¿Toluca más grande que Chivas?, los Diablos igualan al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx

Dos de los equipos con más tradición y éxitos dentro de la liga mexicana están igualados en campeonatos. (Infobae México: Jovani Pérez)

Con el bicampeonato conquistado este domingo ante Tigres en el Apertura 2025, los Diablos Rojos del Toluca igualaron a Chivas como el segundo equipo con más campeonatos en la Liga MX con 12 títulos, por detrás de los 16 que tiene el América.

Tras la coronación escarlata, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar por parte de los aficionados choriceros y de las Águilas, quienes ironizan con memes y frases, proclamando en tono de broma que el conjunto mexiquense es más grande que el Guadalajara por empatarlos en trofeos.

En redes sociales, la afición rojiblanca mostró reacciones divididas ante el bicampeonato de Toluca. Un sector expresó molestia por haber sido alcanzados en la tabla histórica de títulos, mientras otro, más objetivo, envió felicitaciones al equipo escarlata.

Este último grupo enfatizó la necesidad de que Chivas trabaje con intensidad para recuperar la delantera y conquistar un nuevo campeonato lo antes posible, priorizando el mérito deportivo sobre las rivalidades.

Equipos históricos del futbol mexicano

Ambos equipos cuenta con un historial de títulos tanto nacionales como continentales. (X/@TolucaFC)

Toluca y Guadalajara representan dos de los equipos con mayores éxitos e historia dentro de la liga mexicana.

Si bien es cierto que los Diablos han tenido un mejor desempeño en los últimos años, el Rebaño Sagrado no deja de ser un equipo importante por el gran arraigo que tiene dentro de la República Mexicana.

A pesar de no figurar entre los tradicionales “cuatro grandes” del fútbol mexicano, el conjunto mexiquense ha demostrado su grandeza en la cancha al convertirse en el equipo con más títulos en la era de los torneos cortos, sumando nueve desde su implementación en 1996.

Chivas, por su parte, posee una historia extensa y gloriosa, marcada por épocas de campeonísimo como la de los 1950s (con siete títulos de ligas en nueve años), además de contar con la tradición de jugar con puros futbolistas mexicanos, siendo el equipo con más tradición en todo el país.

Así luce el palmarés de ambos equipos:

Toluca

12 campeonatos de Liga Mx (1966–67, 1967–68, 1974–75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025, Apertura 2025).

2 Copa México (1955–56, 1988–89).

5 Campeón de Campeones (1967, 1968, 2003, 2006, 2025).

2 Concachampions (1968, 2003).

Chivas

12 campeonatos de Liga Mx (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, *1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017)

*Primer y único equipo tetracampeón de la Liga Mx

4 Copa México (1962-63, 1969-70, Apertura 2015, Clausura 2017)

7 Campeón de Campeones (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1969-70)

1 Supercopa Mx (2015-2016)

2 Concachampions (1962 y 2018)

El Guadalajara es uno de los tres equipos mexicanos en disputar una final de Copa Libertadores junto con Tigres y Cruz Azul. La escuadra tapatía disputó el duelo por el título continental en 2010 frente al Internacional de Porto Alegre, donde terminó perdiendo.

Tabla histórica de campeonatos Liga Mx

Conoce a los equipos con más titulos en la historia de la liga mexicana. (REUTERS/Edgard Garrido)

Aquí en Infobae México, te presentamos cómo quedó la tabla de campeones en la Liga Mx, luego del bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025:

América: 16

Chivas: 12

Toluca: 12

Cruz Azul: 9 ​

Tigres UANL: 8

León: 8

Pumas UNAM: 7

Pachuca: 7

Santos Laguna: 6

Monterrey: 5

Así, los Diablos se colocan a cuatro campeonatos de alcanzar al América como el líder histórico en la liga mexicana.