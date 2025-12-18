Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Mauricio Sulaimán mostró su apoyo hacia Jake Paul (X@wbcmoro)

Jake Paul se enfrentará contra Anthony Joshua este viernes 1de diciembre en en el Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos, en un combate que ha generado bastante polémica por las carreras contrastantes que tienen ambos pugilistas.

El evento, pactado a 8 asaltos en la categoría de peso pesado y con guantes de 10 onzas, reúne a dos figuras de perfiles muy distintos. Jake Paul, conocido inicialmente como youtuber y ahora boxeador profesional estadounidense, se medirá ante Anthony Joshua, excampeón mundial y medallista de oro olímpico británico.

El cambio en el tamaño del ring ha sido uno de los temas centrales en la previa del combate, aunque ambos contendientes han restado importancia a su impacto en el desarrollo de la pelea.

Mauricio Sulaimán y su emotivo mensaje a Jake Paul previo a su pelea contra Anthony Joshua

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), utilizó su cuenta personal en X (antes Twitter) para enviarle un mensaje de apoyo a Jake Paul antes del combate contra Anthony Joshua. En su publicación, resaltó el respeto que merece Paul y subrayó la labor que ha realizado al atraer a millones de aficionados al boxeo.

“Independientemente de lo que pase mañana en el ring, el mundo debe respetar a Jake Paul. Un niño que conquistó las redes sociales y se enamoró del boxeo y ha entrenado tan duro como cualquiera y ha traído millones de nuevos fanáticos al deporte y está brindando una gran actividad a los boxeadores que pelean en sus carteleras. ¡Boxing gana!”, escribió el dueño del organismo.

¿Cómó y dónde ver desde México la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua?

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua se podrá ver desde México completamente en vivo por Netflix. Aunque aún no sale el horario oficial del combate, se espera que el combate comience a las 22:30 horas (tiempo del centro de México).

Cartelera completa Paul vs Joshua

• Jake Paul vs. Anthony Joshua, 8 rounds, pesado

• Pelea de campeonato: Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin, 12 rounds, por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB de Baumgardner

• Anderson Silva vs. Tyron Woodley, 6 rounds, crucero

• Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes, 6 rounds, superpluma

• Pelea de campeonato: Cherneka Johnson vs. Amanda Galle, 10 rounds, por el campeonato indiscutible peso gallo femenino de Johnson

• Pelea de campeonato: Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos, 10 rounds, por el título peso paja femenino CMB de Valle

• Avious Griffin vs. Justin Cardona, 8 rounds, welter

• Keno Marley vs. Diarra Davis Jr., 4 rounds, crucero

• Pelea de campeonato: Caroline Dubois vs. Camila Panatta, 10 rounds, por el título peso ligero femenino CMB de Dubois

Boxing - Jake Paul v Anthony Joshua - Commission Weigh-in - Miami Beach, Florida, U.S. - December 18, 2025 Jake Paul during the weigh-in ahead of his fight against Anthony Joshua Action Images via Reuters/Marco Bello

¿Cómo llegarán al combate Jake Paul y Anthony Joshua?

El periodo de inactividad de Anthony Joshua tras su derrota ante Daniel Dubois en septiembre de 2024 marcó un giro en su carrera profesional. Después de sufrir un nocaut técnico en el quinto asalto durante la pelea por el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el boxeador británico, con un récord de 28 victorias, 4 derrotas y 25 nocauts, decidió someterse a una cirugía en el codo.

Desde esa intervención quirúrgica, Joshua no ha vuelto a subir al cuadrilátero, permaneciendo fuera de la competencia y enfocándose en su recuperación.

En contraste, los recientes resultados de Jake Paul evidenciaron un momento diferente en su trayectoria. El pasado mes de junio, el youtuber superó por decisión unánime al ex campeón mundial mediano Julio César Chávez Jr., quien llegaba golpeado por una serie de tropiezos deportivos.

Esa victoria ante Chávez Jr. consolidó la posición de Paul dentro del circuito, demostrando su capacidad para imponer su estrategia sobre nombres reconocidos pese a las dudas que rodean la solidez actual de sus rivales.

En la antesala de la pelea, la atención se centra en la capacidad de Joshua para imponer su fuerza y experiencia en un escenario poco convencional, mientras Paul busca consolidar su presencia en el boxeo profesional.