Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Katia Itzel, una gran profesional que busca que más mujeres sigan luchando con pitar en el futbol varonil. (Mexsport)

El arbitraje mexicano cerró el 2025 con una noticia que refuerza su prestigio a nivel internacional. La silbante Katia Itzel García fue reconocida entre las mejores del mundo tras aparecer en el ranking anual de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), consolidando un año histórico tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

De acuerdo con la evaluación publicada en el portal oficial de la IFFHS, la árbitra mexicana se ubicó en el sexto lugar del planeta, acumulando 15 puntos, lo que la colocó dentro del Top 10 mundial del arbitraje femenil durante 2025. Este resultado la posicionó por encima de varias silbantes con amplia trayectoria y confirmó su crecimiento sostenido en la élite del futbol.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - November 29, 2025 Referee Katia Itzel Garcia REUTERS/Eloisa Sanchez

El listado fue encabezado por juezas provenientes de Europa, Sudamérica y África. Entre los nombres destacados figuran Maria Sole Ferreri (Italia), Stephanie Frappart (Francia), Ivana Martincic (Croacia), Tess Olofsson (Suecia) y Edina Alves (Brasil), seguidas por Katia Itzel García como la mejor representante de México en la clasificación global.

En el plano nacional, la árbitra tuvo una participación constante en la Liga MX. Hasta el 29 de noviembre de 2025, fecha de su último encuentro en el torneo Apertura, García acumuló 12 partidos dirigidos como árbitra central durante el año. En el Clausura 2025, fue designada en seis encuentros de fase regular, entre ellos duelos de alto perfil como América vs. Tijuana, Pachuca vs. Pumas y América vs. Mazatlán.

Mar 23, 2025; Inglewood, California, USA; FIFA referee Katia Itzel Garcia signals during the second half of the Concacaf Nations League third place match at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Alex Gallardo-Imagn Images

Durante el Apertura 2025, repitió la misma cifra de partidos, mostrando un criterio disciplinario firme al sacar 41 tarjetas amarillas y una roja. En ese torneo, además, marcó un precedente al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de Liguilla en la Primera División varonil, durante el encuentro de vuelta de los cuartos de final entre Toluca y FC Juárez.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - November 29, 2025 Juarez's Rodolfo Pizarro remonstrates with referee Katia Itzel Garcia REUTERS/Eloisa Sanchez

A nivel internacional, el 2025 también fue intenso para la silbante mexicana. Su agenda incluyó tres partidos de la Leagues Cup, participación en la Copa Oro de la Concacaf y designaciones en la Copa Mundial Sub-20, confirmando su proyección global.

El reconocimiento de la IFFHS refleja no solo su desempeño individual, sino también el avance del arbitraje mexicano en escenarios de máxima exigencia.