México Deportes

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

El estratega argentino tuvo una salida polémica del equipo cementero

Guardar
Martín Anselmi salió de manera
Martín Anselmi salió de manera polémica de Cruz Azul (REUTERS)

El recuerdo de Martín Anselmi permanece vivo en Cruz Azul, pese a que han transcurrido varios meses desde que partió hacia Portugal para convertirse en director técnico del Porto. Su paso por el club celeste sigue siendo tema de conversación y análisis debido a la polémica que envolvió su salida.

La decisión de marcharse del estratega argentino abrió muchos interrogantes, especialmente por la forma en la que optó por irse. Esto ocurrió después de que la directiva cementera realizó una importante inversión en fichajes que el propio Anselmi había solicitado, buscando consolidar su proyecto deportivo.

El paso de Martín Anselmi en Cruz Azul

Aunque Martín Anselmi no obtuvo títulos durante su etapa en el futbol mexicano, consiguió imponer una nueva marca de puntos en torneos cortos de 17 jornadas. En el Apertura 2024, su escuadra alcanzó 42 unidades, superando el antiguo récord de León, que era de 41.

En su primer torneo al frente de Cruz Azul, tuvo una fase regular destacada que le permitió acceder a la final, donde perdió ante las Águilas del América. Ya en la segunda temporada, el equipo volvió a ser eliminado por el mismo rival, aunque esta vez en semifinales.

El técnico sudamericano había llegado al club procedente del anonimato para el Clausura 2024. No obstante, rápidamente conquistó a la afición y especialistas gracias al estilo de juego ofensivo y vistoso que implantó en el conjunto celeste a lo largo de las jornadas.

Anselmi dice adiós tras estar
Anselmi dice adiós tras estar al frente de Cruz Azul por un año. (X / Cruz Azul)

Rayados interesado por Luca Orellano

Rayados de Monterrey ha presentado una oferta formal a FC Cincinnati por Luca Orellano, extremo argentino que ha destacado en la Major League Soccer (MLS) y que previamente fue objetivo de Cruz Azul en dos periodos recientes. La directiva regiomontana busca reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026 con un futbolista que también ha despertado el interés de varios clubes importantes.

De acuerdo con el periodista estadounidense Tom Bogert, especialista en la MLS, “La Pandilla” ya ha hecho llegar una propuesta concreta a FC Cincinnati para hacerse con los servicios de Orellano. Aunque no se han revelado detalles sobre la cifra ofrecida, la información fue confirmada también por el periodista César Luis Merlo, quien señaló que la oferta ya está sobre la mesa y que el club mexicano espera una respuesta de la directiva estadounidense.

Así fue como aficionados se enfrentaron a Anselmi por su salida de Cruz Azul Crédito:X/ @YangDng_

El propio Anselmi reconoció en conferencia de prensa que Orellano era uno de los refuerzos que esperaba sumar al plantel, pero las negociaciones no prosperaron debido a las altas pretensiones económicas del club estadounidense. Posteriormente, ya bajo la dirección de Vicente Sánchez, Cruz Azul volvió a la carga por el jugador en el semestre siguiente, pero nuevamente las condiciones impuestas por Cincinnati impidieron el acuerdo.

Quién es Luca Orellano, jugador que podría llegar a Rayados

Luca Orellano es un futbolista de 25 años que inició su carrera profesional en Vélez Sarsfield, donde se formó en las divisiones inferiores y debutó en la Primera División argentina. Su proyección lo llevó a Brasil, donde Vasco da Gama adquirió su pase, aunque su paso por el fútbol brasileño no resultó como esperaba y fue cedido a FC Cincinnati.

El club de la MLS terminó comprando su carta por USD 3 millones, cifra que refleja la confianza en el potencial del extremo sudamericano. Desde su llegada a Estados Unidos, Orellano ha destacado por su capacidad ofensiva y su adaptación al fútbol norteamericano, lo que ha incrementado el interés de equipos como Rayados y Cruz Azul en su momento.

Oct 4, 2025; Harrison, New
Oct 4, 2025; Harrison, New Jersey, USA; FC Cincinnati forward Luca Orellano (23) plays the ball against the New York Red Bulls during the second half at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

El movimiento de Rayados por Orellano se enmarca en una dinámica de mercado donde la competencia entre clubes mexicanos y estadounidenses por talentos sudamericanos es cada vez más intensa.

Temas Relacionados

Martín AnselmiCruz AzulLiga MXClausura 2026Luca Orellanomexico-deportes

Más Noticias

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

Miles de aficionados denunciaron fallas en la página Fanki para comprar los accesos, la gran mayoría se quedó sin la posibilidad de ver a CR7 en el Estadio Banorte

México vs Portugal: cuántos boletos

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

El estadounidense colgó los guantes del pugilismo profesional a los 38 años

Crawford anuncia su retiro del

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

El periodista de TUDN aseguró que no tiene intenciones de conversar con el técnico de Toluca ras la pelea que protagonizaron en La Bombonera

Por qué Faitelson no se

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

El grupo nacional apuesta por la combinación de experiencia y juventud para afrontar el reto en tres sedes internacionales

Delegación mexicana de clavados confirma

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

El técnico argentino reafirma su negativa a dirigir al combinado nacional pese a que conoce muy bien el fútbol mexicano y ha logrado consagrarse en la Liga MX

Turco Mohamed le hace el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de una tonelada

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

CJNG estaría detrás de la explosión de camioneta en Coahuayana, Michoacán: aseguró el fiscal del estado

ENTRETENIMIENTO

Toño Mauri festeja cinco años

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

Lorena Herrera no está de acuerdo en que Ninel Conde “promueva” la operación de cambio de color de ojos

DEPORTES

México vs Portugal: cuántos boletos

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional