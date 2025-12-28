México Deportes

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Pese a haber llegado como estrella, el mediocampista mexicano no pudo salir de la institución de la mejor manera

Guardar
Sebastián Córdova ahora jugará con
Sebastián Córdova ahora jugará con el equipo que recién le quitó el campeonato. (Cuartoscuro.com)

Sebastián Córdova concluyó de manera oficial su etapa con Tigres tras disputar únicamente seis partidos en el Clausura 2025, torneo marcado por su limitada presencia en el campo y la pérdida de protagonismo respecto a temporadas previas.

El mediocampista mexicano, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025, se despidió del club y de la afición auriazul con un mensaje en el que expresó su agradecimiento y dejó entrever el comienzo de una nueva etapa profesional.

En su mensaje, Córdova evocó su llegada a Tigres en enero de 2022, resaltando el significado que esa fecha tuvo en su trayectoria: “Enero de 2022 es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme; así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro futbol, lleno de ilusión, hambre de jugar, deseos de ser campeón con esta nueva aventura deportiva y logramos todos”, compartió el jugador, aludiendo a los objetivos cumplidos durante su paso por el club.

Con un largo mensaje de
Con un largo mensaje de agradecimiento, el futbolista se dirigió a la institución y a todos los seguidores del club. (IG Sebastián Córdova)

Así fue el paso de Córdova por el club universitario

Originario de Aguascalientes, Córdova arribó a Monterrey tras su ciclo con el América, donde alcanzó notoriedad en el fútbol mexicano. En Tigres, recuperó la confianza y fue fundamental en su primera temporada, contribuyendo a la consecución del octavo título de Liga MX para el equipo universitario.

Acumuló 159 partidos oficiales con los auriazules, sumó 24 goles y 18 asistencias en poco más de tres años, y amplió su palmarés con la Campeones Cup, consolidando así su impacto en la institución.

Sin embargo, el rendimiento de Córdova disminuyó en las últimas campañas, hecho que se reflejó en su escasa participación durante el Clausura 2025. Pese a la reducción de su influencia en el plantel, el mediocampista enfatizó su gratitud hacia la afición, reconociendo el respaldo recibido a lo largo de su ciclo profesional con el club.

Los últimos meses del jugador
Los últimos meses del jugador no fueron tan brillantes como esperaba. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Cuál es el futuro de Córdova?

El futuro inmediato del jugador genera expectativa en la Liga MX, con equipos como Pumas y Toluca interesados en sumarlo a sus filas para el torneo Clausura 2026. Pumas contempla a Córdova como una alternativa para reforzar su mediocampo, mientras que Toluca busca competir por sus servicios y modificar los planes del club capitalino y es el más cercano al futbolista.

Actualmente, Córdova mantiene su estatus de agente libre. En su mensaje, dejó un compromiso claro para el plantel que decida confiar en él: “A mi nuevo club, a su afición, a mis compañeros, cuerpo técnico y directivos les prometo que no los voy a decepcionar. Lo voy a demostrar no solo en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones, afición y todo lo que me vaya a rodear”.

Aunque la etapa en Monterrey llega a su cierre, Córdova encara el desafío de su próximo destino con determinación, dispuesto a trabajar con entrega y profesionalismo en cada nueva oportunidad que le depare su carrera.

Temas Relacionados

Sebastián CórdovaTigresLiga MXPumasTolucaClausura 2025Apertura 2026mexico-deportes

Más Noticias

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

El conjunto rojiblanco cerrará el año con un encuentro frente a una de las sedes más futboleras de todo México

Chivas vs Irapuato: a qué

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Los Gallos Blancos ya suman seis fichajes de cara a la próxima temporada, siendo uno de los equipos con más refuerzos de cara a la próxima campaña

Quién es Erik Dueñas, nuevo

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Ambos equipos ya se encuentran clasificados a la postemporada y buscan seguir escalando posiciones en los standings

Chicago Bears vs San Francisco

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida

La jugadora se convirtió en nuevo refuerzo de Chivas para la próxima temporada y busca cosechar un nuevo campeonato, ahora con el cuadro tapatío

Cristina Ferral dice adiós a

Checo Pérez revela cuándo se retirará de la F1: “Será mi proyecto principal, el más grande”

El mexicano se ha convertido en uno de los pilotos más reconocidos de los últimos años, pero parece que su etapa en la élite del automovilismo mundial está muy cerca de terminar

Checo Pérez revela cuándo se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 17

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Critican a James Hetfield, vocalista

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

DEPORTES

Chivas vs Irapuato: a qué

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida

Checo Pérez revela cuándo se retirará de la F1: “Será mi proyecto principal, el más grande”