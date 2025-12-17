Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

El entrenador bicampeón del fútbol mexicano enfrentó al periodista luego de ganar la final del torneo Apertura 2025. Crédito: TikTok @lsamx21

David Faitelson volvió a protagonizar una polémica, en esta ocasión discutió con Antonio Turco Mohamed al término de la final Toluca vs Tigres, donde los Diablos Rojos se consagraron como bicampeones de la Liga MX. Las imágenes de la pelea rápidamente se hicieron virales y ante esto, el analista de TUDN se encargó de compartir su versión.

Durante la emisión de su programa Faitelson sin Censura, el analista deportivo explicó cómo fue la discusión y reveló las amenazas que recibió por parte del Turco. Durante la celebración en la cancha de la Bombonera, Faitelson explicó que recibió una llamada de un productor del canal, quien le informó que el técnico estaba molesto y que, por ese motivo, Mohamed se negaba a conceder entrevistas a TUDN hasta que el periodista bajara a verlo.

Faitelson se dirigió rápidamente a la cancha, atravesando la zona de festejos, y se ubicó a un costado del vestidor para confrontar directamente a Mohamed. "En plena celebración de cancha, recibí una llamada del productor donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo. Bajé a la cancha corriendo, crucé la cancha entre las celebraciones y fui a un costado del vestidor", explicó.

Faitelson reveló cómo fue la pelea con el Turco Mohamed (X/ @TUDNMEX)

Pero, al momento en que el cruzó con el estratega argentino, Faitelson reveló que así se desató la pelea, por lo que lamentó la actitud que mostró el Mohamed, ya que diferentes compañeros de la prensa se percataron del incidente.

Así fue la pelea del Turco Mohamed con Faitelson

El periodista de TUDN explicó que se presentó ante Mohamed y le manifestó su disposición para resolver cualquier inconveniente directamente, sin mayores problemas.

Faitelson le sugirió trasladarse a una oficina o lugar privado, indicando que la presencia de numerosos miembros de la prensa podría derivar en la grabación de un espectáculo no deseado. Según su versión, el entrenador no respondió a la propuesta y se mostró alterado.

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió (Especial)

"Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que sí tenía algún problema conmigo, lo podíamos resolver, no hay ningún problema. Pero, que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa. Primero le dije: ‘Vámonos a una oficina, un lugar más privado porque acá hay mucha prensa y nos van a grabar y no queremos armar un espectáculo’. Estaba fuera de sí, no respondió a eso", precisó.

La conversación finalizó cuando Mohamed amenazó a Faitelson, situación que reveló el propio David: "Cuando le dije que diera entrevistas a otros compañeros de Televisa TUDN, me respondió: ‘Solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a ti a la m**rda’. Una pena, porque Mohamed fue muy majadero, muy altanero, muy vulgar, fue un barrabrava auténtica, me decepciona la directiva de Toluca".