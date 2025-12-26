¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?

Willibaldo García no defenderá su campeonato de la FIB en Riad, Arabia Saudita (REUTERS)

Las expectativas en torno a los enfrentamientos de boxeo entre México y Japón tomaron un giro inesperado tras la confirmación de que la pelea entre Willibaldo y Kenshiro Teraji no se celebrará como estaba planeado en Riad, Arabia Saudita.

A pesar de que todo estaba dispuesto para que este fin de semana se llevaran a cabo tres combates destacados entre representantes de ambos países, se dio a conocer la cancelación de uno de los duelos principales poco antes del evento.

Willibaldo García no defenderá su campeonato en Riad, Arabia Saudita

El evento que prometía ser la primera defensa del título mundial súper mosca de la FIB para el mexicano Willibaldo quedó en suspenso, ya que no participará en la Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita. Según dio a conocer The Ring, la imposibilidad de subir al cuadrilátero se conoció poco antes del enfrentamiento programado, generando incertidumbre tanto en el entorno del boxeo nacional como en la afición internacional.

Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Weigh-In - Riyadh, Saudi Arabia - December 26, 2025 Willibaldo Garcia Perez and Kenshiro Teraji during the weigh-in as promoter Eddie Hearn looks on REUTERS/Hamad I Mohammed

Cabe señalar que durante la ceremonia de pesaje realizada el viernes, el mexicano registró 113,9 libras (51,68 kilogramos), ubicándose más de una libra (0,45 kilogramos) por debajo del límite permitido para la división súper mosca. En la posterior ceremonia pública, García mostró confianza y aseguró sentirse en óptimas condiciones, manifestando que su preparación física había sido adecuada y que se encontraba fuerte para afrontar el compromiso.

“La pelea por el título mundial súper mosca de la FIB de Willibaldo García contra Kenshiro Teraji ha sido cancelada después de que García se enfermara y fuera ingresado al hospital tras el pesaje ceremonial”, informó The Ring.

Cartelera completa de Inoue vs Picasso

A pesar de que el combate entre Willibaldo García y Kenshiro Teraji quedó cancelado, otros dos mexicanos se subirán al cuadrilátero a pelear. Picasso irá contra todo pronóstico y peleará contra Naoya Inoue por el campeonato indiscutido supergallo, mientras que Sebastián Hernández se medirá nada más y nada menos que a Junto Nakatani.

Naoya Inoue vs David Alan Picasso, por los títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) del peso supergallo.

• Junto Nakatani vs Sebastián Hernández, peso supergallo.

• Willibaldo García vs Kenshiro Teraji, por el título mundial (FIB) del peso supermosca (CANCELADA)

• Taiga Imanaga vs Eridson García, peso superpluma.

• Reino Tsutsumi vs Leobardo Quintana, peso supergallo.

¿Quién peleará contra Kenshiro Teraji tras la baja de Willibaldo García?

El futuro enfrentamiento de Kenshiro Teraji continúa siendo una incógnita, aunque Turki Al-Sheikh ha sugerido ya a dos posibles oponentes. Entre los nombres evaluados figura Murtda Ziemalabden, quien posee un historial de 1 victoria, sin derrotas ni empates, así como Moussa Mouhoub, boxeador que ha registrado 3 triunfos, incluyendo 1 por nocaut, y 1 derrota, sin empates.

Hasta el momento, no se ha hecho oficial cuál de estos peleadores será finalmente seleccionado para medirse en el próximo combate.