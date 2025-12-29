Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato

Aaron Ramsey reapareció con le jersey de Pumas ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aaron Ramsey, exjugador de los Pumas, volvió a llamar la atención luego de que dejó la Liga MX en medio de polémicas de su vida personal, en redes sociales reapareció portando la camiseta del club universitario, semanas después de denunciar públicamente que la directiva le rescindió el contrato de manera inesperada y de confirmar su retorno a Gales.

La publicación en Instagram, luego difundida ampliamente por otros usuarios, reavivó el debate sobre su repentina salida y generó una significativa reacción entre seguidores tanto del futbol mexicano como internacional.

El centrocampista galés, quien fue presentado en el verano como refuerzo destacado de los Pumas, apareció en una fotografía publicada en Instagram en la que luce la camiseta auriazul en un campo de golf. La imagen fue compartida recientemente y muestra a Ramsey acompañado de otras personas, y se volvió viral por el contraste con las circunstancias en las que se produjo su desvinculación del club.

Aaron Ramsey reaparece con jersey de los Pumas (Reuters/Andrew Boyers)

El 26 de diciembre fue el cumpleaños 35 de Ramsey, así que sus amigos y compañeros de la cancha lo felicitaron. En una de las publicaciones que compartió apareció el galés con la camiseta del conjunto del Pedregal.

La difusión de la imagen en Instagram aumentó el interés en redes sociales, donde numerosos usuarios especularon sobre el significado de la fotografía de Ramsey con la camiseta de los Pumas tras la controversia que rodeó su ruptura con el club. Algunas interpretaciones apuntaron a un posible guiño simbólico o a una muestra de cordialidad, mientras que otras se limitaron a cuestionar el momento y la intención real de la publicación.

La salida del exjugador del Arsenal y la Juventus estuvo rodeada de polémica, pues se ausentó de los entrenamientos en el cierre del torneo por la desaparición de su mascota “Halo”, una perrita beagle que desapareció en San Miguel de Allende.

Una vez que los auriazules concluyeron su participación en el Apertura 2025, el equipo inició con la reestructura del plantel y Aaron Ramsey quedó fuera del club. Tras regresar a su país, Ramsey explicó a través de Instagram:

“Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y una decepción. Por lo tanto, no tuve opción más que regresar a Gales”. Hasta ahora, el Club Universidad Nacional no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo ocurrido con el futbolista.

Durante su breve etapa en la institución universitaria, Ramsey debutó hasta la sexta jornada del torneo Apertura 2025 debido a que no estaba en condiciones físicas óptimas, acumulando solo 235 minutos repartidos en seis partidos. Su rendimiento no cumplió las expectativas y, aunque se preveía que pudiera disputar una segunda temporada, su experiencia se interrumpió de manera abrupta y, según su propio testimonio, sin aviso previo.