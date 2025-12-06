El técnico sudafricano admite que enfrentar a México en el Estadio Azteca será un reto en 2026

El entrenador de Sudáfrica analiza el desempeño de su equipo previo al duelo ante México. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La Copa del Mundo 2026 iniciará con un duelo histórico para México, que por tercera vez será sede del partido inaugural.

El 11 de junio, en el ‘Estadio Azteca’ (hoy Estadio Banorte), la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en un encuentro que revive el choque mundialista de 2010, ahora con procesos y generaciones completamente distintos.

Tras el sorteo, el técnico sudafricano Hugo Broos analizó el cruce y valoró el impulso que tendrá el combinado mexicano al jugar frente a su afición.

Broos reconoce el desafío de iniciar contra la selección anfitriona

(REUTERS/Siphiwe Sibeko)

En declaraciones para TUDN, Broos describió a México como un rival de gran calidad y subrayó que el entorno favorecerá al local. El entrenador destacó que su equipo deberá mantenerse concentrado para competir en un escenario que considera determinante:

“México es un gran equipo, con grandes jugadores. Tendremos que estar muy atentos porque el apoyo de su gente será un factor decisivo”, aseguró el seleccionador, quien prevé un partido exigente pero de alto nivel futbolístico.

El entrenador, que ha impulsado un proyecto basado en orden y disciplina, reconoció que enfrentar al anfitrión en el debut representa una de las pruebas más complejas en un Mundial.

México retoma su papel protagónico como sede del partido inaugural

(REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El enfrentamiento volverá a colocar al ‘Estadio Azteca’ en la mira internacional, reafirmándolo como una de las sedes con mayor peso histórico.

Para México, abrir la competencia en casa implica responsabilidad y la oportunidad de marcar el pulso de su participación desde el primer encuentro.

El conjunto mexicano, inmerso en un proceso que combina renovación y nuevas figuras, buscará usar el respaldo del público para establecer una presentación sólida que lo encamine al resto de la fase de grupos.

Un debut que anticipa intensidad y un contexto mundialista inédito

(REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)

Sudáfrica, por su parte, intentará plantear un partido ordenado y aprovechar cualquier desajuste del rival. Broos ha insistido en que su escuadra debe administrar la presión y jugar con inteligencia para no verse superada por la atmósfera del encuentro inaugural.

El duelo abrirá oficialmente la primera Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, además de estrenarse el formato ampliado a 48 selecciones. Este escenario convierte al debut en una cita que apunta a ofrecer un espectáculo lleno de tensión competitiva.

El 11 de junio, el balón volverá a rodar en un Azteca abarrotado. México buscará capitalizar su localía, mientras Sudáfrica aspira a sorprender en un arranque que promete alta intensidad desde el primer minuto.