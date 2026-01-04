Fulham vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League

La estrella mexicana quiere romper más récords en una de las ligas más importantes del mundo. (REUTERS/Tony O Brien)

Fulham recibe este domingo al Liverpool en Craven Cottage, en la jornada 20 de la Premier League. El equipo londinense busca aprovechar la falta de contundencia mostrada recientemente por los visitantes, y todas las miradas apuntan al delantero mexicano Raúl Jiménez como figura clave para llevarse los tres puntos.

El conjunto dirigido por Marco Silva se fortalece en su estadio y quiere sacar ventaja del momento irregular que atraviesan los de Arne Slot, sin embargo, los locales no se confían pues las individualidades del rival podrían complicar la tarea.

Los Reds, por su parte, llegan tras un empate sin goles frente al Leeds United, resultado que expuso dudas sobre su capacidad ofensiva pese a mantener una racha positiva durante diciembre.

El mexicano se ha convertido en un jugador clave para su equipo. (REUTERS/David Klein)

‘El Lobo de Tepeji’ una clave para Fulham

Fulham confía en la experiencia y liderazgo de Jiménez, quien acumula doce titularidades consecutivas en el torneo. El mexicano, de 34 años, destaca por su buen estado físico y es pieza central del ataque, en plena preparación para la próxima Copa del Mundo.

Las cifras personales del atacante, con cuatro goles en la temporada, refuerzan su relevancia dentro del vestuario de los Cottagers. Su aporte toma mayor importancia en partidos exigentes, especialmente frente a rivales de alto nivel en Inglaterra.

Liverpool enfrenta dificultades internas reconocidas por sus propios jugadores. El defensa central Virgil van Dijk admitió públicamente que el equipo tiene problemas para crear jugadas de peligro y señaló que no merecieron ganar su último partido debido a la falta de creatividad.

El plantel dirigido por Slot acusa la ausencia de figuras clave y necesita recuperar la confianza ofensiva cuanto antes. La visita a la capital británica representa una oportunidad para revertir la tendencia, en medio de la presión sobre el entrenador neerlandés por la necesidad de resultados.

Jiménez tuvo un gran cierre de año con los hammers. (REUTERS/Tony O Brien)

A qué hora y dónde ver el partido

El encuentro se llevará a cabo este domingo 4 de enero en punto de las 09:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás disfrutarlo a través de las pantallas de HBO Max y TNT Sports.

Así llega el Fulham a este encuentro

En cuanto al historial de enfrentamientos más recientes, el Liverpool cuenta con una ligera ventaja. Sin embargo, el Fulham tiende a hacerse fuerte ante su público, y los últimos duelos registran un equilibrio dentro de la liga.

Fulham 2-2 Ipswich Town (5 de enero de 2025) Goles Fulham: Raúl Jiménez (69′ y 91′, ambos de penal) Goles Ipswich: Sammie Szmodics, Liam Delap (penal) Raúl Jiménez anotó 2 goles. West Ham United 0-1 Fulham (27 de diciembre de 2025) Gol Fulham: Raúl Jiménez (85′) Raúl Jiménez anotó 1 gol. Fulham 1-0 Nottingham Forest (22 de diciembre de 2025) Gol Fulham: Raúl Jiménez (49′) Raúl Jiménez anotó 1 gol. Burnley 2-3 Fulham (15 de diciembre de 2025) Goles Fulham: Emile Smith Rowe, Calvin Bassey, Harry Wilson Goles Burnley: Lesley Ugochukwu, Oliver Sonne Raúl Jiménez no anotó. Fulham 1-2 Crystal Palace (8 de diciembre de 2025) Gol Fulham: Emile Smith Rowe Goles Crystal Palace: Eddie Nketiah, Marc Guéhi Raúl Jiménez no anotó.