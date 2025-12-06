México Deportes

El técnico sudafricano admite que enfrentar a México en el Estadio Azteca será un reto en 2026

El duelo inaugural dará paso a un Mundial que por primera vez reunirá a 48 selecciones y tres países anfitriones en una misma edición

Guardar
El entrenador de Sudáfrica analiza
El entrenador de Sudáfrica analiza el desempeño de su equipo previo al duelo ante México. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La Copa del Mundo 2026 iniciará con un duelo histórico para México, que por tercera vez será sede del partido inaugural.

El 11 de junio, en el ‘Estadio Azteca’ (hoy Estadio Banorte), la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en un encuentro que revive el choque mundialista de 2010, ahora con procesos y generaciones completamente distintos.

Tras el sorteo, el técnico sudafricano Hugo Broos analizó el cruce y valoró el impulso que tendrá el combinado mexicano al jugar frente a su afición.

Broos reconoce el desafío de iniciar contra la selección anfitriona

(REUTERS/Siphiwe Sibeko)
(REUTERS/Siphiwe Sibeko)

En declaraciones para TUDN, Broos describió a México como un rival de gran calidad y subrayó que el entorno favorecerá al local. El entrenador destacó que su equipo deberá mantenerse concentrado para competir en un escenario que considera determinante:

“México es un gran equipo, con grandes jugadores. Tendremos que estar muy atentos porque el apoyo de su gente será un factor decisivo”, aseguró el seleccionador, quien prevé un partido exigente pero de alto nivel futbolístico.

El entrenador, que ha impulsado un proyecto basado en orden y disciplina, reconoció que enfrentar al anfitrión en el debut representa una de las pruebas más complejas en un Mundial.

México retoma su papel protagónico como sede del partido inaugural

(REUTERS/Henry Romero/File Photo)
(REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El enfrentamiento volverá a colocar al ‘Estadio Azteca’ en la mira internacional, reafirmándolo como una de las sedes con mayor peso histórico.

Para México, abrir la competencia en casa implica responsabilidad y la oportunidad de marcar el pulso de su participación desde el primer encuentro.

El conjunto mexicano, inmerso en un proceso que combina renovación y nuevas figuras, buscará usar el respaldo del público para establecer una presentación sólida que lo encamine al resto de la fase de grupos.

Un debut que anticipa intensidad y un contexto mundialista inédito

(REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)
(REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)

Sudáfrica, por su parte, intentará plantear un partido ordenado y aprovechar cualquier desajuste del rival. Broos ha insistido en que su escuadra debe administrar la presión y jugar con inteligencia para no verse superada por la atmósfera del encuentro inaugural.

El duelo abrirá oficialmente la primera Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, además de estrenarse el formato ampliado a 48 selecciones. Este escenario convierte al debut en una cita que apunta a ofrecer un espectáculo lleno de tensión competitiva.

El 11 de junio, el balón volverá a rodar en un Azteca abarrotado. México buscará capitalizar su localía, mientras Sudáfrica aspira a sorprender en un arranque que promete alta intensidad desde el primer minuto.

Temas Relacionados

Hugo BroosSelección Sudáfrica Mundial 2026Selección Mexicana Mundial 2026Estadio AztecaMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Últimas Noticias

Roberto Martínez, DT Portugal ilusiona a la afición mexicana y confirma si Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca

El estratega lusitano destacó la importancia del duelo ante México rumbo al Mundial 2026

Roberto Martínez, DT Portugal ilusiona

Hirving Lozano confía en que México puede sorprender en el Mundial 2026

El atacante destacó que, pese a la dificultad del sector, el Tri cuenta con plantel y trabajo para avanzar bajo la dirección de Javier Aguirre

Hirving Lozano confía en que

El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada

El defensor mexicano enfrenta obstáculos para relanzar su carrera tras dejar al cuadro cementero

El jugador “promesa” de Cruz

Cuántas veces ha clasificado Antonio Mohamed a la final de la Liga MX

Para el estratega, la semifinal representa la oportunidad de ampliar su historial en el futbol mexicano y acercarse a un nuevo título con el club escarlata

Cuántas veces ha clasificado Antonio

Pitbull Cruz vs Lamont Roach: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo este 6 de diciembre

El pugilista mexicano defenderá por primera vez su campeonato mundial interino del CMB de peso superligero

Pitbull Cruz vs Lamont Roach:
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
El duro pasado de Michael

El duro pasado de Michael Landon: de vivir una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Katherine Vélez revela los secretos y desafíos de 25 años de amor con Ernesto Benjumea : “Yo al lado tengo un tipazo”

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película romántica que nunca salió de cartelera: los 30 años del fenómeno “Dilwale Dulhania Le Jayenge”

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

INFOBAE AMÉRICA

Ataque a las joyas de

Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”

Frank Gehry nos hizo interesar por la arquitectura incluso si odiabas sus edificios

Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles: causó interrupciones en la calefacción y el suministro de agua