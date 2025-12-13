Desirée Monsiváis sorprende al comparar al nuevo refuerzo de Chivas, Brian Gutiérrez con Álvaro Fidalgo

La analista de ESPN colocó a Brian Gutiérrez en el centro de la polémica al compararlo con Fidalgo.

Una declaración realizada en la mesa de Futbol Picante, programa de ESPN, desató una fuerte polémica entre aficionados y analistas del futbol mexicano. La exfutbolista y ahora comentarista Desirée Monsiváis encendió el debate al establecer una comparación directa que no tardó en volverse viral, especialmente por involucrar a dos jugadores de equipos históricamente rivales.

El nombre que detonó la controversia fue el de Brian Gutiérrez, mediocampista mexicoamericano que recientemente fue incorporado por Chivas. Durante el análisis, Monsiváis no dudó en colocarlo al nivel —e incluso por encima— de una de las figuras más reconocidas del América, Álvaro Fidalgo, actual referente del conjunto azulcrema.

Su llegada a Chivas reavivó comparaciones con uno de los referentes del América.

La analista lanzó su argumento de manera contundente al asegurar que Gutiérrez “juega igual o incluso mejor que Álvaro Fidalgo”, una frase que rápidamente generó reacciones encontradas en redes sociales y foros deportivos. Con ello, el nuevo refuerzo rojiblanco quedó bajo la lupa mediática, con una expectativa elevada sobre su rendimiento en la Liga MX.

Para sostener su postura, Monsiváis explicó que una de las principales virtudes de Brian Gutiérrez es su libertad táctica dentro del terreno de juego. Según su análisis, el mediocampista no está atado a una sola zona, lo que le permite explotar mejor sus condiciones ofensivas y adaptarse a distintas funciones según el desarrollo del partido.

Jul 30, 2025; Sandy, Utah, USA; Club America midfielder Alvaro Fidalgo (8) shoots the ball as Real Salt Lake midfielder Pablo Ruiz (7) defends during the first half at America First Field. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

Gutiérrez puede iniciar jugadas recargado por el sector izquierdo, desempeñarse como volante mixto o incluso retrasar su posición para colaborar en tareas defensivas. Esa versatilidad, de acuerdo con la exdelantera, le permite convertirse en un generador constante de futbol y asumir el rol de organizador cuando el equipo lo requiere.

No obstante, el punto que Monsiváis considera determinante en la comparación es la capacidad de definición del futbolista de Chivas. A diferencia de Fidalgo, quien suele priorizar la construcción de juego, Gutiérrez cuenta con un recurso adicional para marcar diferencia cerca del arco rival.

A pocos días de su eliminación en el Apertura 2025, el Guadalajara ya mueve fichas en el mercado de transferencias para armar un plantel competitivo rumbo a la siguiente temporada. Crédito: Instagram: Brian Gutiérrez

La exjugadora de Rayadas destacó que la principal ventaja del mediocampista radica en su “tiro de media distancia”, un elemento que, en su opinión, le aporta mayor peligro ofensivo y un valor agregado frente al español.

Finalmente, Monsiváis amplió su análisis hacia el plano internacional. Consideró que Brian Gutiérrez, debido a sus raíces mexicanas, tiene en la mira un lugar en la Selección Nacional y podría entrar de lleno en la competencia por un puesto rumbo al Mundial de 2026, convirtiendo su llegada a Chivas en una oportunidad clave para consolidarse.