Myra Delgadillo se convierte en nueva jugadora de Tigres Femenil

Tigres Femenil anunció este martes 30 de diciembre la contratación de Myra Delgadillo como su nuevo refuerzo para la próxima temporada de la Liga MX Femenil.
La atacante llega tras un paso destacado por las Rayadas de Monterrey, cruzando la ciudad para unirse al archirrival y vestir la camiseta de las Amazonas.
El equipo felino viene de conseguir su séptima estrella tras vencer a las Águilas del América, consolidando su nombre como el equipo más poderoso en la historia de la liga.
Quién es Myra Delgadillo
Myra Alexandra Delgadillo Prado nació en Union City, California, pero creció inmersa en la cultura mexicana gracias a sus padres. Desde los cinco años, el fútbol capturó su corazón y aunque probó otros deportes, la pasión por la redonda siempre prevaleció.
Como muchas pioneras del futbol femenil, inició su carrera en un equipo solo de niños. Sin embargo, su familia la respaldó incondicionalmente, y el California North Stars se convirtió en su primer club formal, derribando estereotipos desde temprana edad.
Con la James Logan High School en preparatoria, ganó el título de liga, se llevó el premio de Jugadora Más Valiosa durante sus cuatro años y fue capitana del equipo en las últimas tres temporadas.
En la Universidad representó a los Bulldogs de Fresno State, con quienes disputó 72 partidos y anotó 19 goles.
Tras la universidad, dio el salto profesional con Fresno F.C. Ladies en la Women’s Premier Soccer League. En junio de 2019, firmó con el Spartak Subotica de la Primera Liga Serbia, debutando en la Women’s UEFA Champions League con un hat-trick histórico.
Para julio de 2020, se unió al Sporting Clube de Braga en Portugal, donde se convirtió en la primera mexicana en alzar un título lusitano: la Copa de la Liga Femenina 2021-2022, venciendo al Benfica.
En la Liga Mx Femenil ha formado parte de equipos importantes como las Bravas de Juárez, Tuzas del Pachuca y Rayadas de Monterrey. Sus buenas actuaciones le han llevado a ser una jugadora recurrente en las convocatorias de la Selección Mexicana.
Hegemonía de Tigres Femenil
Tigres Femenil se erige como el equipo más dominante en la historia de la Liga MX Femenil, con siete estrellas que lo coronan como la institución más laureada del circuito.
Las Amazonas protagonizaron una final legendaria que reafirmó su carácter de campeonas en el cierre del 2025, cuando remontaron un marcador adverso de 0-3 al medio tiempo del juego de ida y cerraron la eliminatoria en el Volcán.
Calendario Tigres femenil Clausura 2026
Para este torneo, el cuadro felino busca seguir sumando éxitos y sumar un nuevo título a sus vitrinas. A continuación, te presentamos en Infobae México el calendario completo para el Clausura 2026:
Jornada 1
- Necaxa vs Tigres
- Domingo 4 de enero
- Estadio Victoria
- 16:00 horas
Jornada 2
- Tigres vs Puebla
- Sábado 10 de enero
- Estadio Universitario
- 17:00 horas
Jornada 3
- Club León vs Tigres
- Viernes 16 de enero
- Estadio Nou Camp
- 21:06 horas
Jornada 4
- Toluca vs Tigres
- Miércoles 21 de enero
- Estadio Nemesio Diez
- 18:00 horas
Jornada 5
- Tigres vs Atlas
- Sábado 24 de enero
- Estadio Universitario
- 19:00 horas
Jornada 6
- Pachuca vs Tigres
- Domingo 1 de febrero
- Estadio Hidalgo
- 19:00 horas
Jornada 7
- Tigres vs Cruz Azul
- Jueves 5 de febrero
- Estadio Universitario
- 20:00 horas
Jornada 8
- Tigres vs FC Juárez
- Lunes 9 de febrero
- Estadio Universitario
- 18:00 horas
Jornada 9
- Mazatlán vs Tigres
- Lunes 16 de febrero
- Estadio El Encanto
- 19:06 horas
Jornada 10
- Pumas vs Tigres
- Viernes 20 de febrero
- Estadio Olímpico Universitario
- 18:00 horas
Jornada 11
- Tigres vs Santos Laguna
- Jueves 12 de marzo
- Estadio Universitario
- 20:00 horas
Jornada 12
- Tigres vs Querétaro
- Domingo 15 de marzo
- Estadio Universitario
- 18:00 horas
Jornada 13
- Atlético de San Luis vs Tigres
- Domingo 22 de marzo
- Estadio Alfonso Lastras
- 17:00 horas
Jornada 14
- Tigres vs Club América
- Miércoles 25 de marzo
- Estadio Universitario
- 19:00 horas
Jornada 15
- Tijuana vs Tigres
- Jueves 2 de abril
- Estadio Caliente
- 21:00 horas
Jornada 16
- Tigres vs Chivas
- Domingo 5 de abril
- Estadio Universitario
- 18:00 horas.
Jornada 17
- Rayadas vs Tigres
- Viernes 24 de abril
- Estadio BBVA
- 21:06 horas
*Todos los horarios están en tiempo del centro de México