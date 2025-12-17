México Deportes

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

El analista deportivo se sinceró sobre todo lo que le dijo el entrenador de los Diablos durante el festejo del bicampeonato

Guardar
El entrenador bicampeón del fútbol mexicano enfrentó al periodista luego de ganar la final del torneo Apertura 2025. Crédito: TikTok @lsamx21

David Faitelson volvió a protagonizar una polémica, en esta ocasión discutió con Antonio Turco Mohamed al término de la final Toluca vs Tigres, donde los Diablos Rojos se consagraron como bicampeones de la Liga MX. Las imágenes de la pelea rápidamente se hicieron virales y ante esto, el analista de TUDN se encargó de compartir su versión.

Durante la emisión de su programa Faitelson sin Censura, el analista deportivo explicó cómo fue la discusión y reveló las amenazas que recibió por parte del Turco. Durante la celebración en la cancha de la Bombonera, Faitelson explicó que recibió una llamada de un productor del canal, quien le informó que el técnico estaba molesto y que, por ese motivo, Mohamed se negaba a conceder entrevistas a TUDN hasta que el periodista bajara a verlo.

Faitelson se dirigió rápidamente a la cancha, atravesando la zona de festejos, y se ubicó a un costado del vestidor para confrontar directamente a Mohamed. "En plena celebración de cancha, recibí una llamada del productor donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo. Bajé a la cancha corriendo, crucé la cancha entre las celebraciones y fui a un costado del vestidor", explicó.

Faitelson reveló cómo fue la
Faitelson reveló cómo fue la pelea con el Turco Mohamed (X/ @TUDNMEX)

Pero, al momento en que el cruzó con el estratega argentino, Faitelson reveló que así se desató la pelea, por lo que lamentó la actitud que mostró el Mohamed, ya que diferentes compañeros de la prensa se percataron del incidente.

Así fue la pelea del Turco Mohamed con Faitelson

El periodista de TUDN explicó que se presentó ante Mohamed y le manifestó su disposición para resolver cualquier inconveniente directamente, sin mayores problemas.

Faitelson le sugirió trasladarse a una oficina o lugar privado, indicando que la presencia de numerosos miembros de la prensa podría derivar en la grabación de un espectáculo no deseado. Según su versión, el entrenador no respondió a la propuesta y se mostró alterado.

Así fue la pelea de
Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió (Especial)

"Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que sí tenía algún problema conmigo, lo podíamos resolver, no hay ningún problema. Pero, que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa. Primero le dije: ‘Vámonos a una oficina, un lugar más privado porque acá hay mucha prensa y nos van a grabar y no queremos armar un espectáculo’. Estaba fuera de sí, no respondió a eso", precisó.

La conversación finalizó cuando Mohamed amenazó a Faitelson, situación que reveló el propio David: "Cuando le dije que diera entrevistas a otros compañeros de Televisa TUDN, me respondió: ‘Solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a ti a la m**rda’. Una pena, porque Mohamed fue muy majadero, muy altanero, muy vulgar, fue un barrabrava auténtica, me decepciona la directiva de Toluca".

Temas Relacionados

Turco MohamedDavid FaitelsonTUDNTolucamexico-deportes

Más Noticias

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

Miles de aficionados denunciaron fallas en la página Fanki para comprar los accesos, la gran mayoría se quedó sin la posibilidad de ver a CR7 en el Estadio Banorte

México vs Portugal: cuántos boletos

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

El estratega argentino tuvo una salida polémica del equipo cementero

El jugador que Martín Anselmi

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

El estadounidense colgó los guantes del pugilismo profesional a los 38 años

Crawford anuncia su retiro del

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

La situación médica del futbolista habría llevado a la institución italiana a contemplar la incorporación de un delantero para afrontar la competencia

Cuál podría ser el futuro

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

El periodista de TUDN aseguró que no tiene intenciones de conversar con el técnico de Toluca ras la pelea que protagonizaron en La Bombonera

Por qué Faitelson no se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a expresidenta municipal de

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa vuelve a CDMX

Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

DEPORTES

México vs Portugal: cuántos boletos

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final