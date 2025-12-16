Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

México Deportes

Así quedó el Clausura 2026
Así quedó el Clausura 2026 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

El calendario oficial del Clausura 2026 de la Liga MX ya está disponible, luego de que Toluca se coronó como bicampeón, la Liga BBVA MX reveló cómo quedó el torneo del próximo año, el cual será la antesala de la Copa Mundial 2026, por lo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tuvo que realizar una serie de ajustes para que la prioridad sea la Selección Mexicana.

Así como lo informaron en la reciente Asamblea de Dueños de la Liga MX, en el Clausura 2026 no se jugará el Play In, por lo que la liguilla empezará de inmediato después de la Jornada 17 para que así el torneo concluya el 24 de mayo.

Además, otro de los puntos importantes del calendario del torneo es que los clubes que pasen a la Liguilla tendrán que jugar sin sus seleccionados nacionales, esto porque Javier Aguirre, entrenador del Tri, pidió total disposición de los clubes para priorizar al conjunto azteca.

¿Cuándo empieza el Clausura 2026?

El campeón vigente, Toluca, debutará
El campeón vigente, Toluca, debutará el sábado 10 de enero frente a Rayados (REUTERS/Henry Romero)

El torneo dará inicio el viernes 9 de enero con el enfrentamiento Atlas vs Puebla. De acuerdo con el calendario de la Liga MX, la primera jornada se desarrollará del 9 al 11 de enero. El sábado 10 de enero, Xolos recibirá a América, Chivas enfrentará a Pachuca y León se medirá con Cruz Azul. El domingo, Pumas hará su presentación ante Querétaro, completando así el arranque del torneo.

El campeón vigente, Toluca, debutará el sábado 10 de enero frente a Rayados en el Estadio BBVA. Su primer partido como local será el 14 de enero, cuando reciba a Santos.

Cabe resaltar que en Clausura 2026, seis equipos alternarán su participación entre la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, lo que representa un desafío adicional en su calendario competitivo.

¿Cuándo se juegan los clásicos en el Clausura 2026?

el Clásico Nacional entre América
el Clásico Nacional entre América vs Chivas se disputará el 14 de febrero (TW Chivas)

Entre los encuentros más esperados, el Clásico Nacional entre América vs Chivas se disputará el 14 de febrero en el Estadio Akron, correspondiente a la jornada 6. El Clásico Joven, que enfrenta a América vs Cruz Azul, está programado para el 11 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la jornada 14. Por su parte, el duelo entre América vs Pumas tendrá lugar el 21 de marzo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, durante la jornada 12.

La jornada 10 será especialmente relevante, ya que coincidirán dos clásicos: el Clásico Tapatío entre Chivas vs Atlas, que se jugará el 7 de marzo en el Estadio Jalisco, y el Clásico Regio entre Tigres vs Monterrey, el mismo día en el Estadio Universitario.

Otro de los duelos destacados será la revancha de la final del torneo anterior entre Toluca y Tigres, prevista para el 17 de enero en el Estadio Universitario, correspondiente a la jornada 3. Este encuentro permitirá ver nuevamente a los protagonistas de la última definición por el título.

¿Cuándo es la final del Clausura 2026?

El calendario de la Liga
El calendario de la Liga MX también resalta que la final del Clausura 2026 se disputará el domingo 24 de mayo (X@CruzAzul)

El calendario de la Liga MX también resalta que la final del Clausura 2026 se disputará el domingo 24 de mayo, una fecha que adquiere especial relevancia por su proximidad con el inicio del Mundial 2026. Es decir que la liguilla empezará el 2 de mayo y terminará el 24 de mayo.

Estas son las fechas clave del Clausura 2026:

  • Inicio del torneo: 9 enero 2026
  • Última Jornada: 24 - 26 de abril
  • Inicio de la liguilla: 2 de mayo
  • Final de vuelta: 24 de mayo

