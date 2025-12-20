Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Edson Álvarez se suma a otros jugadores del Tri que actualmente se encuentran fuera por lesión. (Daniel Jefferson-Imagn Images)

La Selección Mexicana enfrenta un nuevo contratiempo en su proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Edson Álvarez quedó descartado para lo que resta del año tras sufrir una lesión que lo mantendrá fuera de actividad durante las últimas semanas de 2025, situación que se suma a otras bajas recientes dentro del futbol mexicano.

El mediocampista no fue convocado por el Fenerbahce para el duelo ante Eyüpspor, encuentro que el conjunto turco ganó por marcador de 3-0 para colocarse como líder de la Superliga.

Tampoco estará disponible para el clásico frente al Besiktas en la Copa, compromisos con los que cerrará el año su club.

Edson Álvarez, baja en el cierre del año con Fenerbahce

(Instagram / @edsonnalvarez)

El director técnico Domenico Tedesco confirmó que Edson Álvarez y Archie Brown no estarán disponibles para los dos partidos restantes de 2025, sin ofrecer detalles específicos sobre la naturaleza de la lesión del futbolista mexicano.

De esta manera, el ‘Machín’ se perderá tanto el compromiso liguero como el duelo copero ante Besiktas.

De acuerdo con reportes de la prensa turca, el tiempo estimado de rehabilitación para Álvarez sería de aproximadamente dos semanas, por lo que no estaría en riesgo su participación en la Supercopa frente a Samsunspor, programada para el 6 de enero.

En lo que va de la temporada, el mediocampista ha disputado nueve partidos y esta representa su segunda lesión desde su llegada al futbol turco, luego de haber estado cerca de un mes fuera tras su salida del West Ham.

Preocupación en el Tri por el incremento de lesionados

Santiago Giménez compartió un post agradeciendo el éxito de su operación (X / @Santgimenez_)

La situación de Edson Álvarez es seguida de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, ya que el jugador se integra a una lista de futbolistas que actualmente se encuentran fuera de actividad por lesión.

Entre ellos figuran Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Luis Gerardo Chávez, Jesús Orozco Chiquete y César Huerta.

El incremento de bajas en distintos clubes genera atención dentro del entorno del combinado nacional, en un momento clave del proceso rumbo al Mundial de 2026, donde la recuperación física y la continuidad de los jugadores forman parte central de la planificación deportiva.