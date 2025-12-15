Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Gignac abre el marcador para la UANL

MIN 32: Paulinho recibió un centro al área chica, y se encontraba sin marca, pero no llegó a tiempo a la acción y terminó desaprovechando la jugada más importante de Toluca en el primer tiempo.
MIN 30: el esférico pasó de largo en un cambio de juego, pero no concretaron alguna acción de peligro y retroceden
MIN 28: Nahuel se queja de un golpe en el rostro y se detiene unos instantes el partido, pero se reanuda el juego sin algún inconveniente.
MIN 27: el equipo escarlata sigue peleando en búsqueda del gol. Consiguió tiro de esquina por la punta derecha.
MIN 22: Franco Romero encontró un espacio para disparar a larga distancia y sorprender a Nahuel, pero el arquero de Tigres atajó la jugada.
Toluca se volcó al ataque y tiene arrinconado al conjunto de la UANL.
MIN 20: en una acción del Canelo Angulo, el disparo salió con potencia a la portería, pero Nahuel tuvo una gran reacción e impidió el gol.
MIN 18: pese al gol, los Diablos Rojos siguen con la posesión del esférico en la pelea de generar jugadas de peligro.
MIN 13: Gignac, el experimentado delantero, se encarga de cobrar el disparo y por debajo de la defensa lanzó un disparo que Gorriarán alcanzó a rozar, desvió el esférico y terminó dentro de la portería.
Con esta jugada se abre el marcador del partido.
MIN 11: en una jugada de los felinos, Federico Pereira cometió infracción y concedió tiro para el rival.
Pereira es amonestado.
MIN 7: Santiago Simón encabezó un contragolpe a velocidad, y cuando llegó al área chica el esférico terminó en manos de Nahuel. Nuevamente Toluca insiste en búsqueda del gol.