México Deportes

Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: “Generación de cristal”

El comentarista reafirma su negativa a disculparse con Antonio Mohamed tras la controversia por el cambio de portero en la final

Faitelson vuelve a lanzarse contra
Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: "Generación de cristal" (Ilustración Infobae México)

David Faitelson, analista deportivo, reiteró en su programa Faitelson sin censura de TUDN que no ofrecerá una disculpa a Antonio Turco Mohamed, entrenador del Toluca, tras la polémica generada por sus críticas a la decisión de cambiar de portero durante la final del Apertura 2025. “Voy a hablar por última vez del Turco Mohamed, él me ha pedido que ofrezca una disculpa, la realidad es que no lo voy a hacer, lo he pensado en las últimas noches a conciencia y la verdad no tengo nada en absoluto de lo cual arrepentirme”, afirmó Faitelson en la emisión, subrayó que su postura se mantiene firme pese a la solicitud pública de Mohamed.

Durante su intervención en Faitelson sin censura TUDN, el comentarista profundizó en su visión sobre la reacción del entorno futbolístico mexicano ante la crítica futbolística. Y es que, su opinión surgió en el contexto de que Mohamed se disculpó con sus compañeros de TUDN, pero no se dirigió a Faitelson.

La generación de cristal; los entrenadores, los futbolistas, los dirigentes, todo el medio parecen vivir blindados alejados de los aficionados que son finalmente los que generan el negocio, la industria y generalmente no les gusta afrontar la crítica, no están listos, no están preparados o no están preparados y se enojan…”, expresó Faitelson y señaló que existe una resistencia generalizada a aceptar observaciones negativas, mientras que los elogios rara vez reciben reconocimiento o agradecimiento.

Faitelson reiteró que no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final del Clausura 2025. Crédito: X/@DavidFaitelson_

Faitelson se niega a disculpar con Mohamed y defiende su postura

Al detallar el origen de la polémica, Faitelson explicó que su comentario se centró exclusivamente en la decisión de Mohamed de sustituir al portero Hugo González por Luis García durante la final, una acción que calificó como “poco moral y poco ético”.

“Yo dije en ese momento que la decisión de cambiar al portero Hugo González y colocar a Luis García me parecía una decisión poco moral y poco ética… No quiere decir que Mohamed no es moral o no es ético, estoy hablando específicamente de esa decisión”, puntualizó el analista en el programa, dejó en claro que su juicio no pretendía cuestionar la integridad personal del entrenador, sino únicamente la naturaleza de la determinación tomada en ese contexto.

Mohamed se disculpa con reporteros de TUDN, pero no con Faitelson

El entrenador del Toluca manifestó públicamente su distanciamiento con Faitelson y declaró que para él “ya no existe” hasta que reciba una disculpa. Ante esta postura, el comentarista sostuvo que no le afecta el distanciamiento y que continúa considerando a Mohamed como uno de los grandes técnicos del fútbol mexicano.

Faitelson reveló cómo fue la
Faitelson reveló cómo fue la pelea con el Turco Mohamed (X/ @TUDNMEX)

Además, anticipó que será interesante observar el desempeño del Toluca bajo la dirección de Mohamed en el próximo semestre, especialmente ante el reto de buscar el tricampeonato, evocando los logros recientes del América.

Faitelson reflexionó sobre la disparidad en las reacciones que generan las críticas positivas y negativas en el fútbol mexicano, aseguró que nunca ha recibido agradecimientos por los elogios, pero sí respuestas ante las críticas. Ratificó su respeto por Mohamed y expresó su disposición a seguir comentando partidos dirigidos por él, y dejó en claro que no volverá a abordar públicamente este asunto.

