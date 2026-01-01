Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tigres mantuvo actividad en el último día del año con entrenamientos opcionales como parte del periodo previo al inicio formal de la pretemporada.

Este miércoles, uno de los futbolistas que acudió a la sesión fue el delantero francés André-Pierre Gignac, goleador histórico del club, quien reportó a las instalaciones del equipo en San Nicolás.

La presencia del atacante se dio en una jornada destinada a elementos que decidieron aprovechar estos días para trabajar de manera anticipada antes del arranque oficial de los trabajos colectivos rumbo al Clausura 2026.

Gignac acude al CET y convive con aficionados

Gignac fue captado este miércoles 31 de diciembre saliendo del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) a bordo de una camioneta, tras completar la sesión opcional.

En imágenes difundidas por San Cadilla El Norte se observa al futbolista abandonar las instalaciones, aunque también se detuvo para atender a un aficionado que le solicitó una fotografía.

Los trabajos se llevaron a cabo en el CET, ubicado al oriente de San Nicolás. Además de Gignac, también estuvieron presentes Marcelo Flores, Édgar Iván “Gacelo” López, Jesús Angulo y Antonio Carrera, quienes formaron parte del grupo que acudió de manera voluntaria a la práctica.

De acuerdo con reportes, el director técnico Guido Pizarro también acudió al nuevo centro de prácticas para supervisar a los jugadores que aprovecharon estos días de trabajo opcional.

Inicio de pretemporada y planificación del Clausura 2026

La pretemporada de Tigres arrancará formalmente este sábado 3 de enero en el CET, con la presencia de todo el plantel para realizar las evaluaciones físicas y médicas, además de comenzar con el trabajo futbolístico de cara al Clausura 2026.

El equipo subcampeón del futbol mexicano tendrá un periodo de preparación de ocho días antes del inicio del torneo, ya que la Jornada 1 se disputará el 11 de enero, cuando enfrenten al Atlético de San Luis en la capital potosina.

Este jueves 1 de enero no está contemplada actividad, mientras que el viernes será el último día de entrenamientos opcionales para los jugadores con menor participación en el Apertura 2025.

Reportes señalan que, para el primer partido del torneo, Guido Pizarro podría utilizar un cuadro alternativo, con el objetivo de permitir a los titulares una semana adicional de trabajo físico y dar minutos a jugadores jóvenes que ayuden a cumplir con la regla de Menores.