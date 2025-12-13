México Deportes

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

El sinaloense buscará mantener su récord invicto en el pugilismo profesional

Marco Verde se subirá al
Marco Verde se subirá al cuadrilátero este fin de semana para disputar su cuarta pelea profesional

Todo está listo para que Marco Verde se suba al ring a disputar su cuarta pelea como boxeador profesional. El medallista olímpico se medirá este fin de semana ante el estadounidense Raphael Igbokwe en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Mazatlán, Sinaloa.

Este duelo representa para el “Green” una oportunidad clave para seguir consolidando su ascenso en el pugilismo del máximo nivel luego de haber hecho una gran participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde hace un año ganó la medalla de bronce.

¿Cómo llega Marco Verde a su pelea contra Raphael Igbokwe?

El boxeador mexicano, de 23 años, busca su cuarto triunfo profesional y parte como favorito para este encuentro. Su última aparición fue el 13 de septiembre de 2025, cuando venció por nocaut técnico a Sona Akale en cuatro asaltos, resultado que ha reforzado su proyección como una de las jóvenes promesas del boxeo nacional.

El medallista olímpico volverá a
El medallista olímpico volverá a pelear frente a su público en Mazatlán el 13 de diciembre.

Por su parte, Igbokwe, de 33 años, llega con un récord de 17 victorias (7 de ellas por nocaut y 6 derrotas). En su combate más reciente, celebrado en diciembre de 2024, cayó ante Sadriddin Akhmedov. Esta derrota ha incrementado su deseo de revancha, lo que añade tensión al enfrentamiento con el púgil mazatleco.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea del “Green?

La pelea de Marco Verde contra Raphael Igbokwe del sábado 13 de diciembre se podrá ver por Azteca 7 y la web de Azteca Deportes a las 23:00 horas (tiempo del centro de México).

  • Día: sábado 13 de diciembre de 2025
  • Hora: 23:00 horas aproximadamente (tiempo del centro de México)
  • Sede: Centro de Usos Múltiples (CUM)
  • Transmisión: Azteca 7 y la web de Azteca Deportes
Marco Verde tendrá su segunda
Marco Verde tendrá su segunda pelea como boxeador profesional

Marco Verde: una promesa del boxeo mexicano

Los logros recientes de Verde han llamado la atención en el mundo del boxeo profesional, impulsados por la estratégica dirección de Eddy Reynoso desde que tomó las riendas de su carrera tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de obtener la medalla de plata en la cita olímpica, el líder del Canelo Team asumió el reto de moldear la trayectoria de Marco, quien ha respondido con resultados positivos en el ring.

Eddy Reynoso confirmó que Marco Verde participará en los próximos eventos de Canelo Álvarez, entre ellos la pelea de septiembre contra Crawford.

El debut profesional del mazatleco se produjo en mayo de 2024, cuando se enfrentó a Michel Polina. En esa ocasión, se impuso de manera contundente al propinar un nocaut técnico apenas transcurridos 44 segundos del primer asalto. Apenas dos meses más tarde, en julio del mismo año, Verde se midió ante Cristian Montero para su segunda pelea, donde volvió a llevarse la victoria, esta vez por decisión unánime.

Con una marca invicta y demostrando habilidades técnicas crecientes, Verde consolida su paso por la disciplina y se presenta como una figura en ascenso, decidido a disputar su lugar en la élite del boxeo profesional.

