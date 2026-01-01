México Deportes

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026

El cuerpo técnico supervisó a los futbolistas que decidieron adelantar su preparación física

Guardar
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tigres mantuvo actividad en el último día del año con entrenamientos opcionales como parte del periodo previo al inicio formal de la pretemporada.

Este miércoles, uno de los futbolistas que acudió a la sesión fue el delantero francés André-Pierre Gignac, goleador histórico del club, quien reportó a las instalaciones del equipo en San Nicolás.

La presencia del atacante se dio en una jornada destinada a elementos que decidieron aprovechar estos días para trabajar de manera anticipada antes del arranque oficial de los trabajos colectivos rumbo al Clausura 2026.

Gignac acude al CET y convive con aficionados

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Gignac fue captado este miércoles 31 de diciembre saliendo del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) a bordo de una camioneta, tras completar la sesión opcional.

En imágenes difundidas por San Cadilla El Norte se observa al futbolista abandonar las instalaciones, aunque también se detuvo para atender a un aficionado que le solicitó una fotografía.

Los trabajos se llevaron a cabo en el CET, ubicado al oriente de San Nicolás. Además de Gignac, también estuvieron presentes Marcelo Flores, Édgar Iván “Gacelo” López, Jesús Angulo y Antonio Carrera, quienes formaron parte del grupo que acudió de manera voluntaria a la práctica.

De acuerdo con reportes, el director técnico Guido Pizarro también acudió al nuevo centro de prácticas para supervisar a los jugadores que aprovecharon estos días de trabajo opcional.

Inicio de pretemporada y planificación del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La pretemporada de Tigres arrancará formalmente este sábado 3 de enero en el CET, con la presencia de todo el plantel para realizar las evaluaciones físicas y médicas, además de comenzar con el trabajo futbolístico de cara al Clausura 2026.

El equipo subcampeón del futbol mexicano tendrá un periodo de preparación de ocho días antes del inicio del torneo, ya que la Jornada 1 se disputará el 11 de enero, cuando enfrenten al Atlético de San Luis en la capital potosina.

Este jueves 1 de enero no está contemplada actividad, mientras que el viernes será el último día de entrenamientos opcionales para los jugadores con menor participación en el Apertura 2025.

Reportes señalan que, para el primer partido del torneo, Guido Pizarro podría utilizar un cuadro alternativo, con el objetivo de permitir a los titulares una semana adicional de trabajo físico y dar minutos a jugadores jóvenes que ayuden a cumplir con la regla de Menores.

Temas Relacionados

André GignacTigres UANLLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

El mercado de fichajes del torneo reflejó un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por operaciones dentro del futbol mexicano

La Liga MX registra una

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

El catcher viene de tener una de sus mejores temporadas en la gran carpa al haber sido subcampeón tras caer en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles

Alejandro Kirk representará a México

Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

El atacante no completó la sesión realizada en El Barrial y su evolución será evaluada en las próximas horas

Anthony Martial no terminó el

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

La planificación del próximo año incluye competencias internacionales clave dentro de su proceso rumbo al siguiente ciclo olímpico

Osmar Olvera va por la

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Las competencias programadas colocan al mexicano en algunos de los eventos más exigentes del pelotón profesional durante 2026

Isaac del Toro en 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte deja más

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

“Gasto medio millón de pesos”:

“Gasto medio millón de pesos”: así ayuda Santa Fe Klan a los Reyes Magos en su barrio con regalos para niños

Junior H sorprende en Guadalajara: el cantante visita casas hogar para ayudar a niños vulnerables

Guillermo del Toro ya tiene su propio “hongo zombi” descubierto en México

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

DEPORTES

La Liga MX registra una

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia