Alexis Vega se luce con emotivo gesto hacia sus compañeros en la Final contra Tigres

Vega participó en el pasillo a los titulares y animó al equipo durante el calentamiento. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Alexis Vega, delantero del Toluca, estuvo presente en el partido de ida de la Final de la Liga MX ante Tigres, donde acompañó al equipo pese a mantenerse fuera de actividad por una lesión en la rodilla.

Su presencia en el estadio y el gesto que compartió con sus compañeros fueron destacados por el club en redes sociales, en un momento clave previo al duelo por el título.

El gesto de Alexis Vega previo al inicio del partido

(Instagram / @tolucafc)

Antes del silbatazo inicial, Toluca difundió imágenes de Vega durante el calentamiento del equipo en el Estadio Universitario. El jugador portaba un jersey retro del club, pieza que el propio futbolista describió como parte de las “joyas” que suele llevar mientras se recupera de su lesión.

“¿Otra joya, no? Cada fin de semana era una, hasta que regrese a jugar. Siempre apoyando a mis compañeros, hoy damos un paso muy importante y lo sacamos en casa. Mira, ‘unidos’”, expresó Vega al mostrar una pulsera alusiva al mensaje.

Además de su mensaje, el delantero estuvo junto a los jugadores que iniciarían en la banca durante el pasillo realizado a los titulares. Vega participó aplaudiendo y animando al grupo, acompañado por los cánticos de la afición en la tribuna.

Participación de Vega en la dinámica del equipo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque no estuvo disponible para disputar el encuentro debido a su rehabilitación, Vega se mantuvo activo en las dinámicas previas al partido.

El ataque del Toluca se integró momentáneamente con él en la zona de calentamiento, donde el jugador se unió al ambiente de apoyo generado por el resto del plantel.

Las imágenes difundidas mostraron cómo alentó a sus compañeros, reforzando el mensaje de unidad previo al compromiso.

Su participación generó reacciones en la afición, que resaltó la presencia del delantero durante una instancia determinante para el club en la búsqueda del campeonato.

Mohamed actualiza el estado físico del delantero

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras el encuentro, el técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, habló sobre la situación del jugador y aclaró que su disponibilidad para el partido de vuelta se definirá en los días previos al encuentro. “Vamos a esperar, tenemos tres días más.

Él hace ya varios días que viene entrenando, tiene muchas ganas de estar, veremos mañana un entrenamiento, el sábado otro, y después decidiremos. Él también se conoce y será él quien decidirá si puede estar o no”, señaló el estratega.

Mohamed agregó que el delantero mantiene disposición total para colaborar con el equipo: “Si nos puede ayudar, seguramente querrá estar”.

Fecha, horario y transmisión de la Final de vuelta

(X / @TolucaFC)

La Final de vuelta entre Toluca y Tigres se disputará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Díez, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con posible retraso por los protocolos previos al partido.

El encuentro será transmitido por TV Azteca y FOX, mientras que la incorporación de TUDN aún no ha sido confirmada.