Pumas Femenil anuncia la salida de Marcelo Frigério tras no clasificar a la liguilla del Apertura 2025

Marcelo Frigério dejó de ser director técnico de Pumas Femenil tras no clasificar a liguilla en el Apertura 2025 Crédito: Pumas

Luego de que Pumas Femenil finalizó su participación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras perder 2-0 frente al conjunto de León, la directiva tomó acciones para cambiar la dirección técnica del equipo. Este martes 4 de noviembre dieron a conocer que Marcelo Frigério ya no seguirá al frente del club de cara al siguiente torneo.

Por medio de un comunicado oficial, el Club Universidad Nacional dio a conocer la finalización, de mutuo acuerdo, de la relación laboral con Frigério, quien ocupó el cargo de entrenador del equipo de la Liga MX Femenil.

La institución expresó su agradecimiento al entrenador a través de redes sociales, destacó su trabajo y el profesionalismo brindados durante su gestión. Asimismo, el club le deseó éxito en sus proyectos futuros.

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluyó la relación laboral con Marcelo Frigério, quien se desempañaba como director técnico del primer equipo femenil de Pumas. Agradecemos al entrenador Marcelo su trabajo y profesionalismo que otorgó a esta institución. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado.

Pumas Femenil perdió ante León y terminó su participación en el Apertura 2025

La escuadra de Pumas finalizó su participación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras perder 2-0 frente al conjunto de León en el Estadio Nou Camp, ubicado en León, Guanajuato. Este encuentro representó el último compromiso del equipo en la fase regular, tras el cual se ubicó en la posición número 11 de la clasificación general, sumando 23 unidades. El conjunto esmeralda concluyó en el noveno sitio con 27 puntos.

Previo al inicio del partido, las auriazules ya no contaban con aspiraciones matemáticas para avanzar a la liguilla, esto debido a los resultados registrados en la Fecha 17 que les impidieron luchar por un lugar en la siguiente fase del campeonato.

El marcador se abrió al minuto 40, cuando Rubí Soto, jugadora de León, ingresó al área y efectuó un disparo que superó la intervención de la guardameta Wendy Toledo. En el segundo tiempo, al minuto 78, Itzell Alemán aumentó la ventaja para las locales, concretando un remate de cabeza tras un centro enviado desde la banda derecha por Alexia Villanueva. Con este resultado, Pumas concluyó su participación en el certamen sin posibilidad de disputar la liguilla.

Marcelo Maria Frigério fue nombrado como el nuevo director técnico de Pumas Femenil de cara al arranque del torneo Clausura 2024, pese a tener buenos torneos con las universitarias, en el Apertura 2025 no logró buenos números y evidenció un bajo rendimiento.