Festival del Pulque y Mezcal en la CDMX: te decimos dónde y cuándo inicia

Listo el Festival del Pulque y Mezcal en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal regresa y lleva como inspiración central este año al burrito pulquero, una figura icónica del México rural.

Además de la degustación de pulque, mezcales y platillos tradicionales, el festival ofrece una experiencia cultural única, promoviendo la importancia de las tradiciones mexicanas y resaltando el valor simbólico del burro como compañero histórico de los productores y comunidades campesinas.

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La elección del burrito pulquero como figura representativa de esta edición no es casualidad. El burro ha sido un aliado indispensable en los caminos del campo mexicano, transportando leña, agua, maíz y, por supuesto, maguey y pulque.

Aunque su presencia ha disminuido con la modernización, sigue vivo en la memoria colectiva de los pueblos, los mercados y la cultura popular.

Talleres, arte y actividades para toda la familia

Festival Pulque y Mezcal CDMX (especial)

El festival no solo invita a degustar, sino también a interactuar y aprender. Se llevarán a cabo talleres creativos para niños, jóvenes y adultos, todos inspirados en el universo del burrito, el maguey y la cultura pulquera. Las actividades tendrán cupo limitado y estarán incluidas en el precio de la entrada. Entre los talleres destacan “Fiesta del maguey”, “Burrito en yeso”, “Burrito como llavero”, “Burrito de juguete”, y más. Todos impartidos por la artista Mariela Corona, de Serendipias.

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Además, el programa incluye actividades colectivas para fomentar la creación artística y la memoria comunitaria, como la miniexposición “El burrito en la cultura mexicana”, una experiencia interactiva llamada “La ruta del maguey” ―donde los asistentes aprenderán sobre el maguey y podrán ganar premios―, y un mural colaborativo del burrito pulquero, donde todos podrán dejar su huella.

Pulque, mezcal y antojitos con historia

Para entrar al Festival Pulque y Mezcal CDMX se deberá adquirir boletos vía internet (especial)

Uno de los grandes atractivos será, por supuesto, la oferta de pulques y mezcales. Se podrán degustar más de 25 propuestas de maestras y maestros mezcaleros de diferentes regiones, con variedades como arroqueño, espadín, tobalá, tepeztate y más. También habrá cremas y curados de mezcal con sabores únicos (mazapán, chocolate, zarzamora, mango, tamarindo, etc.), además de más de 20 opciones de curados de pulque, desde los clásicos como mango y apio hasta combinaciones innovadoras como pistache, piñón y fresas con crema.

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Para acompañar las bebidas, el área gastronómica ofrecerá tlayudas, birria, quesabirrias, tacos de costilla, chistorra, cecina enchilada, flautas y más delicias mexicanas, ideales para explorar los sabores auténticos del país.

Artesanías, productos para llevar y acceso al festival

Festival Pulque y Mezcal CDMX (especial)

En la zona de artesanías, los asistentes encontrarán joyería en plata, piezas de barro y talavera, textiles, madera, cerámica, además de productos gourmet como pan de pulque, salsas, mole, carne seca y chocolate amargo.

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El acceso tiene varias modalidades: compra anticipada en línea ($60), pago el día en línea ($60, sin espera), o pago directo en taquilla ($80). Todos los boletos incluyen una jicarita de bienvenida para degustaciones, acceso a un taller, participación en el mural colaborativo, rifa de mezcales y exposiciones especiales.

Vive la tradición en la CDMX

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta edición pensada para quienes tienen hambre de sabores mexicanos, curiosidad por la cultura y amor por las tradiciones. El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal se ha consolidado como un evento imperdible en la agenda cultural de la CDMX, rindiendo homenaje al México que avanza “a lomo de tradición”.

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Fecha y lugar: 4 y 5 de julio, de 12 a 20 h, en Doméstico, Av. Nuevo León 80, Col. Hipódromo Condesa, CDMX.

Para reserva y compra de boletos, se podrán adquirir en www.adelitasempresarias.com.