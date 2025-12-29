Montserrat Hernández es presentada como nuevo refuerzo de Pumas Femenil

El Club Universidad Nacional anunció la incorporación de Montserrat Hernández, mediocampista procedente de Chivas Femenil, para el Clausura 2026.
Pumas atraviesa una etapa de reconstrucción tras despedir a su anterior técnico, Marcelo Frigerio, y apostar por Roberto Medina como su nuevo estratega para la próxima temporada.
Trayectoria de Montserrat Hernández
Montserrat Hernández llega a Pumas con una sólida trayectoria en el fútbol femenil mexicano. Con América estuvo desde 2017 hasta 2023, donde disputó más de 100 partidos y conquistó dos títulos de liga: Apertura 2018 y Clausura 2023.
Posteriormente militó en Chivas desde 2023 hasta el Apertura 2025, donde nunca pudo encontrar la regularidad deseada ni los éxitos deportivos.
Su experiencia internacional incluye participaciones con la Selección Mexicana: mayor, Sub-20 y Sub-17. En categorías inferiores representó a México en tres Copas del Mundo (Sub-17 2014, Sub-17 2016 y Sub-20 2018).
Este será el tercer equipo de los denominados “grandes” del fútbol mexicano que vestirá la futbolista en la Liga MX Femenil.
Altas y bajas para el Clausura 2026 de Pumas
De cara al Clausura 2026, Pumas Femenil comienza su proyecto de reestructuración, el cual comienza con la llegada de Roberto Medina como nuevo entrenador del equipo, tras la salida de Marcelo Frigerio.
Junto al brasileño, el club anunció las bajas de Edith Carmona, Fátima Acosta, Camila Vite y Laura Herrera, futbolistas que eran un revulsivo importante y una alternativa para los entrenadores desde la banca, pero nunca encontraron la regularidad deseada.
Además de la incorporación de Montserrat Hernández, Pumas también anunció la llegada de Alexa Huerta, con miras a potenciar el mediocampo del equipo.
Calendario de Pumas Femenil
La nueva etapa de Roberto Medina con el cuadro universitario comienza este domingo 4 de enero ante Querétaro al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario.
Este es el calendario completo de partidos de Pumas Femenil para el Clausura 2026:
Jornada 1
- Pumas vs Querétaro
- Domingo 4 de enero
- Estadio Olímpico Universitario
- 12:00 horas
Jornada 2
- Atlético de San Luis vs Pumas
- Viernes 9 de enero
- Estadio Alfonso Lastras
- 19:00 horas
Jornada 3
- Pumas vs Mazatlán
- Viernes 16 de enero
- Estadio Olímpico Universitario
- 18:00 horas
Jornada 4
- Necaxa vs Pumas
- Miércoles 21 de enero
- Estadio Victoria
- 18:00 horas
Jornada 5
- Pumas vs Santos Laguna
- Domingo 25 de enero
- Estadio Olímpico Universitario
- 12:00 horas
Jornada 6
- América vs Pumas
- Domingo 1 de febrero
- Estadio Ciudad de los Deportes
- 12:00 horas
Jornada 7
- Atlas vs Pumas
- Jueves 5 de febrero
- Estadio Jalisco
- 21:06 horas
Jornada 8
- Pumas vs Chivas
- Lunes 9 de febrero
- Estadio Olímpico Universitario
- 18:00 horas
Jornada 9
- FC Juárez vs Pumas
- Sábado 14 de febrero
- Estadio Olímpico Benito Juárez
- 19:00 horas
Jornada 10
- Pumas vs Tigres
- Viernes 20 de febrero
- Estadio Olímpico Universitario
- 18:00 horas
Jornada 11
- Toluca vs Pumas
- Viernes 13 de marzo
- Estadio Nemesio Diez
- 18:00 horas
Jornada 12
- Tijuana vs Pumas
- Martes 17 de marzo
- Estadio Caliente
- 20:06 horas
Jornada 13
- Pumas vs Pachuca
- Domingo 22 de marzo
- Estadio Olímpico Universitario
- 12:00 horas
Jornada 14
- Pumas vs León
- Viernes 27 de marzo
- Estadio Olímpico Universitario
- 18:00 horas
Jornada 15
- Rayadas vs Pumas
- Miércoles 1 de abril
- Estadio BBVA
- 21:00 horas
Jornada 16
- Pumas vs Puebla
- Domingo 5 de abril
- Estadio Olímpico Universitario
- 12:00 horas
Jornada 17
- Cruz Azul vs Pumas
- Sábado 25 de abril
- Estadio Centenario
- 15:45 horas
*Todos los horarios están en tiempo del centro de México