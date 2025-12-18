Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica (REUTERS/Mayela Lopez)

Luego de que la selección de Costa Rica se quedó sin ir a la Copa Mundial 202, Miguel Herrera fue despedido de su cargo y el estratega regresó a México para replantear su carrera como director técnico. A pesar de que reveló que tiene ofertas para convertirse en analista deportivo para la cobertura del Mundial 2026, aseguró que su objetivo principal es estar en las canchas.

Recientemente, el Piojo Herrera mostró intereses en dirigir a un club de la Liga MX, pero, lo que generó sorpresa es que se trataría de un equipo que se estrenará en la Primera División en 2026.

Miguel Herrera expresó su interés en dirigir al Atlante, club que prepara su regreso a la Liga MX tras la adquisición de la plaza de Mazatlán FC. El retorno del Atlante a la Primera División fue confirmado por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), durante una conferencia de prensa posterior a la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga BBVA MX. Arriola detalló que “el club Mazatlán informó a la Asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios”. De este modo, Atlante ocupará la plaza de Mazatlán FC en la máxima categoría a partir de 2026.

Piojo Herrera levanta la mano para dirigir al Atlante

Piojo Herrera levanta la mano para dirigir al Atlante (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El ex técnico de Tigres explicó en entrevista con Claro Sports que la derrota con Costa Rica ha sido uno de los momentos más tristes de su carrera, pero, quiere seguir adelante, por lo que ya se visualizó como estratega de los Potros de Hierro. Aunque hasta el momento se desconoce de alguna oferta formal, Herrera lanzó una indirecta a la directiva azulgrana.

“Es al único equipo que no le diría que no, nunca. Ojalá Caiga”, fue el comentario que soltó al respecto de ponerse a disposición para sumarse al proyecto encabezado por Emilio Escalante.

Sobre ese mismo tema, se mostró alegre de que el club Atlante regrese a la Primera División de México tras varios años en la Liga de Expansión, por ello agregó: “La verdad es que lo que deseamos es que regrese el Atlante y que regrese fuerte y ojalá que nos vuelva a dar felicidad y alegrías”.

Miguel Herrera y su historia con Atlante

Miguel Herrera como entrenador del Atlante en el 2002 (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

La relación de Herrera con el Atlante es profunda y abarca varias etapas de su carrera. Como jugador, defendió los colores azulgranas en tres periodos distintos. Tras su retiro, el club le permitió iniciar su trayectoria como entrenador: en 2001 llegó como asistente técnico y, al año siguiente, asumió el cargo de director técnico principal, dirigiendo 96 partidos hasta 2004.

Siete años después, regresó al banquillo azulgrana, donde permaneció durante 36 encuentros más. Esta historia compartida refuerza el vínculo entre el técnico y la institución, y explica su entusiasmo ante la posibilidad de volver a liderar al equipo.

De cara al futuro, el Atlante podría buscar un entrenador con experiencia para afrontar su regreso a la Liga MX, y el Piojo Herrera se perfilaría como un candidato natural debido a su trayectoria y su identificación con el club.