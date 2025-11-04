Blue Demon Jr. sale del hospital tras accidente automovilístico; esto dijo el luchador (Archivo)

Blue Demon Jr. dejó el hospital este martes 4 de noviembre, luego de permanecer internado por varios días tras un fuerte accidente automovilístico que sufrió la madrugada del 27 de octubre, el emblemático luchador dejó terapia intensiva y seguirá su recuperación en casa.

Antes de abandonar la clínica ofreció una conferencia de prensa y explicó cómo se encuentra. Y lo primero que destacó es que está bien y “hay Blue Demon para rato”.

Acompañado de su hijo, la celebridad del pancracio mexicano agradeció la preocupación de todos sus fanáticos, así como de quienes le expresaron muestras de cariño durante los momentos difíciles que afrontó tras su accidente. Cuando le cuestionaron cómo se encuentra, comentó lo siguiente:

“En realidad, algo golpeado... relativamente bien. Parece que los doctores ya dieron un avance. No quiero yo dar ningún diagnóstico, no soy médico. Pero, pues quería yo agradecerles finalmente a todos los medios, a toda la gente que estuvo dando esos muestras de cariño", respondió ante los medios.

Blue Demon Jr. seguirá su recuperación en casa (Cortesía: @lucifer_valero)

¿Qué dijo Blue Demon Jr. tras salir del hospital?

Ante los medios, Blue Demon se sinceró del accidente que tuvo y evidenció lo conmovido que está tras salir adelante, pues reflexionó sobre el incidente y consideró que nadie está preparado para partir, al borde del llanto agradeció a los doctores y a su familia de estar apoyándolo.

“La verdad es que te puedo decir que hay muchos sentimientos encontrados. En la vida me había yo ausentado en mi trabajo. Creo que trae una carga moral con el público, pero físicamente, emocionalmente, me siento bien”, comentó.

En cuanto a su salud, agregó que se siente bien, pero que su recuperación será paulatina. Lamentó el tiempo que se ha ausentado del trabajo, pues había planeado su retiro de la lucha libre.

“Todavía no estoy bien, pero me siento bien. Definitivamente, me pongo en manos de los médicos. Ellos definirán desde cuándo empezaré yo a poder estar trabajando otra vez, incorporarme a mi rutina normal. Por el momento, pienso estar descansando, yo creo que lo que resta de este mes”, compartió.

Blue Demon Jr. dejó el hospital tras el accidente que tuvo en automóvil (X/ @soyluisgabriel1)

Por otra parte, enfatizó que nadie está preparado para accidentes de este tipo que ponen en riesgo la vida, así que se mostró conmovido por la oportunidad que tuvo de salir adelante.

“Nadie está preparado. Todo puede cambiar en cuestiones de segundos. Algo que yo siempre he tratado es tener a mi familia unida, quererlos, decirles cuánto los quiero […] No estamos preparados... para irnos. Y en cualquier momento, no estamos preparados".

¿Cómo fue el accidente de Blue Demon Jr.?

De acuerdo con lo que describió el luchador, viajaba por la autopista cerca de la Caseta San Martín de la México - Puebla, un objeto en la pista le hizo perder el control de su vehículo y el accidente pasó en cuestión de segundos.

“De verdad que nunca esperé yo estar en esta situación, cuando se salió de control. Ya pasando la caseta San Martín, ya venía un camión largo y parece que había un objeto en la carretera. No sé si era piedra o no sé qué fue. Pego con él, pierdo el control del carro y caes”.

“Toda la gente que está conduciendo,pues, extremen precauciones porque los accidentes pasan en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eso. No manejen cansados, manejen con alguien, ¿no?, que los mantenga atentos o que vengan al caso también. Mi hijo es el que les ha estado respondiendo y es el que tiene los teléfonos, mi hijo y mi esposa"