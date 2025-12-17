La Fórmula 1 estrenará modificaciones en el auto que conducirá Checo Pérez en 2026

Los monoplazas de 2026 utilizarán combustible sostenible y una mayor participación del sistema eléctrico. (Jovani Pérez / Infobae México)

La Fórmula 1 dio a conocer las primeras imágenes y lineamientos técnicos de los monoplazas que competirán a partir de la temporada 2026, un año que marcará una transformación profunda en el diseño y funcionamiento de los autos.

Las modificaciones responden a un nuevo reglamento aprobado por la FIA, con ajustes en aerodinámica, unidades de potencia y seguridad.

Un nuevo concepto aerodinámico con autos más ligeros y compactos

(@f1)

De acuerdo con la información compartida por la máxima categoría y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), todos los coches de la parrilla en 2026 serán más pequeños, más estrechos y hasta 30 kilogramos más ligeros.

El objetivo es reducir la resistencia al aire y la dependencia de la carga aerodinámica, lo que permitirá auto más eficientes en pista.

(@f1)

Una de las principales novedades será la introducción de la aerodinámica activa. Tanto el alerón delantero como el trasero contarán con elementos móviles que se ajustarán durante la vuelta para equilibrar la carga aerodinámica y la resistencia al aire. En este nuevo esquema, el DRS dejará de utilizarse.

Cambios en el motor y transición a combustibles sostenibles

(@f1)

El reglamento técnico mantendrá el formato del motor turbo híbrido de 1.6 litros, aunque con una redistribución total de la potencia.

A partir de 2026, el motor eléctrico y el de combustión aportarán cada uno el 50 por ciento del rendimiento total, con una potencia eléctrica que se triplicará respecto a la actual.

Además, la FIA confirmó la eliminación del sistema de recuperación de energía térmica (MGU-H) y la adopción de combustible sostenible avanzado. Con ello, los autos dejarán de utilizar combustibles fósiles, reduciendo las emisiones sin afectar el desempeño competitivo.

Refuerzos en seguridad y el contexto de Checo Pérez para 2026

(Cadillac)

En materia de seguridad, los nuevos monoplazas incorporarán una estructura de impacto frontal rediseñada, refuerzos en la estructura lateral, el arco antivuelco y la célula de supervivencia. También se añadirán nuevas luces de seguridad integradas en los espejos.

Estos cambios formarán parte del entorno técnico en el que competirá ‘Checo’ Pérez a partir del próximo año, cuando lo haga con Cadillac, escudería que debutará como el undécimo equipo de la parrilla.

El equipo estadounidense entrará oficialmente a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo, con Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares.