Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Sebastián Córdova ahora jugará con el equipo que recién le quitó el campeonato. (Cuartoscuro.com)

Sebastián Córdova concluyó de manera oficial su etapa con Tigres tras disputar únicamente seis partidos en el Clausura 2025, torneo marcado por su limitada presencia en el campo y la pérdida de protagonismo respecto a temporadas previas.

El mediocampista mexicano, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025, se despidió del club y de la afición auriazul con un mensaje en el que expresó su agradecimiento y dejó entrever el comienzo de una nueva etapa profesional.

En su mensaje, Córdova evocó su llegada a Tigres en enero de 2022, resaltando el significado que esa fecha tuvo en su trayectoria: “Enero de 2022 es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme; así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro futbol, lleno de ilusión, hambre de jugar, deseos de ser campeón con esta nueva aventura deportiva y logramos todos”, compartió el jugador, aludiendo a los objetivos cumplidos durante su paso por el club.

Con un largo mensaje de agradecimiento, el futbolista se dirigió a la institución y a todos los seguidores del club. (IG Sebastián Córdova)

Así fue el paso de Córdova por el club universitario

Originario de Aguascalientes, Córdova arribó a Monterrey tras su ciclo con el América, donde alcanzó notoriedad en el fútbol mexicano. En Tigres, recuperó la confianza y fue fundamental en su primera temporada, contribuyendo a la consecución del octavo título de Liga MX para el equipo universitario.

Acumuló 159 partidos oficiales con los auriazules, sumó 24 goles y 18 asistencias en poco más de tres años, y amplió su palmarés con la Campeones Cup, consolidando así su impacto en la institución.

Sin embargo, el rendimiento de Córdova disminuyó en las últimas campañas, hecho que se reflejó en su escasa participación durante el Clausura 2025. Pese a la reducción de su influencia en el plantel, el mediocampista enfatizó su gratitud hacia la afición, reconociendo el respaldo recibido a lo largo de su ciclo profesional con el club.

Los últimos meses del jugador no fueron tan brillantes como esperaba. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Cuál es el futuro de Córdova?

El futuro inmediato del jugador genera expectativa en la Liga MX, con equipos como Pumas y Toluca interesados en sumarlo a sus filas para el torneo Clausura 2026. Pumas contempla a Córdova como una alternativa para reforzar su mediocampo, mientras que Toluca busca competir por sus servicios y modificar los planes del club capitalino y es el más cercano al futbolista.

Actualmente, Córdova mantiene su estatus de agente libre. En su mensaje, dejó un compromiso claro para el plantel que decida confiar en él: “A mi nuevo club, a su afición, a mis compañeros, cuerpo técnico y directivos les prometo que no los voy a decepcionar. Lo voy a demostrar no solo en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones, afición y todo lo que me vaya a rodear”.

Aunque la etapa en Monterrey llega a su cierre, Córdova encara el desafío de su próximo destino con determinación, dispuesto a trabajar con entrega y profesionalismo en cada nueva oportunidad que le depare su carrera.