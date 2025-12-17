Raquel Rodríguez, luchadora mexicana termina con un bulto en la frente tras severo combate en WWE | Video

El golpe en la frente marcó un antes y un después.

La noche del lunes 15 de diciembre en WWE Raw dejó una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados: Raquel Rodríguez terminó el programa con una visible lesión en la frente tras una intervención que cambió por completo el rumbo de su combate.

La luchadora mexicana atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera al disputar el Campeonato Mundial Femenil de WWE frente a Stephanie Vaquer.

El enfrentamiento representaba una oportunidad histórica para Rodríguez, quien se mostró dominante durante varios pasajes del combate. Sin embargo, el desenlace no llegó por la vía deportiva. La aparición inesperada de Nikki Bella provocó el caos en ringside y terminó por arruinar la lucha titular al generar una descalificación.

Raquel estaba teniendo un gran combate ante Vaquer por el titulo mundial.

La situación escaló rápidamente cuando Nikki Bella atacó directamente a Raquel Rodríguez, empujándola con fuerza hacia las escaleras metálicas ubicadas a un costado del ring. El impacto fue contundente y tuvo consecuencias visibles: la gladiadora mexicana sufrió un golpe directo en la frente que derivó en una inflamación considerable, dejando un notorio bulto que fue evidente durante el resto de la transmisión.

La mexicana - texana aseguró no se detendrá hasta ser campeona.

Horas después del incidente, WWE difundió material grabado tras bambalinas donde Raquel Rodríguez apareció aún con la lesión en la frente, dejando claro que el golpe no solo fue aparatoso, sino doloroso. Lejos de mostrarse intimidada, la luchadora lanzó un mensaje directo cargado de molestia y determinación, dejando en claro que la agresión no quedará sin respuesta.

En ese video, Rodríguez apuntó primero contra Nikki Bella por entrometerse nuevamente en su camino, pero también dejó claro que su objetivo máximo sigue siendo el campeonato mundial que ostenta Stephanie Vaquer. Con el bulto aún visible en la frente, la mexicana elevó el tono de sus palabras y prometió ir hasta las últimas consecuencias.

La luchadora y miembro de The Judgment Day sufrió un duro golpe en frente tras su pelea ante Stephanie Vaquer y la intervencioón de Nikkie Bella. Crédito: Instagram / WWE

“Otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez, Nikki? ¿Otra vez decides meterte en mis asuntos? Por qué, eh? ¿No te dejé perfectamente claro la semana pasada que no te quería cerca? Pero obviamente la señorita Nikki Bella no se cansa de la sexy Raquel Rodríguez, ¿verdad? Bueno, ¿adivina qué? Ahora me tienes a mí. Y no vas a tener solo la mitad o un tercio o lo que sea que creas que tuviste la semana pasada. No. Ahora vas a tener el 100% de la Raquel Rodríguez de 1.83 metros. Y ya no voy solo por Steph y su título. Voy por ti.”

El incidente dejó abierta una nueva rivalidad en la división femenil de WWE, donde la lesión en la frente de Raquel Rodríguez se convirtió en símbolo de una cuenta pendiente que promete consecuencias.