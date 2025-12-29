Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Los Bafana Bafana obtienen su boleto como segundo lugar del grupo B. (REUTERS/Esa Alexander)

Actualmente, la selección de Sudáfrica se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones en Marruecos, por lo cual es una oportunidad única para observar el funcionamiento del conjunto africano en un torneo de alto nivel.

Con su victoria en la última jornada ante Zimbabwe, los Bafana Bafana aseguraron su clasificación a los octavos de final como segundo lugar de grupo, por detrás de Egipto.

Hay que recordar que el conjunto africano se enfrentará a México el próximo 11 de junio para la inauguración del mundial 2026 en el Estadio Azteca, por lo que estos duelos marcan un indicio de lo que los dirigidos por Javier Aguirre pudieran enfrentar en su primer juego en la Copa del Mundo.

Cuáles fueron los resultados de Sudáfrica en la fase de grupos

Sudáfrica terminó con una marca de dos juegos ganados y uno perdido en la fase de grupos. (AP Photo/Themba Hadebe)

Sudáfrica arrancó su camino en la Copa Africana de Naciones 2025 con una sufrida victoria 2-1 ante Angola en el Grupo B.

El trámite del encuentro fue parejo, con un empate 1-1 que se mantuvo por varios minutos hasta que los Bafana Bafana lograron conseguir el gol del triunfo al minuto 79 con anotación de Lyle Foster.

En su segundo enfrentamiento, se midieron ante la selección más poderosa del grupo como lo es Egipto de Mohamed Salah. Durante los primeros 45 minutos, Sudáfrica mostró una gran defensa capaz de detener cualquier intento de ataque por parte de los faraones.

Sin embargo, en tiempo de compensación vino una desconcentración de la zaga que le abrió la puerta a Salah para abrir el marcador por la vía del penal.

Las esperanzas del empate se acrecentaron para Sudáfrica al término de la primera mitad con una expulsión hacia un jugador de Egipto, por lo cual los Bafana Bafana tuvieron toda la segunda mitad con un futbolista más dentro del campo.

Sin embargo, Sudáfrica no fue capaz de reflejar su superioridad numérica y el marcador terminó 1-0 a favor de Egipto.

El conjunto sudafricano cerró la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025 con un duelo intenso que acabó con un vibrante 3-2 que selló su clasificación a octavos sobre Zimbabwe.

Cómo quedaron las posiciones en el Grupo B

Comandados por Mohamed Salah, los farones lideraron el sector. AP Foto/Themba Hadebe)

Sudáfrica obtuvo su boleto a los octavos de final tras terminar en segundo lugar del grupo con un par de victorias y una derrota:

1. Egipto: 7 puntos (+2 GD)

2. Sudáfrica: 6 puntos (+1 GD)

3. Angola: 2 puntos (-1 GD)

4. Zimbabue: 1 punto (-2 GD)

Los Faraones y Bafana Bafana avanzaron a la siguiente ronda, donde buscarán conseguir su camino hacia el campeonato continental.

Egipto, como líder de grupo, enfrentará al tercer lugar del Grupo A, C o D, mientras que Sudáfrica medirá fuerzas contra el segundo lugar del Grupo F, el cual está conformado por Costa de Marfil, Camerún, Mozambique o Gabón.

Inauguración Mundial 2026

México se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio de 2026 para comenzar su camino en la Copa del Mundo. (Cuartoscuro/ Rogelio Morales Ponce)

México abrirá la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte, en un duelo que marcará la revancha de aquel juego inaugural 2010, el cual terminó 1-1.

Los Bafana Bafana llegarán a este enfrentamiento después de ausentarse en las últimas tres ediciones mundialistas y buscarán dar la campanada en un escenario histórico como lo es Coloso de Santa Úrsula, el cual recibirá su tercer mundial.

Su actuación al momento en la Copa Africana de Naciones nos muestra un equipo al cual le cuesta hacer mucho los goles cuando se le encierran pero que aprovecha muy bien los espacios que le generan sus adversarios, mientras que su defensiva se ha visto sólida a lo largo de todo el torneo.