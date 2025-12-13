México Deportes

Rayados se despide de John Cena: su Monty rinde homenaje a la leyenda de la WWE

La mascota del club regiomontano sorprendió en redes al recrear las poses y la entrada del luchador en su adiós al ring

La mascota de Rayados recreó
La mascota de Rayados recreó los movimientos más famosos del luchador en su retiro.

El mundo de la lucha libre se prepara para despedir a una de sus figuras más representativas de las últimas décadas. Tras más de 20 años de trayectoria profesional, John Cena dirá adiós definitivamente al cuadrilátero este sábado 13 de diciembre, fecha que ya quedó marcada en la historia de la WWE. El anuncio no solo ha generado reacciones entre los aficionados al wrestling, sino que también cruzó fronteras y disciplinas, llegando incluso al futbol mexicano.

Desde Monterrey, Nuevo León, los Rayados decidieron sumarse a la despedida de la superestrella estadounidense con un gesto que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Monty hizo la tradicional señal
Monty hizo la tradicional señal del 'You Can't See Mee'

A través de su mascota oficial, Monty, el club regiomontano rindió un homenaje simbólico al luchador, recreando algunos de los elementos más icónicos de su personaje dentro del ring.

El video fue difundido en las plataformas digitales del equipo y muestra a Monty caracterizado como John Cena, portando su clásica camiseta, bermuda y gorra, atuendo que marcó una época dentro de la WWE y que, para muchos seguidores, ya resulta inseparable de la imagen del luchador. La escena está acompañada por la canción “The time is now”, tema que durante años anunció la entrada de Cena a cada combate.

Monty, la mascota oficial de Rayados de Monterrey se unió a la tendencia de la lucha final de John Cena y sorprendió al caracterizarse del 17 veces campeón del mundo. Crédito: TikTok / Rayados

Bajo el concepto de “The last time is now”, el material audiovisual presenta a Monty ingresando al Estadio BBVA mientras realiza las poses más reconocidas del ex campeón mundial. Entre saltos, ademanes y el tradicional gesto del “you can’t see me”, la mascota recrea una rutina que despertó nostalgia y emoción entre los seguidores tanto del club como de la lucha libre.

El homenaje concluye con el mensaje #ThankYouCena, etiqueta con la que Rayados se unió a la ola de despedidas dedicadas a un atleta que protagonizó momentos memorables dentro de la WWE y que dejó huella tanto en el ring como fuera de él.

El duelo contra Gunther será
El duelo contra Gunther será el punto final a más de dos décadas de carrera.

La última aparición de John Cena como luchador activo se dará este sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, durante el evento Saturday Night Main Event XLII. La función será transmitida de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de WWE y WWE en español. En ese escenario, Cena se despedirá enfrentando a Gunther, poniendo punto final a una carrera que marcó a toda una generación.

