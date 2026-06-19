México

Precio de la gasolina en Puebla este viernes 19 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)

El precio de los combustibles Puebla, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determina a partir de factores como la cotización internacional del petróleo, el valor de los productos derivados y el tipo de cambio del dólar, además de impuestos y gastos de distribución y comercialización.

El mercado regula las primeras tres variables, mientras que los impuestos corresponden a las autoridades y los márgenes comerciales responden a la ubicación, así como a los acuerdos entre petroleras y distribuidores.

PUBLICIDAD

Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los consumidores elegir opciones que se ajusten mejor a su economía.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.739pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.077pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.114pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Cuartoscuro)
Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Cuartoscuro)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Pueblamexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 18 de junio en Nuevo León?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 18 de junio en Nuevo León?

¿Qué relación tiene Camila Cabello con México? Su reacción al triunfo de la selección en el Mundial 2026 la hace tendencia

La cantante publicó una historia donde reveló que siguió el encuentro y vivió con intensidad el desenlace del partido

¿Qué relación tiene Camila Cabello con México? Su reacción al triunfo de la selección en el Mundial 2026 la hace tendencia

Temblor hoy 19 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

UNAM obtiene patente por innovador gel que mejora recuperación de petróleo en yacimientos

Tecnología desarrollada por investigadores de la Facultad de Química optimiza la producción de hidrocarburos

UNAM obtiene patente por innovador gel que mejora recuperación de petróleo en yacimientos

Así reaccionó “Tala” Rangel a la atajada que aseguró la victoria de México ante Corea

México venció 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara con un gol de Luis Romo y una doble atajada del portero de Chivas

Así reaccionó “Tala” Rangel a la atajada que aseguró la victoria de México ante Corea
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

Lo atrapó la máquina de rayos X: hombre recibe condena por intentar meter 15 vapeadores de THC por Nuevo Laredo

Detienen a Enrique “N”, “El Coyotito”, objetivo prioritario ligado a homicidios y ataques contra policías en Sonora

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

ENTRETENIMIENTO

¿Qué relación tiene Camila Cabello con México? Su reacción al triunfo de la selección en el Mundial 2026 la hace tendencia

¿Qué relación tiene Camila Cabello con México? Su reacción al triunfo de la selección en el Mundial 2026 la hace tendencia

Esteban Macías responde a críticas por su outfit mundialista tras ser llamado “aseñorado”

Con este concierto gratuito en el Cenart, México y Corea reafirman su amistad después del encuentro entre ambas selecciones

Lupillo Rivera abre la puerta a colaboración con Christian Nodal ' Yo no me opongo a hacer algo con ningún artista’

Toy Story 5 ya se estrenó en México: Belinda y otras voces que dan vida a los juguetes

DEPORTES

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Así reaccionó “Tala” Rangel a la atajada que aseguró la victoria de México ante Corea

Internautas celebran con memes la atajada de “Tala” Rangel en el triunfo de México ante Corea

“Fue un partido para olvidar”: Javier Aguirre analiza triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026

Mundial 2026 desde Guadalajara y CDMX: miles de aficionados invadieron Reforma y La Minerva