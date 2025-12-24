México Deportes

Siboldi rompe el silencio y revive la polémica de supuesto romance con la jugadora, Tatiana Flores

El exentrenador felino afirmó que, al no poder mancharlo deportivamente, se fabricó una narrativa personal para dañar su imagen

Guardar
La atleta de las Amazonas
La atleta de las Amazonas arremetió contra los rumores que manchaban su imagen y trayectoria. Foto: Jesús Avilés

Robert Dante Siboldi volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras reabrir uno de los episodios más polémicos de su carrera en el futbol mexicano.

A más de un año de su salida de Tigres, club con el que se proclamó campeón del Apertura 2023, el técnico uruguayo habló abiertamente sobre la controversia que rodeó su despido y las versiones que, según él, buscaron dañar su imagen personal y profesional.

Durante una charla en el programa La Última Palabra, el estratega fue cuestionado sobre los señalamientos que surgieron tras abandonar la institución felina. En ese contexto, el periodista Gustavo Mendoza recordó que, después de su salida, existió una narrativa que intentó “manchar su nombre”, algo que Siboldi rechazó de forma tajante al asegurar que jamás existieron pruebas en su contra ni contra su auxiliar técnico, Miguel Fuentes.

La joven mexicana compartirá vestidor
La joven mexicana compartirá vestidor con la campeona del mundo Jennifer Hermoso. Crédito:IG Tigres Femenil

El entrenador explicó que las acusaciones incluyeron versiones sin sustento, entre ellas una historia fabricada que lo vinculaba con una jugadora del club, sin mencionar directamente a Tatiana Flores. Al respecto, Siboldi fue enfático al negar cualquier tipo de relación o conocimiento personal.

“Sin mostrar una sola prueba, ¿verdad? De todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon, tanto a Miguel como a mí, encima inventando historias con una jugadora (Tatiana Flores), una menor, una chiquilina del club, que ni siquiera la conozco”, declaró.

A lo largo de la conversación, el tema volvió a surgir y el exarquero reiteró que nunca hubo evidencia que respaldara dichas versiones. Según explicó, al no poder comprobar irregularidades deportivas, se optó por crear una narrativa distinta para afectar su reputación.

El entrenador de Tigres, Robert
El entrenador de Tigres, Robert Dante Siboldi da instrucciones a sus jugadores frente a Pumas, durante un juego de ida por las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel
“Esto del invento con la chiquilina; como no me pudieron ensuciar, como lo hicieron con Miguel, inventando que se vendió información a Rayados, tuvieron que buscar la manera de poder salpicar, inventando una historia con una jugadora”, declaró.
La delantera de 18 años
La delantera de 18 años en un partido con la Selección Femenil Sub-20.

Siboldi también compartió que la situación trascendió el ámbito profesional y tuvo consecuencias en su entorno familiar. Recordó que es padre de una adolescente de 15 años que asiste a la escuela, por lo que el impacto fue especialmente delicado. En ese proceso, destacó el papel fundamental de su esposa para contener la situación.

“Mi señora que fue la que paró todo, con respecto a eso. Había que hablar con maestros, en la escuela”, dijo. “Ellos saben quién soy, por suerte, gracias a Dios. Mi esposa me conoce perfectamente y mis hijos también”, añadió.

Finalmente, el técnico señaló que el momento más complicado ya quedó atrás y subrayó que nunca hubo nada que demostrar, pues no ocurrió ningún hecho indebido. Su etapa más reciente en el futbol mexicano fue con Mazatlán FC, equipo al que dirigió únicamente durante un torneo.

Temas Relacionados

Robert Dante SiboldiTigresTatiana Floresmexico-deportes

Más Noticias

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

El joven arquero estadounidense sobresale por su liderazgo y proyección como pieza clave en el desarrollo de talentos en Coapa

¿Quién es Max Serrano, nuevo

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

El técnico uruguayo tuvo un paso exitoso con el cuadro cementero y es recordado con cariño por la afición

Vicente Sánchez revela cuál fue

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Emilio Azcárraga, propietario del conjunto azulcrema, confirmó la nueva relación con Kraft Group quien gestiona a los Patriotas de la NFL

Club América anuncia alianza internacional:

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

El proceso judicial incluyó evaluaciones de riesgo y antecedentes de intimidación contra la víctima

Dictan prisión preventiva a Marco

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”

El japonés defenderá su campeonato indiscutido ante el mexicano en Riad, Arabia Saudita

Naoya Inoue revela de qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre asesinatos y detenciones, Los

Entre asesinatos y detenciones, Los Chapitos pierden a cinco operadores clave en 72 horas

Quiénes son los Lindoro, la familia de la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, y su papel en Los Chapitos

Detienen en Naucalpan a dos hombres con 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego

El Menchito, hijo del líder del CJNG, apela su condena en EEUU: alega juicio injusto

¿Qué se sabe del hombre que mató a El Panu? Así operó el ataque en Zona Rosa

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame se lanza contra

Alfredo Adame se lanza contra Pati Chapoy tras veto en Ventaneando pese a ganar La Granja VIP: “Le sé cosas”

5 ideas de Juegos Navideños fáciles y baratos para reuniones familiares

Cartelera de teatro: obras para disfrutar durante las fiestas navideñas en México

¿Qué pasó con Burrita Burrona? Esto es lo que se sabe tras su retiro

Caso Paulette: Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen

DEPORTES

¿Quién es Max Serrano, nuevo

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”