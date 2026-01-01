México Deportes

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU

El precio de las entradas ha provocado molestias entre los aficionados, quienes consideran que el rendimiento deportivo del equipo no acompaña al apoyo que reciben

Ticketmaster seguirá siendo la boletera
Ticketmaster seguirá siendo la boletera oficial para los juegos del Club Universidad Nacional. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Clausura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y Pumas ya puso a la venta los boletos para su debut en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro. El duelo se disputará el domingo 11 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

La venta será a través de Ticketmaster y de acuerdo a información de la propia boletera, cualquier persona a partir de los tres años debe pagar entrada y se permitirá un máximo de cuatro por aficionados.

Por el momento, aún no se ha dado a conocer si habrá venta en las taquillas del Estadio Olímpico Universitario, por lo que habrá que estar atentos a cualquier información que pueda surgir en la semana.

Precios de los boletos por zona

La afición exige que los
La afición exige que los precios vayan acorde al rendimiento del equipo en la cancha. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las entradas van de los 210 a los 750 pesos, más el cargo por servicio, de acuerdo con la información difundida por el propio Club Universidad Nacional en sus redes sociales oficiales.

Los boletos más costosos corresponden a las zonas de palco y platea, con un precio de 750 pesos, mientras que las localidades más accesibles son de 210 pesos y se encuentran en la cabecera norte de Ciudad Universitaria.

  • Palco $750
  • Platea $750
  • Palomar Goya $550
  • Palomar $500
  • Planta baja $430
  • Pebetero $360
  • Cabecera Sur $350
  • Cabecera Norte $210

La afición expresó su molestia en redes sociales por los elevados precios, ya que consideran que el club no ha cumplido con las expectativas en los últimos torneos como para pagar una entrada e ir a verlos.

“Deberían de pensar un poco en su afición y bajar el precio de las entradas. Jugadores de medio pelo y uno va al estadio a apoyarlos, sin que brinden una buena experiencia, comentó uno de los aficionados para el Diario Esto.

Fichajes de Pumas para la siguiente temporada

El ex delantero de Flamengo
El ex delantero de Flamengo busca mejorar los problemas en la delantera auriazul. (Infobae México)

El Club Universidad Nacional vive una urgencia de resultados, pues no levantan un título de Liga MX desde 2011. Ante esta sequía, la institución apuesta por una reestructuración integral que abarca desde la dirección deportiva con Antonio Sancho hasta los jugadores.

A continuación, en Infobae México te presentamos los refuerzos para el Clausura 2026:

Juninho

El fichaje más mediático es el del brasileño Juninho Vieira, delantero de 29 años que llega procedente de Flamengo, con más de 30 partidos disputados y títulos como la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores en su palmarés.

A pesar de tener solamente cuatro goles en 32 encuentros, el futbolista puede desempeñarse en distintas posiciones de la ofensiva, tanto como nueve como extremo en ambas, por lo cual le añade variante al esquema de Efraín Juárez.

César Garza

El joven mediocampista mexicano cuenta con experiencia europea tras tener un breve paso por el Dundee FC de Escocia, donde disputó 16 partidos.

Antes de emigrar al viejo continente, Garza ya había debutado en la primera división con los Rayados de Monterrey, donde disputó 12 partidos oficiales entre Concachampions y Liga Mx.

Recientemente participó en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, donde fueron eliminados por Argentina en los cuartos de final.

Antonio Leone

Al igual que Garza, el defensa central llega en calidad de préstamo proveniente de los Rayados de Monterrey. Se formó en Los Angeles FC y su característica principal es su buena salida con balón.

Jordan Carrillo

El futbolista participó en categorias
El futbolista participó en categorias inferiores de la Selección Mexicana desde la sub-16 hasta la sub-20 (Ron Chenoy-Imagn Images)

El volante ofensivo comenzó su carrera en la cantera de Santos Laguna en 2016, pasando por las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Su debut en el primer equipo del equipo de la Comarca se dio el 25 de julio de 2020. Sus buenas actuaciones lo llevaron a participar con el Sporting Gijón de España en las temporada 2023 y 2024.

Después de su experiencia europea, Carrillo regresó a Santos para el Clausura 2025 y Apertura 2025 sin lograr consolidarse como un titular indiscutible.

En su último torneo, registró 13 partidos y 349 minutos, sin goles, lo que evidenció la necesidad de un nuevo reto profesional.

