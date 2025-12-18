México Deportes

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

El emblemático luchador aseguró estar listo para retomar sus actividades en el cuadrilátero tras superar las secuelas que le dejó un incidente vial

Guardar
Blue Demon Jr. confirma que
Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo” (EFE/Imelda Medina/Archivo)

A finales de octubre, el luchador Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico. El ícono de la lucha libre mexicana estuvo internado por varios días hasta que recibió el alta médica. Después de varias semanas de ausencia, el enmascarado confirmó que regresará al cuadrilátero.

Por medio de redes sociales explicó que recibió el alta médica que le limitaba la realización de actividad física, así que después de priorizar su salud en las últimas semanas, este 17 de diciembre informó a sus seguidores que ya está listo para volver al cuadrilátero.

Antes de confirmar su regreso a la lucha libre, agradeció a quienes se preocuparon por él durante los días que estuvo delicado de salud. “Hola, ¿qué tal amigos? Soy Blue Demon Jr. y bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a todas las gentes que estuvieron pendientes ahora que tuve el accidente, las que estuvieron comunicando, las que estuvieron mandando mensajes a la página, al Instagram a toda la comunidad luchística porque estuvo preocupada por un servidor. Les agradezco mucho", expresó.

Blue Demon Jr. aseguró que volverá a la lucha libre tras recuperarse de un fuerte accidente automovilístico Crédito: X/ @luchalibreonlin

Blue Demon Jr. regresa al ring

De acuerdo con lo que explicó Blue Demon en un video que difundió la cuenta Lucha Libre Online, los médicos ya le permitieron volver a la lucha libre, así que retomará su agenda de actividades. Y es que, antes de accidentarse adelantó que iniciaría su gira de despedida para retirarse del pancracio mexicano.

“Aprovecho este espacio de Lucha Libre Online para darles a ustedes la noticia que el día de ayer el doctor Mario García Orozco y todo el equipo de médicos me dieron de alta. Así que, pues, Blue Demon ya está activo otra vez. Muchas gracias. Bendiciones a todos aquellos que estuvieron al pendiente de mi salud. Les agradezco mucho tanto a compañeros como a todos los fans y promotores. Un abrazo y bendiciones a todos ustedes”, sentenció.

Blue Demon Jr. agradece el
Blue Demon Jr. agradece el apoyo tras dejar el hospital (Archivo)

Blue Demon Jr. agradece el apoyo tras dejar el hospital

El luchador Blue Demon Jr. fue dado de alta el 4 de noviembre tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido la madrugada del 27 de octubre.

Durante una conferencia de prensa ofrecida antes de abandonar la clínica, Blue Demon Jr. se mostró visiblemente conmovido y agradeció tanto a los médicos como a su familia por el apoyo recibido durante este periodo. El luchador, acompañado de su hijo, expresó su gratitud hacia los aficionados y quienes le enviaron mensajes de aliento. Al referirse a su estado físico, declaró: “En realidad, algo golpeado... relativamente bien. Parece que los doctores ya dieron un avance. No quiero yo dar ningún diagnóstico, no soy médico. Pero, pues quería yo agradecerles finalmente a todos los medios, a toda la gente que estuvo dando esos muestras de cariño”,expresó.

En su intervención, Blue Demon Jr. reflexionó sobre la gravedad del accidente y la fragilidad de la vida, reconociendo que nadie está preparado para enfrentar situaciones de este tipo. Al borde de las lágrimas, compartió: “Nadie está preparado. Todo puede cambiar en cuestiones de segundos. Algo que yo siempre he tratado es tener a mi familia unida, quererlos, decirles cuánto los quiero […] No estamos preparados... para irnos. Y en cualquier momento, no estamos preparados”.

Temas Relacionados

Blue Demon Jr.Lucha LibreCMLLmexico-deportes

Más Noticias

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

El torneo en Norteamérica marca un antes y un después en la historia del fútbol con la mayor bolsa de incentivos jamás vista

Cuántos millones ganará la Selección

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres

La directiva universitaria evalúa alternativas para reforzar su plantel en el Clausura 2026

Sebastián Córdova podría llegar a

Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026

El seleccionado Sub-20 se convierte en el primer refuerzo auriazul, en un mercado donde buscarán retomar el protagonismo en la Liga MX

Pumas presenta oficialmente a César

Faitelson confiesa estar “espantado” por la discusión con el Turco Mohamed y las reacciones que provocó

El episodio con Antonio Mohamed y la indiferencia del gremio revelan la vulnerabilidad de quienes opinan en el fútbol mexicano

Faitelson confiesa estar “espantado” por

El mensaje de David Picasso a días de su pelea contra Naoya Inoue: “El que debería estar presionado es él”

El mexicano no es favorito en el combate, pero buscará realizar la hazaña este 27 de diciembre

El mensaje de David Picasso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es María Vanesa “N”,

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

Metanfetamina, marihuana, un arma corta y dos detenidos: el saldo de un cateo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Procesan al “Yaicob”, presunto implicado en red de huachicol vinculada a Raúl Rocha: permanecerá en el Altiplano

Cómo ingresó “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, al mundo del narco

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 22 años

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

Majo Aguilar asegura desconocer detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Fernando Delgadillo anuncia último concierto antes de finalizar 2025: fecha y sede

Maelo Ruíz y Diego Morán ofrecerán concierto este mes de diciembre en la CDMX: fecha y sede

Exatlón México: quién gana la batalla colosal hoy 17 de diciembre

DEPORTES

Cuántos millones ganará la Selección

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres

Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026

Jesús Martínez Munguía confirma la venta del Club León: “A lo mucho nos iremos seis meses más”

Faitelson confiesa estar “espantado” por la discusión con el Turco Mohamed y las reacciones que provocó