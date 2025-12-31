México Deportes

Myra Delgadillo se convierte en nueva jugadora de Tigres Femenil

La futbolista de la Selección Mexicana se une a Ilana Izquierdo como los refuerzos de las Amazonas para la siguiente temporada

Guardar
La jugadora ya tuvo su
La jugadora ya tuvo su primer entrenamiento con las Amazonas. (Instagram: @tigresfemenil)

Tigres Femenil anunció este martes 30 de diciembre la contratación de Myra Delgadillo como su nuevo refuerzo para la próxima temporada de la Liga MX Femenil.

La atacante llega tras un paso destacado por las Rayadas de Monterrey, cruzando la ciudad para unirse al archirrival y vestir la camiseta de las Amazonas.

El equipo felino viene de conseguir su séptima estrella tras vencer a las Águilas del América, consolidando su nombre como el equipo más poderoso en la historia de la liga.

Quién es Myra Delgadillo

La delantera cuenta con experiencia
La delantera cuenta con experiencia en Europa y en Selección Nacional. (Morgan Tencza-Imagn Images)

Myra Alexandra Delgadillo Prado nació en Union City, California, pero creció inmersa en la cultura mexicana gracias a sus padres. Desde los cinco años, el fútbol capturó su corazón y aunque probó otros deportes, la pasión por la redonda siempre prevaleció.

Como muchas pioneras del futbol femenil, inició su carrera en un equipo solo de niños. Sin embargo, su familia la respaldó incondicionalmente, y el California North Stars se convirtió en su primer club formal, derribando estereotipos desde temprana edad.

Con la James Logan High School en preparatoria, ganó el título de liga, se llevó el premio de Jugadora Más Valiosa durante sus cuatro años y fue capitana del equipo en las últimas tres temporadas.

En la Universidad representó a los Bulldogs de Fresno State, con quienes disputó 72 partidos y anotó 19 goles.

Tras la universidad, dio el salto profesional con Fresno F.C. Ladies en la Women’s Premier Soccer League. En junio de 2019, firmó con el Spartak Subotica de la Primera Liga Serbia, debutando en la Women’s UEFA Champions League con un hat-trick histórico.

Para julio de 2020, se unió al Sporting Clube de Braga en Portugal, donde se convirtió en la primera mexicana en alzar un título lusitano: la Copa de la Liga Femenina 2021-2022, venciendo al Benfica.

En la Liga Mx Femenil ha formado parte de equipos importantes como las Bravas de Juárez, Tuzas del Pachuca y Rayadas de Monterrey. Sus buenas actuaciones le han llevado a ser una jugadora recurrente en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Hegemonía de Tigres Femenil

Con 7 estrellas, las Amazonas
Con 7 estrellas, las Amazonas refrendan su dominio en la competencia. (EFE/ Miguel Sierra)

Tigres Femenil se erige como el equipo más dominante en la historia de la Liga MX Femenil, con siete estrellas que lo coronan como la institución más laureada del circuito.

Las Amazonas protagonizaron una final legendaria que reafirmó su carácter de campeonas en el cierre del 2025, cuando remontaron un marcador adverso de 0-3 al medio tiempo del juego de ida y cerraron la eliminatoria en el Volcán.

Calendario Tigres femenil Clausura 2026

El clásico regio será en
El clásico regio será en la última semana de la temporada regular, en un duelo que seguramente definirá posiciones en lo alto de la clasificación. (X/ @LigaBBVAFemenil)

Para este torneo, el cuadro felino busca seguir sumando éxitos y sumar un nuevo título a sus vitrinas. A continuación, te presentamos en Infobae México el calendario completo para el Clausura 2026:

Jornada 1

  • Necaxa vs Tigres
  • Domingo 4 de enero
  • Estadio Victoria
  • 16:00 horas

Jornada 2

  • Tigres vs Puebla
  • Sábado 10 de enero
  • Estadio Universitario
  • 17:00 horas

Jornada 3

  • Club León vs Tigres
  • Viernes 16 de enero
  • Estadio Nou Camp
  • 21:06 horas

Jornada 4

  • Toluca vs Tigres
  • Miércoles 21 de enero
  • Estadio Nemesio Diez
  • 18:00 horas

