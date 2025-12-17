El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

Martín Anselmi salió de manera polémica de Cruz Azul (REUTERS)

El recuerdo de Martín Anselmi permanece vivo en Cruz Azul, pese a que han transcurrido varios meses desde que partió hacia Portugal para convertirse en director técnico del Porto. Su paso por el club celeste sigue siendo tema de conversación y análisis debido a la polémica que envolvió su salida.

La decisión de marcharse del estratega argentino abrió muchos interrogantes, especialmente por la forma en la que optó por irse. Esto ocurrió después de que la directiva cementera realizó una importante inversión en fichajes que el propio Anselmi había solicitado, buscando consolidar su proyecto deportivo.

El paso de Martín Anselmi en Cruz Azul

Aunque Martín Anselmi no obtuvo títulos durante su etapa en el futbol mexicano, consiguió imponer una nueva marca de puntos en torneos cortos de 17 jornadas. En el Apertura 2024, su escuadra alcanzó 42 unidades, superando el antiguo récord de León, que era de 41.

En su primer torneo al frente de Cruz Azul, tuvo una fase regular destacada que le permitió acceder a la final, donde perdió ante las Águilas del América. Ya en la segunda temporada, el equipo volvió a ser eliminado por el mismo rival, aunque esta vez en semifinales.

El técnico sudamericano había llegado al club procedente del anonimato para el Clausura 2024. No obstante, rápidamente conquistó a la afición y especialistas gracias al estilo de juego ofensivo y vistoso que implantó en el conjunto celeste a lo largo de las jornadas.

Anselmi dice adiós tras estar al frente de Cruz Azul por un año. (X / Cruz Azul)

Rayados interesado por Luca Orellano

Rayados de Monterrey ha presentado una oferta formal a FC Cincinnati por Luca Orellano, extremo argentino que ha destacado en la Major League Soccer (MLS) y que previamente fue objetivo de Cruz Azul en dos periodos recientes. La directiva regiomontana busca reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026 con un futbolista que también ha despertado el interés de varios clubes importantes.

De acuerdo con el periodista estadounidense Tom Bogert, especialista en la MLS, “La Pandilla” ya ha hecho llegar una propuesta concreta a FC Cincinnati para hacerse con los servicios de Orellano. Aunque no se han revelado detalles sobre la cifra ofrecida, la información fue confirmada también por el periodista César Luis Merlo, quien señaló que la oferta ya está sobre la mesa y que el club mexicano espera una respuesta de la directiva estadounidense.

Así fue como aficionados se enfrentaron a Anselmi por su salida de Cruz Azul Crédito:X/ @YangDng_

El propio Anselmi reconoció en conferencia de prensa que Orellano era uno de los refuerzos que esperaba sumar al plantel, pero las negociaciones no prosperaron debido a las altas pretensiones económicas del club estadounidense. Posteriormente, ya bajo la dirección de Vicente Sánchez, Cruz Azul volvió a la carga por el jugador en el semestre siguiente, pero nuevamente las condiciones impuestas por Cincinnati impidieron el acuerdo.

Quién es Luca Orellano, jugador que podría llegar a Rayados

Luca Orellano es un futbolista de 25 años que inició su carrera profesional en Vélez Sarsfield, donde se formó en las divisiones inferiores y debutó en la Primera División argentina. Su proyección lo llevó a Brasil, donde Vasco da Gama adquirió su pase, aunque su paso por el fútbol brasileño no resultó como esperaba y fue cedido a FC Cincinnati.

El club de la MLS terminó comprando su carta por USD 3 millones, cifra que refleja la confianza en el potencial del extremo sudamericano. Desde su llegada a Estados Unidos, Orellano ha destacado por su capacidad ofensiva y su adaptación al fútbol norteamericano, lo que ha incrementado el interés de equipos como Rayados y Cruz Azul en su momento.

Oct 4, 2025; Harrison, New Jersey, USA; FC Cincinnati forward Luca Orellano (23) plays the ball against the New York Red Bulls during the second half at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

El movimiento de Rayados por Orellano se enmarca en una dinámica de mercado donde la competencia entre clubes mexicanos y estadounidenses por talentos sudamericanos es cada vez más intensa.