Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo” (EFE/Imelda Medina/Archivo)

A finales de octubre, el luchador Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico. El ícono de la lucha libre mexicana estuvo internado por varios días hasta que recibió el alta médica. Después de varias semanas de ausencia, el enmascarado confirmó que regresará al cuadrilátero.

Por medio de redes sociales explicó que recibió el alta médica que le limitaba la realización de actividad física, así que después de priorizar su salud en las últimas semanas, este 17 de diciembre informó a sus seguidores que ya está listo para volver al cuadrilátero.

Antes de confirmar su regreso a la lucha libre, agradeció a quienes se preocuparon por él durante los días que estuvo delicado de salud. “Hola, ¿qué tal amigos? Soy Blue Demon Jr. y bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a todas las gentes que estuvieron pendientes ahora que tuve el accidente, las que estuvieron comunicando, las que estuvieron mandando mensajes a la página, al Instagram a toda la comunidad luchística porque estuvo preocupada por un servidor. Les agradezco mucho", expresó.

Blue Demon Jr. aseguró que volverá a la lucha libre tras recuperarse de un fuerte accidente automovilístico Crédito: X/ @luchalibreonlin

Blue Demon Jr. regresa al ring

De acuerdo con lo que explicó Blue Demon en un video que difundió la cuenta Lucha Libre Online, los médicos ya le permitieron volver a la lucha libre, así que retomará su agenda de actividades. Y es que, antes de accidentarse adelantó que iniciaría su gira de despedida para retirarse del pancracio mexicano.

“Aprovecho este espacio de Lucha Libre Online para darles a ustedes la noticia que el día de ayer el doctor Mario García Orozco y todo el equipo de médicos me dieron de alta. Así que, pues, Blue Demon ya está activo otra vez. Muchas gracias. Bendiciones a todos aquellos que estuvieron al pendiente de mi salud. Les agradezco mucho tanto a compañeros como a todos los fans y promotores. Un abrazo y bendiciones a todos ustedes”, sentenció.

Blue Demon Jr. agradece el apoyo tras dejar el hospital (Archivo)

El luchador Blue Demon Jr. fue dado de alta el 4 de noviembre tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido la madrugada del 27 de octubre.

Durante una conferencia de prensa ofrecida antes de abandonar la clínica, Blue Demon Jr. se mostró visiblemente conmovido y agradeció tanto a los médicos como a su familia por el apoyo recibido durante este periodo. El luchador, acompañado de su hijo, expresó su gratitud hacia los aficionados y quienes le enviaron mensajes de aliento. Al referirse a su estado físico, declaró: “En realidad, algo golpeado... relativamente bien. Parece que los doctores ya dieron un avance. No quiero yo dar ningún diagnóstico, no soy médico. Pero, pues quería yo agradecerles finalmente a todos los medios, a toda la gente que estuvo dando esos muestras de cariño”,expresó.

En su intervención, Blue Demon Jr. reflexionó sobre la gravedad del accidente y la fragilidad de la vida, reconociendo que nadie está preparado para enfrentar situaciones de este tipo. Al borde de las lágrimas, compartió: “Nadie está preparado. Todo puede cambiar en cuestiones de segundos. Algo que yo siempre he tratado es tener a mi familia unida, quererlos, decirles cuánto los quiero […] No estamos preparados... para irnos. Y en cualquier momento, no estamos preparados”.