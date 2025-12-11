México Deportes

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Una figura del programa “La Última Palabra” ya no seguirá en el canal para 2026 y concluirá esta etapa después de dos décadas en la empresa

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora (X/ @FoxSportsMx)

Una baja más se avecina en Fox Sports México, a lo largo del 2025 diferentes comentaristas y narradores deportivos dejaron la cadena de Grupo Lauman. Antes de que concluya el año tendrán dos bajas más, una de ellas se trataría de la salida de Alberto Lati, quien optó por no renovar su contrato con la empresa.

Pero, no sería la única que tendría la televisora, pues un reconocido conductor de La Última Palabra está próximo a dejar el canal. En días recientes se filtró que otro colaborador importante ya no seguirá en la compañía, por lo que tampoco renovaría su contrato.

Se trata de Rubén Rodríguez, la sombra estaría por concluir su etapa con Fox Sports México, es considerado uno de los periodistas deportivos más influyentes del país, Rodríguez concluye su ciclo en la cadena esta semana, según adelantó el Francotirador de Récord.

Rubén Rodríguez saldrá de Fox Sports

Rubén Rodríguez saldrá de Fox Sports México (IG/ @foxsportsmx)

La salida de Rubén Rodríguez de Fox Sports México representaría un cambio relevante en el periodismo deportivo nacional. La decisión de no renovar su contrato con el canal, propiedad de Grupo Lauman, se habría dado debido a cambios internos que han afectado a varias figuras del medio.

De acuerdo con el Francotirador de Récord, Rodríguez finaliza su vínculo con Fox Sports México este miércoles, tras rechazar la oferta de renovación presentada por la empresa. El columnista detalló: “Y otro que está por terminar su ciclo en Fox Sports México es la querida Sombra, mi padawan Rubén Rodríguez, quien este miércoles acaba contrato con el canal de Lauman y tampoco piensa renovarlo”. Por su parte, mediotiempo —sitio en donde colabora como columnista— confirmó la noticia y añadió que el periodista no continuará como parte del equipo de presentadores destacados de la cadena.

Trayectoria de Rubén Rodríguez

La trayectoria de Rubén Rodríguez en Fox Sports México comenzó en 2006, cuando la cadena lo invitó a cubrir el Mundial de Clubes. Sin embargo, fue después de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 cuando se integró plenamente al canal, consolidándose como una de sus figuras clave.

Rubén Rodríguez no renovará con Fox Sports México (IG/ @ruubenrod)

Durante casi dos décadas, su estilo directo y su presencia en coberturas tanto nacionales como internacionales lo posicionaron como un referente en el periodismo deportivo. Además, su cercanía con la Selección Mexicana y su labor en cancha le permitieron acceder a información exclusiva y convertirse en una voz autorizada sobre el entorno del Tri.

El periodista formó parte del grupo que impulsó las primeras transmisiones de la cadena, destacó su capacidad para obtener y difundir exclusivas relevantes para la audiencia.

Su salida se suma a la de otras figuras en un contexto de crisis interna en Fox Sports México, lo que reconfigura el panorama de los equipos periodísticos en la televisión deportiva nacional.

Respecto al futuro profesional de Rodríguez, se reveló que el periodista ha recibido ofertas de al menos un par de televisoras, aunque aún evalúa cuál será su próximo destino.

