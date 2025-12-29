Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Además de ser figura con sus selecciones, estos dos icónicos futbolistas están más que unidos en esta obra. (Jovani Pérez | Infobae México)

La figura de Javier ‘Chicharito’ Hernández ha tomado relevancia en los últimos días tanto dentro como fuera de la cancha. Desde su paso por Chivas y hasta el particular mural que se hizo viral por poner al mexicano portando la playera de la Selección Mexicana, pero dándole un beso al arquero de España, Iker Casillas, representando una escena que generó polémica.

Fue gracias a un video en donde aparece la cantante Sia que los fanáticos del fútbol mexicano se percataron de la imagen en donde los dos futbolistas se encuentran disputando el balón, pero no de una forma convencional.

Muchos usuarios en redes pensaron que se trataba de una broma generada por Inteligencia Artificial (IA) pues ambos aparecen en una escena que involucra un acercamiento que nunca pasó, no obstante es completamente real.

El famoso mural opacó la presentación de la cantante Sia por su peculiar estilo. Crédito: TikTok @siafurlerfanpg

¿De dónde salió la imagen?

El controversial mural surgió gracias al artista visual Alex Donis quien se hizo famoso por su amor al futbol y la forma que encontró para transmitirlo al mundo. Cuenta con varias colecciones, pero la que involucra a Chicharito y al campeón del mundo fue denominada como ‘¡Gol!“.

En esta colección también se encuentran piezas con jugadores protagonistas como: Carlos (El Pescadito) Ruiz y Carlos Bocanegra, Maradona y Pelé, además de los icónicos Zinedine Zidane y Gianluigi Buffon. Sin embargo, la obra del mexicano con el español ya fue entregada a una colección privada, mientras que las demás se desconoce si fueron vendidas o se encuentran disponibles.

Para el artista es una de las formas de representar el famoso 'jogo bonito' del fútbol internacional. (Captura de pantalla Alex Donis)

¿Quién es Alex Donis?

Alex Donis, artista visual nacido en Chicago, ha centrado su trayectoria en desafiar los límites culturales y sociales a través de su obra. Sus creaciones han generado debates en el ámbito del arte contemporáneo debido a su abordaje de temas como la religión, la política, la raza y la sexualidad.

El artista creció en un entorno multicultural que influyó de forma determinante en su perspectiva artística. Su experiencia abarca la vida en East Los Angeles, la asistencia a instituciones educativas en Massachusetts y Guatemala, así como una formación académica en la Universidad Estatal de California, Long Beach, donde obtuvo una licenciatura en Diseño Gráfico, y en el Otis College of Art & Design de Los Ángeles, donde completó una maestría en Pintura.

Uno de los momentos más notorios en la carrera de Donis ocurrió en 1997, cuando la exposición “My Cathedral” en la Galería de la Raza, en San Francisco, fue blanco de vandalismo. En esa muestra, Donis presentó pinturas que generaron controversia, como la representación de Jesús besando al dios hindú Rama y otra donde Che Guevara intercambia un beso con César Chávez. Esta exposición marcó un punto de inflexión en el debate sobre censura y libertad de expresión en el arte latino en Estados Unidos.

Su estilo irreverente ha generado diversas críticas hacia su trabajo. (alexdonis.com)

En 2001, volvió a situarse en el centro de la polémica con la serie “WAR”, exhibida en el Watts Towers Arts Center de Los Ángeles. Estas obras mostraban escenas homoeróticas entre oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles y presuntos miembros de pandillas, lo que llevó a la cancelación de la exposición después de recibir quejas de la comunidad. El propio artista ha señalado que estos episodios han reforzado su compromiso con la exploración de temas considerados tabú o disruptivos desde una perspectiva trinacional y queer.

A lo largo de su carrera, Donis ha participado en exposiciones nacionales e internacionales de relevancia, como “Made in California: Art, Image & Identity 1900-2000” en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, y la 10ª Bienal de La Habana, en Cuba. En 2024, el artista formó parte de la exposición colectiva “Xican-a.o.x. Body” en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), que reunió a referentes del arte chicano contemporáneo.

El trabajo de Donis se encuentra representado en colecciones permanentes de instituciones como el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el Museo de Arte de San Diego y el Museo de Arte Blanton en la Universidad de Texas en Austin. Además, ha recibido nominaciones a premios como el Premio Alpert en Artes Visuales y becas de la Fundación Durfee y la Fundación Comunitaria de California.