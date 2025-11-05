México Deportes

Pumas Femenil anuncia la salida de Marcelo Frigério tras no clasificar a la liguilla del Apertura 2025

El estratega brasileño concluyó su etapa con las universitarias tras un año al frente del club

Guardar
Marcelo Frigério dejó de ser
Marcelo Frigério dejó de ser director técnico de Pumas Femenil tras no clasificar a liguilla en el Apertura 2025 Crédito: Pumas

Luego de que Pumas Femenil finalizó su participación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras perder 2-0 frente al conjunto de León, la directiva tomó acciones para cambiar la dirección técnica del equipo. Este martes 4 de noviembre dieron a conocer que Marcelo Frigério ya no seguirá al frente del club de cara al siguiente torneo.

Por medio de un comunicado oficial, el Club Universidad Nacional dio a conocer la finalización, de mutuo acuerdo, de la relación laboral con Frigério, quien ocupó el cargo de entrenador del equipo de la Liga MX Femenil.

La institución expresó su agradecimiento al entrenador a través de redes sociales, destacó su trabajo y el profesionalismo brindados durante su gestión. Asimismo, el club le deseó éxito en sus proyectos futuros.

Marcelo Frigério dejó de ser
Marcelo Frigério dejó de ser el DT de Pumas Femenil (Cortesía Pumas MX)

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluyó la relación laboral con Marcelo Frigério, quien se desempañaba como director técnico del primer equipo femenil de Pumas. Agradecemos al entrenador Marcelo su trabajo y profesionalismo que otorgó a esta institución. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado.

Pumas Femenil perdió ante León y terminó su participación en el Apertura 2025

La escuadra de Pumas finalizó su participación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras perder 2-0 frente al conjunto de León en el Estadio Nou Camp, ubicado en León, Guanajuato. Este encuentro representó el último compromiso del equipo en la fase regular, tras el cual se ubicó en la posición número 11 de la clasificación general, sumando 23 unidades. El conjunto esmeralda concluyó en el noveno sitio con 27 puntos.

Previo al inicio del partido, las auriazules ya no contaban con aspiraciones matemáticas para avanzar a la liguilla, esto debido a los resultados registrados en la Fecha 17 que les impidieron luchar por un lugar en la siguiente fase del campeonato.

Marcelo Frigério dejó de ser
Marcelo Frigério dejó de ser el DT de Pumas Femenil (Cortesía Pumas MX)

El marcador se abrió al minuto 40, cuando Rubí Soto, jugadora de León, ingresó al área y efectuó un disparo que superó la intervención de la guardameta Wendy Toledo. En el segundo tiempo, al minuto 78, Itzell Alemán aumentó la ventaja para las locales, concretando un remate de cabeza tras un centro enviado desde la banda derecha por Alexia Villanueva. Con este resultado, Pumas concluyó su participación en el certamen sin posibilidad de disputar la liguilla.

Marcelo Maria Frigério fue nombrado como el nuevo director técnico de Pumas Femenil de cara al arranque del torneo Clausura 2024, pese a tener buenos torneos con las universitarias, en el Apertura 2025 no logró buenos números y evidenció un bajo rendimiento.

Temas Relacionados

Marcelo FrigérioPumas FemenilLiga MXLiga MX Femenilmexico-deportes

Más Noticias

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford

Ex rival de Canelo Álvarez

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

El mediocampista de Tigres permanece disponible para Canadá debido a la ausencia de partidos oficiales con el equipo nacional mexicano

Canadá busca convencer a Marcelo

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana

El venezolano fue designado entrenador del equipo regiomontano y afrontará su primera experiencia en el beisbol profesional de México

Henry Blanco asume el mando

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

El club regiomontano abrió la serie por el campeonato con triunfo sólido en la Ciudad de México y buscará ampliar la diferencia

Fuerza Regia toma ventaja en

¿Quién fue Carlos Hurtado, el operador que moldeó el fútbol mexicano sin aparecer?

Desde los años 80, construyó una trayectoria discreta pero decisiva en el fútbol nacional, impulsando carreras y decisiones sin ocupar cargos visibles

¿Quién fue Carlos Hurtado, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Audiencia de imputación de Fernando

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

Adrián LeBarón denuncia impunidad y exige justicia a seis años del asesinato de su familia en Bavispe, Sonora

Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Sicarios atacan a marinos y agentes ministeriales en Sonora: un agresor fue abatido y dos detenidos

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Ana Bárbara llora la muerte

Ana Bárbara llora la muerte de su sobrina, hija del político Alejandro Ugalde, a los 16 días de nacida

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de noviembre

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, alza la voz ante lo ocurrido con Fátima Bosch en Tailandia

Alejandra Guzmán muestra impresionante imagen de su columna vertebral tras delicada cirugía: “Abrazo biomecánico”

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el sexto capítulo de este martes 4 de noviembre

DEPORTES

Ex rival de Canelo Álvarez

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

¿Quién fue Carlos Hurtado, el operador que moldeó el fútbol mexicano sin aparecer?