Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Gignac abre el marcador para la UANL

Ya se juegan los primeros 45 minutos de la final de vuelta en el Estadio Nemesio Díez en el Edomex

01:45 hsHoy

Toluca perdonó el gol

MIN 32: Paulinho recibió un centro al área chica, y se encontraba sin marca, pero no llegó a tiempo a la acción y terminó desaprovechando la jugada más importante de Toluca en el primer tiempo.

01:43 hsHoy

Tiro de esquina para Toluca

MIN 30: el esférico pasó de largo en un cambio de juego, pero no concretaron alguna acción de peligro y retroceden

01:42 hsHoy

MIN 28: Nahuel se queja de un golpe en el rostro y se detiene unos instantes el partido, pero se reanuda el juego sin algún inconveniente.

01:40 hsHoy

MIN 27: el equipo escarlata sigue peleando en búsqueda del gol. Consiguió tiro de esquina por la punta derecha.

01:35 hsHoy

MIN 22: Franco Romero encontró un espacio para disparar a larga distancia y sorprender a Nahuel, pero el arquero de Tigres atajó la jugada.

Toluca se volcó al ataque y tiene arrinconado al conjunto de la UANL.

01:34 hsHoy

¡Angulo disparó a portería!

MIN 20: en una acción del Canelo Angulo, el disparo salió con potencia a la portería, pero Nahuel tuvo una gran reacción e impidió el gol.

01:31 hsHoy

MIN 18: pese al gol, los Diablos Rojos siguen con la posesión del esférico en la pelea de generar jugadas de peligro.

01:25 hsHoy

¡Goooooooooool de Tigres!

MIN 13: Gignac, el experimentado delantero, se encarga de cobrar el disparo y por debajo de la defensa lanzó un disparo que Gorriarán alcanzó a rozar, desvió el esférico y terminó dentro de la portería.

Con esta jugada se abre el marcador del partido.

  • Marcador Toluca 0 - 1 Tigres
  • Global Toluca 0 - 2 Tigres
Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac and Marco Farfan celebrate after Fernando Gorriaran scores their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
01:24 hsHoy

Tiro libre para Tigres

MIN 11: en una jugada de los felinos, Federico Pereira cometió infracción y concedió tiro para el rival.

Pereira es amonestado.

01:20 hsHoy

MIN 7: Santiago Simón encabezó un contragolpe a velocidad, y cuando llegó al área chica el esférico terminó en manos de Nahuel. Nuevamente Toluca insiste en búsqueda del gol.

