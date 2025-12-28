Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

El joven futbolista mexicano se formó en las fuerzas básicas del LAFC y busca probar suerte en la liga mexicana (Instagram: Querétaro FC)

Los Gallos Blancos de Querétaro anunciaron el fichaje de Erik Dueñas, mediocampista surgido de las fuerzas básicas del LAFC, como su sexta incorporación para la temporada de la Liga MX.

El anuncio se dio este sábado a través de las redes sociales del club, con un video creativo que emula la dinámica de un videojuego y captura la esencia del nuevo jugador desde la primera imagen:

“¡NUEVO GALLO! Un jugador con mucha garra y visión en el mediocampo. ¡Bienvenido, Erik Dueñas! Que sea una etapa llena de éxitos", se puede leer en la publicación oficial.

Trayectoria de Erik Dueñas

El futbolista formado en LAFC probará suerte en el futbol mexicano.

El joven futbolista de 21 años, nacido en California pero con ascendencia mexicana, se formó en las fuerzas básicas del LAFC para posteriormente unirse al Houston Dynamo en 2025, donde disputó un total de ocho partidos.

Su llegada a Querétaro representa una revancha en su carrera profesional, donde busca sumar minutos que le ayuden a demostrar su talento dentro del futbol mexicano.

A la llegada de Erik Dueñas, se suman cinco incorporaciones para fortalecer al plantel rumbo a la siguiente temporada, en búsqueda de clasificar a la liguilla.

Fichajes Querétaro Clausura 2026

Alex Alcalá se incorpora a las filas de los Gallos Blancos, después de su experiencia europea.

La llegada de las nuevas incorporaciones a Querétaro está liderada por Esteban González, el nuevo director técnico de los Gallos Blancos.

El estratega chileno se suma al club tras un exitoso paso por Coquimbo Unido, donde recientemente conquistó el campeonato de Primera División de Chile.

González, reconocido por su enfoque estratégico y capacidad para desarrollar talento joven, llega con la misión de fortalecer el proyecto deportivo albiazul.

Su filosofía de juego ofensivo y experiencia en el fútbol chileno serán clave para hacer de Querétaro un plantel competitivo en la Liga MX.

Logros destacados de Esteban González:

2025: Campeón de la Primera División de Chile con Coquimbo Unido (primer título de liga en la historia del club).

2019: Ascenso de Tercera “A” a Segunda Profesional con Deportes Concepción.

2018: Ascenso de Tercera “B” a Tercera “A” con Deportes Concepción.

A continuación, te presentamos la lista de las nuevas incorporaciones para esta temporada:

Alex Alcalá

El Club Querétaro sacudió el mercado de fichajes con el anuncio del mediapunta mexicano Alex Alcalá, quien llega desde el Manchester City para reforzar a los Gallos Blancos de cara al Clausura 2026.

Aunque no debutó con el primer equipo inglés, el joven de 20 años aceptó el proyecto queretano para sumar minutos en Primera División, consolidarse en el fútbol mexicano y explotar su potencial en un entorno de continuidad.

El club lo presentó en redes sociales con un video impactante: “De California a Manchester y de Manchester a Querétaro… ahora llega al Azul y Negro para darlo todo por la Q en el pecho”.

Alejandro Alcalá Solorio nació el 20 de octubre de 2005 en Stockton, California, hijo de padres mexicanos, lo que le otorga doble nacionalidad.

Sus cualidades lo llevaron a la Academia del LA Galaxy, donde brilló hasta ser detectado en 2020 por ojeadores del City Football Group. Un año después se integró al Galaxy II, filial que compite en MLS Next Pro, antes de dar el salto a las categorías inferiores del Manchester City.

Daniel Parra

Daniel Alexis Parra Durán, lateral izquierdo de 24 años originario de Celaya, Guanajuato, se incorpora a Querétaro procedente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX. Llega en calidad de préstamo por un año, con opción de compra.

Formado en las fuerzas básicas de Pachuca y Monterrey (club donde debutó profesionalmente), Parra presume un título de CONCACAF Champions League 2021 con los Rayados. Su trayectoria incluye pasos por Necaxa en Liga MX, Raya2 Expansión, Forge FC de la Canadian Premier League y Morelia.

En el Apertura 2025 con Morelia, fue titular indiscutible, donde acumuló más de 1000 minutos y destacó por su presencia ofensiva desde la banda izquierda, con centros precisos y llegada al área rival.

Jean Unjanque

Jean Unjanque, mediocampista originario de Senegal, se une a las filas de los Gallos Blancos de Querétaro tras su paso por el Cancún FC de la Liga de Expansión MX.

En el Apertura 2025, disputó 15 partidos y anotó tres goles, demostrando su olfato goleador y llegada desde segunda línea. Llega con la misión de competir en el centro del campo albiazul y aportar dinamismo ofensivo.

Su carrera en México refleja un crecimiento constante y buena adaptación al fútbol nacional, aunque también ha enfrentado desafíos extracancha, como un incidente de discriminación racial durante su estancia en la Riviera Maya.

Eduardo Pérez

Querétaro FC hizo oficial la incorporación de Eduardo Pérez, exjugador de la Jaiba Brava de Tampico Madero, como parte de sus nuevas contrataciones para el Clausura 2026 de la Liga MX.

El anuncio sorprendió apenas días después de que se confirmara su salida como la primera baja del actual monarca de la Liga de Expansión. La afición jaiba aún celebraba el título del Apertura 2025, conquistado el 6 de diciembre en el Estadio Tamaulipas.

El futbolista de 32 años fue pieza clave en la obtención del campeonato, destacando por su experiencia y liderazgo en el mediocampo. Ahora busca probarse en la máxima categoría del fútbol mexicano con los Gallos Blancos.