El retiro de Terence Crawford devuelve a Canelo Álvarez al primer puesto (AP Foto/John Locher)

El retiro inesperado de Terence Crawford, excampeón mundial en varias divisiones, ha provocado un cambio inmediato en la jerarquía del boxeo profesional. Tras su anuncio de despedida, la revista The Ring Magazine actualizó su ranking supermediano, le regresó a Saúl Canelo Álvarez al primer puesto de la división de las 168 libras. Este movimiento redefine el panorama competitivo y abre nuevas posibilidades para los aspirantes al título en una de las categorías más disputadas del boxeo internacional.

La decisión de Crawford de abandonar el profesionalismo, dejando de lado posibles enfrentamientos con figuras como Dmitry Bivol o David Benavidez, generó un efecto dominó en las clasificaciones mundiales. Su salida dejó vacantes los cinturones supermedianos, lo que eliminó el principal obstáculo que enfrentaba Canelo Álvarez en su camino para recuperar el estatus de monarca absoluto.

Con los títulos disponibles, el mexicano se posiciona nuevamente como el referente de la división, mientras la industria del boxeo ajusta sus expectativas ante este nuevo escenario.

¿Canelo Álvarez recuperará los títulos de los supermedianos?

A pesar de la favorable posición en el ranking, el regreso de Canelo al cuadrilátero no será inmediato. El púgil de Jalisco se encuentra en proceso de rehabilitación tras una cirugía en la mano, situación que ha pospuesto su tradicional combate del 5 de mayo.

El equipo liderado por Eddy Reynoso ha señalado que la prioridad es la recuperación total del boxeador antes de definir un nuevo compromiso. La planificación apunta a septiembre como la fecha tentativa para su retorno, aunque aún no se ha confirmado el nombre de su próximo rival. Mientras tanto, la atención se centra en los posibles aspirantes que buscarán aprovechar la ausencia de Crawford para disputar los títulos vacantes.

En la lista de principales contendientes destaca Osleys Iglesias, quien ocupa el segundo lugar del ranking. El cubano ha experimentado un ascenso notable tras su victoria sobre Vladimir Shishkin, lo que le valió la designación de retador obligatorio por parte de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Aunque su talento ha sido reconocido, persisten dudas en algunos sectores de la prensa sobre su capacidad para afrontar la presión de los grandes escenarios debido a su juventud.

El equipo liderado por Eddy Reynoso ha señalado que la prioridad es la recuperación total del boxeador (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Otros nombres relevantes en la clasificación incluyen a Christian Mbilli y al guatemalteco Lester Martínez, ambos con proyección para escalar posiciones en una división que busca nuevos protagonistas tras la salida de Crawford. La competencia en la parte alta del ranking anticipa enfrentamientos de alto nivel en los próximos meses, mientras los aspirantes se preparan para aprovechar las oportunidades que ofrece la reconfiguración de la categoría.

Un caso particular es el de José Armando Reséndiz, quien se ha ubicado en el sexto puesto tras sorprender al derrotar a Caleb Plant. Este resultado lo ha colocado en la mira de las principales promotoras y ha generado especulaciones sobre un posible enfrentamiento con Edgar Berlanga, quien, pese a su notoriedad, no figura actualmente entre los diez mejores debido a su desempeño irregular.

La división supermediana atraviesa una etapa de transformación, con veteranos en busca de una última oportunidad y jóvenes talentos que aspiran a consolidarse. El regreso de Álvarez será determinante para comprobar si su experiencia le permitirá mantener el liderazgo en una categoría que ha recuperado su dinamismo y nivel competitivo.