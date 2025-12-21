Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Acompañado de los 'Lucha Brothers' el legendario peleador de San Diego cautivó a todo su público mexicano con la firma del '619'. (IG Lucha Libre AAA)

La ciudad de Guadalajara fue el escenario principal de la AAA Guerra de Titanes 2025, donde Rey Mysterio y Rey Fénix lograron imponerse a Dominik Mysterio y El Grande Americano en un combate que desató la ovación del público.

La intervención de Penta, a pesar de su lesión, resultó determinante para que la dupla mexicana asegurara la victoria en una noche marcada por la emoción y la presencia de figuras internacionales.

Los conflictos entre padre e hijo continúan en AAA

El combate estelar reunió a Rey Mysterio, referente de la lucha libre mundial, y a Rey Fénix frente a Dominik Mysterio y El Grande Americano. El ambiente en la arena se llenó de expectativa con el regreso de Mysterio a los cuadriláteros nacionales.

Durante la lucha, Dominik solicitó a su compañero el artefacto habitual para noquear rivales, pero la aparición de Penta cambió el rumbo: el luchador intervino para impedir la maniobra, utilizó el objeto y asestó un cabezazo a Dominik, dejando al Campeón Intercontinental de WWE y Megacampeón AAA en desventaja. Mientras tanto, Rey Fénix ejecutó un vuelo fuera del ring sobre El Grande Americano, dejándolo fuera de acción.

Rey Mysterio aprovechó la oportunidad para conectar su característico “619” y una plancha sobre Dominik, asegurando la cuenta de tres y el triunfo ante la euforia de los asistentes.

Tras la derrota, la tensión se apoderó del cuadrilátero. El Grande Americano empujó a su compañero Dominik, generando incertidumbre sobre el futuro de la dupla conocida como Gringos Locos 2.0. Aunque Rey Mysterio intentó calmar los ánimos al extender la mano, la respuesta de El Grande Americano, que aceptó el gesto, dejó en el aire la continuidad de la alianza y alimentó las especulaciones sobre una posible ruptura.

Una noche llena de estrellas

En otra de las luchas más esperadas de la noche, el Hijo del Vikingo, con el respaldo de la agrupación El Ojo y la intervención de Omos, superó a Dragon Lee. La agrupación, liderada por Dorian Roldán, renovó su alineación al sumar a Omos y al propio Hijo del Vikingo.

Durante el combate, Dragon Lee, Campeón Mundial en Parejas de WWE, dominaba la contienda hasta que una caída sobre el réferi le permitió a su rival ganar tiempo. El Hijo del Vikingo ejecutó un movimiento que dejó fuera de combate a Lee, pero la ausencia del juez impidió la cuenta. Omos intervino, atacó a Lee y devolvió al réferi al ring, lo que permitió la cuenta de tres y la victoria del ex Megacampeón AAA.

La velada incluyó otros duelos destacados. El Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo el Campeonato Latinoamericano frente a Ethan Page, mientras que Laredo Kid defendió con éxito el Campeonato Crucero AAA al imponerse a Je’Von Evans y Jack Cartwheel.

La unión de la AAA con la WWE ha traído grandes enfrentamientos nunca antes pensados por los fanáticos de este deporte. (Captura de pantalla IG Lucha Libre AAA)

En una lucha de equipos, Pagano, Pyscho Clown, Murder Clown y Dave the Clown derrotaron a Uncle Howdy, Dexter Lumis, Eric Rowan y Joe Gacy. Por su parte, Faby Apache, Lola Vice y Natalya vencieron a Lady Flammer, Lady Maravilla y La Hiedra. La Parka y Octagón Jr. también salieron victoriosos en una contienda múltiple ante Rayo Americano y Bravo Americano, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa, y Cruz del Toro y Joaquin Wilde.

Canelo Álvarez aparece en medio de la lucha

El espectáculo no se limitó a los encordados. Entre las apariciones especiales, el público celebró la presencia de Saúl “Canelo” Álvarez, quien participó en una dinámica junto a La Parka, sorprendiendo a los asistentes al ocultar su identidad bajo la máscara del legendario luchador. Alexa Grasso, excampeona mundial de UFC y originaria de Guadalajara, recibió una cálida bienvenida de los aficionados. La lista de invitados se completó con el influencer Pipe Punk y el productor musical DJ Luian, quienes sumaron atractivo al evento.

La noche quedó grabada en la memoria de los asistentes por la energía del público y la inesperada participación de figuras del deporte, como “Canelo” Álvarez, quien, disfrazado y entre ovaciones, protagonizó uno de los momentos más recordados de la velada de AAA Guerra de Titanes 2025.