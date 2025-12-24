Siboldi rompe el silencio y revive la polémica de supuesto romance con la jugadora, Tatiana Flores

La atleta de las Amazonas arremetió contra los rumores que manchaban su imagen y trayectoria. Foto: Jesús Avilés

Robert Dante Siboldi volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras reabrir uno de los episodios más polémicos de su carrera en el futbol mexicano.

A más de un año de su salida de Tigres, club con el que se proclamó campeón del Apertura 2023, el técnico uruguayo habló abiertamente sobre la controversia que rodeó su despido y las versiones que, según él, buscaron dañar su imagen personal y profesional.

Durante una charla en el programa La Última Palabra, el estratega fue cuestionado sobre los señalamientos que surgieron tras abandonar la institución felina. En ese contexto, el periodista Gustavo Mendoza recordó que, después de su salida, existió una narrativa que intentó “manchar su nombre”, algo que Siboldi rechazó de forma tajante al asegurar que jamás existieron pruebas en su contra ni contra su auxiliar técnico, Miguel Fuentes.

La joven mexicana compartirá vestidor con la campeona del mundo Jennifer Hermoso.

El entrenador explicó que las acusaciones incluyeron versiones sin sustento, entre ellas una historia fabricada que lo vinculaba con una jugadora del club, sin mencionar directamente a Tatiana Flores. Al respecto, Siboldi fue enfático al negar cualquier tipo de relación o conocimiento personal.

“Sin mostrar una sola prueba, ¿verdad? De todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon, tanto a Miguel como a mí, encima inventando historias con una jugadora (Tatiana Flores), una menor, una chiquilina del club, que ni siquiera la conozco”, declaró.

A lo largo de la conversación, el tema volvió a surgir y el exarquero reiteró que nunca hubo evidencia que respaldara dichas versiones. Según explicó, al no poder comprobar irregularidades deportivas, se optó por crear una narrativa distinta para afectar su reputación.

El entrenador de Tigres, Robert Dante Siboldi da instrucciones a sus jugadores frente a Pumas, durante un juego de ida por las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

“Esto del invento con la chiquilina; como no me pudieron ensuciar, como lo hicieron con Miguel, inventando que se vendió información a Rayados, tuvieron que buscar la manera de poder salpicar, inventando una historia con una jugadora”, declaró.

La delantera de 18 años en un partido con la Selección Femenil Sub-20.

Siboldi también compartió que la situación trascendió el ámbito profesional y tuvo consecuencias en su entorno familiar. Recordó que es padre de una adolescente de 15 años que asiste a la escuela, por lo que el impacto fue especialmente delicado. En ese proceso, destacó el papel fundamental de su esposa para contener la situación.

“Mi señora que fue la que paró todo, con respecto a eso. Había que hablar con maestros, en la escuela”, dijo. “Ellos saben quién soy, por suerte, gracias a Dios. Mi esposa me conoce perfectamente y mis hijos también”, añadió.

Finalmente, el técnico señaló que el momento más complicado ya quedó atrás y subrayó que nunca hubo nada que demostrar, pues no ocurrió ningún hecho indebido. Su etapa más reciente en el futbol mexicano fue con Mazatlán FC, equipo al que dirigió únicamente durante un torneo.