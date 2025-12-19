Turco Mohamed dará entrevista a TUDN tras pelea con David Faitelson y exigir su despido

Faitelson aseguró que no se disculpará con el Turco Mohamed (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de la pelea que Antonio Turco Mohamed protagonizó con David Faitelson, el técnico de los Diablos Rojos terminó aceptando una entrevista con TUDN. Fue por medio de redes sociales que el programa Línea de 4 confirmó que el actual bicampeón de la Liga MX estará en su canal.

"Edición ¡INFERNAL! De @Lineade4TUDN junto al DT del @TolucaFC bicampeón: Antonio Mohamed“, fue el mensaje que publicaron. Además, en la conducción estará Marco Cancino, Mauricio Ymay, Marc Crosas y Álex de la Rosa.

A pesar de que David Faitelson es uno de los conductores del programa de debate, no está incluido en la conducción.

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca

El reciente bicampeonato de Toluca en la Liga MX quedó opacado por un fuerte altercado entre David Faitelson y el entrenador Antonio Turco Mohamed, un episodio que el propio comentarista de TUDN calificó como una experiencia desagradable y que, según sus palabras, incluyó amenazas directas por parte del técnico argentino. La confrontación, ocurrida en plena celebración sobre la cancha de la Bombonera, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó debate sobre la relación entre la prensa y los protagonistas del fútbol mexicano.En la emisión de su programa Faitelson sin Censura, el periodista relató que la discusión con Mohamed escaló hasta el punto de recibir una respuesta que consideró ofensiva y fuera de lugar.

(X/ @Lineade4TUDN)

Faitelson detalló: “Cuando le dije que diera entrevistas a otros compañeros de Televisa TUDN, me respondió: ‘Solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mrda’". El analista lamentó la actitud del entrenador y expresó su decepción con la directiva de Toluca, al afirmar: “Mohamed fue muy majadero, muy altanero, muy vulgar, fue un barrabrava auténtica, me decepciona la directiva de Toluca”.

El origen del conflicto se remonta a una llamada que Faitelson recibió de un productor de TUDN durante los festejos en la cancha. Según explicó el comentarista, el productor le informó que Mohamed estaba molesto por un comentario realizado previamente y que, por ese motivo, se negaba a conceder entrevistas al canal hasta que Faitelson bajara a verlo personalmente. El periodista decidió acudir de inmediato al vestidor, atravesando la zona de celebraciones para confrontar al técnico. Faitelson relató que, al encontrarse con Mohamed, intentó resolver el desacuerdo de manera privada y evitar un espectáculo frente a la prensa.

El entrenador bicampeón del fútbol mexicano enfrentó al periodista luego de ganar la final del torneo Apertura 2025. Crédito: TikTok @lsamx21

Según su versión, le propuso al entrenador trasladarse a una oficina o espacio más reservado, advirtiendo que la presencia de numerosos reporteros podía derivar en la grabación de un incidente incómodo. El comentarista afirmó: “Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema conmigo, lo podíamos resolver, no hay ningún problema. Pero, que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa. Primero le dije: ‘Vámonos a una oficina, un lugar más privado porque acá hay mucha prensa y nos van a grabar y no queremos armar un espectáculo’. Estaba fuera de sí, no respondió a eso”.