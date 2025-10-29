México Deportes

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Se reporta estable y en seguimiento clínico, su círculo cercano agradeció las muestras de cariño y pidió paciencia mientras continúa el proceso de sanación

Por Gerardo Lezama

El luchador Blue Demon Jr.
El luchador Blue Demon Jr. fue hospitalizado tras un accidente automovilístico en la Ciudad de México durante la madrugada del lunes. (Cortesía: @lucifer_valero)

El reconocido luchador Blue Demon Jr. fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en la Ciudad de México durante la madrugada de este lunes.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido en sus redes sociales, se encuentra estable y permanece en terapia intensiva, recibiendo atención médica especializada y seguimiento constante.

Su familia y equipo agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron respeto a su privacidad durante el proceso de recuperación. También señalaron que cualquier actualización será compartida por canales oficiales o, en el mejor de los casos, directamente por el propio Blue Demon Jr.

El estado de salud de
El estado de salud de Blue Demon Jr. es estable, según el comunicado oficial difundido por sus representantes. Redes sociales Blue Demon

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde aficionados, medios especializados en lucha libre y personas cercanas al entorno del luchador expresaron su respaldo. Los mensajes se han centrado en destacar la trayectoria del gladiador enmascarado y en enviar buenos deseos para su pronta recuperación.

Con más de tres décadas de carrera, Blue Demon Jr. ha sido una figura clave en la proyección internacional de la lucha libre mexicana. Ha representado al país en empresas como AAA, Lucha Underground y diversos circuitos independientes, además de incursionar en cine, televisión y campañas sociales. Su legado como heredero del mítico Blue Demon lo ha convertido en un referente cultural y deportivo.

A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido por mantener viva la tradición de la lucha libre clásica, combinando técnica, presencia escénica y compromiso con el público.

El luchador ha representado a
El luchador ha representado a México en AAA, Lucha Underground y circuitos independientes, además de incursionar en cine y televisión. (Instagram / Blue Demon Jr.)

Ha portado con orgullo la máscara azul en escenarios nacionales e internacionales, enfrentando a leyendas como El Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr. y L.A. Park.

Además de su labor en el ring, ha participado en producciones cinematográficas, campañas sociales y eventos culturales, consolidándose como un embajador del deporte mexicano.

El accidente ha generado preocupación en la comunidad deportiva, donde Blue Demon Jr. es considerado una figura emblemática. Su estado de salud ha sido tema de seguimiento en medios especializados, que destacan su disciplina, profesionalismo y el peso simbólico de su máscara en la historia de la lucha libre mexicana.

Aunque no se ha confirmado si deberá cancelar presentaciones próximas, su equipo reiteró que lo más importante es su recuperación integral. Por ahora, permanece bajo observación médica y rodeado de sus seres queridos.

La comunidad luchística y sus seguidores permanecen atentos a su evolución, con la esperanza de verlo pronto de regreso en los cuadriláteros. Mientras tanto, la máscara azul enfrenta una nueva batalla: la de la salud.