Jornada 5

  • Tigres vs Atlas
  • Sábado 24 de enero
  • Estadio Universitario
  • 19:00 horas

Jornada 6

  • Pachuca vs Tigres
  • Domingo 1 de febrero
  • Estadio Hidalgo
  • 19:00 horas

Jornada 7

  • Tigres vs Cruz Azul
  • Jueves 5 de febrero
  • Estadio Universitario
  • 20:00 horas

Jornada 8

  • Tigres vs FC Juárez
  • Lunes 9 de febrero
  • Estadio Universitario
  • 18:00 horas

Jornada 9

  • Mazatlán vs Tigres
  • Lunes 16 de febrero
  • Estadio El Encanto
  • 19:06 horas

Jornada 10

  • Pumas vs Tigres
  • Viernes 20 de febrero
  • Estadio Olímpico Universitario
  • 18:00 horas

Jornada 11

  • Tigres vs Santos Laguna
  • Jueves 12 de marzo
  • Estadio Universitario
  • 20:00 horas

Jornada 12

  • Tigres vs Querétaro
  • Domingo 15 de marzo
  • Estadio Universitario
  • 18:00 horas

Jornada 13

  • Atlético de San Luis vs Tigres
  • Domingo 22 de marzo
  • Estadio Alfonso Lastras
  • 17:00 horas

Jornada 14

  • Tigres vs Club América
  • Miércoles 25 de marzo
  • Estadio Universitario
  • 19:00 horas

Jornada 15

  • Tijuana vs Tigres
  • Jueves 2 de abril
  • Estadio Caliente
  • 21:00 horas

Jornada 16

  • Tigres vs Chivas
  • Domingo 5 de abril
  • Estadio Universitario
  • 18:00 horas.

Jornada 17

  • Rayadas vs Tigres
  • Viernes 24 de abril
  • Estadio BBVA
  • 21:06 horas

*Todos los horarios están en tiempo del centro de México

Temas Relacionados

Myra DelgadilloTigres FemenilTigresLiga Mx FemenilClausura 2026Fichajesmexico-deportes

Más Noticias

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

En Infobae México te damos un repaso por los mexicanos que lograron coronarse campeones en la liga más importante del futbol americano

México y la NFL: los

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas para el Clausura 2026 con un desafío personal

El regreso del delantero se da en un contexto de alta competencia y expectativas, tanto a nivel de club como de selección

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas

Calendario Semana 18 NFL: qué necesitan los equipos para avanzar a playoffs y dónde ver los juegos en México

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers, Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers y Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers serán los juegos a seguir en esta última semana de temporada regular

Calendario Semana 18 NFL: qué

Sin Salida abrirá el 2026 del CMLL con máscaras y cabelleras en juego

La Arena México será escenario de una lucha de apuestas clave para definir nuevas figuras

Sin Salida abrirá el 2026

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

El delantero, que pertenece al Feyenoord y está cedido en Leicester City, podría firmar un contrato hasta 2029 y convertirse en el referente ofensivo que buscan los Rayos

Reportan que Julián Carranza se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez deshecha cargo de terrorismo,

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

Enfrentamiento en Navolato deja tres sujetos abatidos, seis detenidos y un importante arsenal asegurado

Nuevos actores y mercados: así se reconfiguraría el crimen organizado en México en 2026, según expertos

De Valeria Márquez a Camilo Ochoa: los influencers y famosos que fueron asesinados en México en 2025

ENTRETENIMIENTO

Santa Fe Klan anuncia fiesta

Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato para recibir el 2026: “Vengan a cenar al barrio”

¿Se despide Bárbara Torres de México? La actriz vuelve a Argentina y revela la razón

Odalys Ramírez anuncia su regreso a Televisa tras su inesperada salida de ¡Cuéntamelo Ya!

Hermana de Yolanda Andrade revela detalles de su estado de salud tras foto hospitalaria: “Piquetes y tratamientos”

Thalía, Dulce María y Lucero despiden el 2025 con un recorrido por sus icónicos personajes de telenovela

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas para el Clausura 2026 con un desafío personal

Calendario Semana 18 NFL: qué necesitan los equipos para avanzar a playoffs y dónde ver los juegos en México

Sin Salida abrirá el 2026 del CMLL con máscaras y cabelleras en juego