 11

Tigres vs Santos Laguna

Jueves 12 de marzo

Estadio Universitario

20:00 horas

Jornada 12

Tigres vs Querétaro

Domingo 15 de marzo

Estadio Universitario

18:00 horas

Jornada 13

Atlético de San Luis vs Tigres

Domingo 22 de marzo

Estadio Alfonso Lastras

17:00 horas

Jornada 14

Tigres vs Club América

Miércoles 25 de marzo

Estadio Universitario

19:00 horas

Jornada 15

Tijuana vs Tigres

Jueves 2 de abril

Estadio Caliente

21:00 horas

Jornada 16

Tigres vs Chivas

Domingo 5 de abril

Estadio Universitario

18:00 horas.

Jornada 17

Rayadas vs Tigres

Viernes 24 de abril

Estadio BBVA

21:06 horas

*Todos los horarios están en tiempo del centro de México