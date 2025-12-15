Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Gignac abre el marcador para la UANL

MIN 7: Santiago Simón encabezó un contragolpe a velocidad, y cuando llegó al área chica el esférico terminó en manos de Nahuel. Nuevamente Toluca insiste en búsqueda del gol.

MIN 11: en una jugada de los felinos , Federico Pereira cometió infracción y concedió tiro para el rival.

Con esta jugada se abre el marcador del partido.

MIN 13 : Gignac , el experimentado delantero, se encarga de cobrar el disparo y por debajo de la defensa lanzó un disparo que Gorriarán alcanzó a rozar, desvió el esférico y terminó dentro de la portería.

MIN 18: pese al gol, los Diablos Rojos siguen con la posesión del esférico en la pelea de generar jugadas de peligro.

MIN 20 : en una acción del Canelo Angulo , el disparo salió con potencia a la portería, pero Nahuel tuvo una gran reacción e impidió el gol.

Toluca se volcó al ataque y tiene arrinconado al conjunto de la UANL.

MIN 22 : Franco Romero encontró un espacio para disparar a larga distancia y sorprender a Nahuel, pero el arquero de Tigres atajó la jugada.

MIN 27 : el equipo escarlata sigue peleando en búsqueda del gol. Consiguió tiro de esquina por la punta derecha.

MIN 28: Nahuel se queja de un golpe en el rostro y se detiene unos instantes el partido, pero se reanuda el juego sin algún inconveniente.

MIN 30 : el esférico pasó de largo en un cambio de juego, pero no concretaron alguna acción de peligro y retroceden

MIN 32 : Paulinho recibió un centro al área chica, y se encontraba sin marca, pero no llegó a tiempo a la acción y terminó desaprovechando la jugada más importante de Toluca en el primer tiempo.

Últimas noticias

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025 El mediocampista no verá actividad en el duelo donde la UANL buscará su noveno título

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe Con presión constante y combinaciones efectivas, el boxeador mexicano controló el ritmo de la pelea de principio a fin

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México Los Vaqueros tienen su última llamada en búsqueda de ingresar a la postemporada y darle alcance a Filadelfia por el liderato de división

Sergio Ramos se despide de México con emotivo video tras concluir su etapa en Rayados El exfutbolista del Real Madrid sumó 25 partidos y cuatro goles con el conjunto regiomontano