Montserrat Hernández es presentada como nuevo refuerzo de Pumas Femenil

La ex jugadora de Chivas y América busca sumar experiencia dentro del plantel universitario. (Instagram: @pumasmx)

El Club Universidad Nacional anunció la incorporación de Montserrat Hernández, mediocampista procedente de Chivas Femenil, para el Clausura 2026.

Pumas atraviesa una etapa de reconstrucción tras despedir a su anterior técnico, Marcelo Frigerio, y apostar por Roberto Medina como su nuevo estratega para la próxima temporada.

Trayectoria de Montserrat Hernández

Con experiencia en Chivas, América y Selección Mexicana busca tomar un nuevo reto en su trayectoria futbolística. (Melissa Tamez-USA TODAY Sports)

Montserrat Hernández llega a Pumas con una sólida trayectoria en el fútbol femenil mexicano. Con América estuvo desde 2017 hasta 2023, donde disputó más de 100 partidos y conquistó dos títulos de liga: Apertura 2018 y Clausura 2023.

Posteriormente militó en Chivas desde 2023 hasta el Apertura 2025, donde nunca pudo encontrar la regularidad deseada ni los éxitos deportivos.

Su experiencia internacional incluye participaciones con la Selección Mexicana: mayor, Sub-20 y Sub-17. En categorías inferiores representó a México en tres Copas del Mundo (Sub-17 2014, Sub-17 2016 y Sub-20 2018).

Este será el tercer equipo de los denominados “grandes” del fútbol mexicano que vestirá la futbolista en la Liga MX Femenil.

Altas y bajas para el Clausura 2026 de Pumas

Pumas comienza una nueva etapa bajo el mando de Roberto Medina, con el objetivo de volver a una liguilla y buscar el campeonato. ( X: Pumas Femenil)

De cara al Clausura 2026, Pumas Femenil comienza su proyecto de reestructuración, el cual comienza con la llegada de Roberto Medina como nuevo entrenador del equipo, tras la salida de Marcelo Frigerio.

Junto al brasileño, el club anunció las bajas de Edith Carmona, Fátima Acosta, Camila Vite y Laura Herrera, futbolistas que eran un revulsivo importante y una alternativa para los entrenadores desde la banca, pero nunca encontraron la regularidad deseada.

Además de la incorporación de Montserrat Hernández, Pumas también anunció la llegada de Alexa Huerta, con miras a potenciar el mediocampo del equipo.

Calendario de Pumas Femenil

El juego inaugural será este 4 de enero a las 12:00 en el Estadio Olímpico Universitario frente a Querétaro. (Cuartoscuro)

La nueva etapa de Roberto Medina con el cuadro universitario comienza este domingo 4 de enero ante Querétaro al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario.

Este es el calendario completo de partidos de Pumas Femenil para el Clausura 2026:

Jornada 1

Pumas vs Querétaro

Domingo 4 de enero

Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas

Jornada 2

Atlético de San Luis vs Pumas

Viernes 9 de enero

Estadio Alfonso Lastras

19:00 horas

Jornada 3

Pumas vs Mazatlán

Viernes 16 de enero

Estadio Olímpico Universitario

18:00 horas

Jornada 4

Necaxa vs Pumas

Miércoles 21 de enero

Estadio Victoria

18:00 horas

Jornada 5

Pumas vs Santos Laguna

Domingo 25 de enero

Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas

Jornada 6

América vs Pumas

Domingo 1 de febrero

Estadio Ciudad de los Deportes

12:00 horas

Jornada 7

Atlas vs Pumas

Jueves 5 de febrero

Estadio Jalisco

21:06 horas

Jornada 8

Pumas vs Chivas

Lunes 9 de febrero

Estadio Olímpico Universitario

18:00 horas

Jornada 9

FC Juárez vs Pumas

Sábado 14 de febrero

Estadio Olímpico Benito Juárez

19:00 horas

Jornada 10

Pumas vs Tigres

Viernes 20 de febrero

Estadio Olímpico Universitario

18:00 horas

Jornada 11

Toluca vs Pumas

Viernes 13 de marzo

Estadio Nemesio Diez

18:00 horas

Jornada 12

Tijuana vs Pumas

Martes 17 de marzo

Estadio Caliente

20:06 horas

Jornada 13

Pumas vs Pachuca

Domingo 22 de marzo

Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas

Jornada 14

Pumas vs León

Viernes 27 de marzo

Estadio Olímpico Universitario

18:00 horas

Jornada 15

Rayadas vs Pumas

Miércoles 1 de abril

Estadio BBVA

21:00 horas

Jornada 16

Pumas vs Puebla

Domingo 5 de abril

Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas

Jornada 17

Cruz Azul vs Pumas

Sábado 25 de abril

Estadio Centenario

15:45 horas

*Todos los horarios están en tiempo del centro de México