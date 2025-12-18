México Deportes

Faitelson confiesa estar “espantado” por la discusión con el Turco Mohamed y las reacciones que provocó

El episodio con Antonio Mohamed y la indiferencia del gremio revelan la vulnerabilidad de quienes opinan en el fútbol mexicano

David Faitelson, una de las figuras más reconocidas y polémicas del periodismo deportivo en México, manifestó su desconcierto y preocupación tras recibir una ola de reacciones violentas y amenazantes luego de emitir críticas hacia Antonio Turco Mohamed, entrenador del Toluca, principalmente por la discusión que tuvieron al término de la final del Apertura 2025.

El comentarista de TUDN aseguró sentirse “espantado” por el tono de las respuestas y lamentó la ausencia de respaldo por parte de sus colegas y del entorno profesional, en un contexto que, según sus palabras, se ha vuelto cada vez más hostil para quienes ejercen la crítica.

En una publicación reciente en la plataforma X, Faitelson expresó su asombro ante la manera en que se percibe actualmente el ejercicio periodístico, en especial por la ola de reacciones tras su enfrentamiento con el Turco Mohamed.

En sus redes sociales, el analista deportivo expresó su opinión sobre su más reciente polémica, ya que ha defendido que no se disculpará con el entrenador bicampeón con Toluca.

“Es increíble: ahora resulta que dar un punto de vista fuerte —o no tan fuerte— sobre una decisión futbolística es una acción ‘para dañar’ a otra persona… Me resulta inverosímil que el periodismo haya terminado en esto”. El periodista, conocido por su estilo directo, subrayó que la reacción de Mohamed tras la crítica no solo fue desproporcionada, sino que evidenció una tendencia de la normalización de respuestas agresivas por parte de figuras públicas ante la observación profesional.

“Me resulta inverosímil que el periodismo haya terminado en esto. Y nadie parece darse cuenta de lo más trascendente del tema: la reacción amenazante, violenta, majadera de la persona sobre quien se profirió la crítica. ¡Wow! Estoy espantado…“, finalizó.

Conflicto del Turco Mohamed con Faitelson

El conflicto entre Faitelson y el Turco Mohamed se originó durante una transmisión en vivo, donde el periodista cuestionó decisiones del entrenador. La controversia escaló rápidamente en redes sociales, donde la atención se centró en las palabras de Faitelson, mientras que la actitud de Mohamed, descrita por el comunicador como “amenazante, violenta, majadera”, pasó a un segundo plano.

Más allá del episodio con Mohamed, Faitelson también se refirió a la falta de respaldo institucional y gremial que percibe en el periodismo deportivo mexicano. Según el analista, la escalada de hostilidad no solo proviene de los protagonistas del deporte, sino que se ve agravada por la indiferencia de sus propios colegas y la ausencia de solidaridad profesional. Esta situación, a su juicio, deja a los comunicadores expuestos y vulnerables ante la presión y la intolerancia.

El ambiente de polarización se intensificó aún más tras las declaraciones de José Ramón Fernández, referente histórico del periodismo deportivo y ex mentor de Faitelson, quien lo calificó públicamente con términos despectivos como “Frankenstein” e “imbécil”.

Aunque Faitelson evitó mencionar directamente a Fernández, sus mensajes en redes sociales fueron interpretados como una respuesta a estos ataques, en los que defendió la legitimidad de la crítica y cuestionó que ahora se perciba como un acto de mala fe o de daño personal.

