Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Nahuel Guzmán protagonizó cómico momento al mostrar sus "pompis" durante la transmisión (REUTERS/Henry Romero)

Toluca se convirtió en bicampeón al vencer a Tigres en ronda de penales, la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX se extendió hasta la muerte súbita y generó dramatismo, en medio de la tensión del momento, Nahuel Guzmán protagonizó un cómico momento que generó la reacción de la afición.

El Patón cuenta con una amplia experiencia en la portería, pero algo que lo ha caracterizado desde su arribo al futbol mexicano es la cantidad de momentos elocuentes que ha realizado en la cancha. Y en la final Toluca vs Tigres no fue la excepción.

Poco antes de que empezara la tanda de penales, Nahuel Guzmán se acercó con Guido Pizarro, su director técnico, para platicar sobre la estrategia. Pero, no se percató que las cámaras de la transmisión estaban atentas a este momento, y fue ahí donde el Patón mostró de más al público.

Nahuel Guzmán se baja los pantalones y muestra de más

Así fue el momento en que Nahuel Guzmán mostró de más a las cámaras durante la final. Crédito: X/ @garymtzjr

En los instantes previos a la definición por penales, las cámaras captaron a Guzmán de espaldas y comenzó a bajarse los pantalones. Pero lo inusual fue que también bajó la ropa interior así que dejó al descubierto sus glúteos.

Mostró sus “pompis” en plena transmisión oficial desde el Estadio Nemesio Diez, una imagen que se difundió de inmediato y se sumó a la lista de “Nahueladas”, como suele conocerse a este tipo de momentos excéntricos del arquero.

La actuación de Guzmán no se limitó a ese episodio. Durante la primera media hora del encuentro, el arquero fue determinante al realizar cuatro atajadas clave que mantuvieron el arco de Tigres en cero frente a los ataques de Helinho y Santiago Simón. Ya en el tiempo suplementario, en el minuto 98, Federico Pereira sorprendió con un disparo desde atrás de media cancha al advertir a Guzmán adelantado.

El balón tomó una trayectoria inesperada y, tras perderlo de vista momentáneamente, el portero logró reaccionar y detenerlo sobre la línea, evitando un gol que habría definido el partido antes de los penales.El desarrollo del partido mostró a Toluca imponiéndose 2-1 en la final de vuelta, tras la victoria 1-0 de Tigres en la ida, igualando así el marcador global y forzando el tiempo extra. Fernando Gorriarán abrió el marcador para los visitantes, pero el brasileño Helinho empató antes del descanso y Paulinho puso en ventaja al conjunto local. La definición por penales se extendió de manera inusual, con ambos equipos alternando aciertos y errores.

En la serie, Ángel Correa y el propio Nahuel Guzmán fallaron sus disparos, mientras que el portero rival, Luis García, detuvo el tiro del argentino, consolidando la victoria de los Diablos Rojos. La personalidad de Guzmán volvió a quedar en evidencia en la antesala de los penales.