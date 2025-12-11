MLB regresa a México en 2026: qué equipos jugarán, cuándo y fecha de la venta de boletos

La MLB regresa a México en 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helu (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La Major League Baseball (MLB) confirmó que los equipos de las Grandes Ligas regresarán a México en 2026. El evento Mexico City Series se realizará en 2026 con dos partidos de temporada regular entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres.

De acuerdo con el comunicado, esta será la tercera ocasión en que la capital mexicana reciba partidos de temporada regular de la liga, tras las ediciones de 2023, que enfrentó a los Padres y los San Francisco Giants, y de 2024, con los Houston Astros y los Colorado Rockies como protagonistas. En esta edición, los Diamondbacks serán el equipo local en ambos compromisos.

Derrick Hall, presidente y CEO de los Diamondbacks, expresó en el comunicado de la MLB su entusiasmo por jugar en México: “Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a MLB por seleccionarnos”. Destacó la inversión del club en el desarrollo de su base de aficionados en México y la relevancia que el país ha tenido en la historia de la franquicia.

Sep 28, 2025; San Diego, California, USA; San Diego Padres third baseman Manny Machado (13) hits a solo home run during the third inning against the Arizona Diamondbacks at Petco Park. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images

Erik Greupner, CEO de los Padres, también compartió su entusiasmo: “Nos sentimos honrados de traer de vuelta al béisbol de los Padres a Ciudad de México para otra serie inolvidable en 2026. Nuestro debut allí en 2023 fue histórico, y este regreso refleja nuestro compromiso continuo de celebrar nuestra base de aficionados binacional y ayudar a hacer crecer el béisbol a nivel internacional. Estamos emocionados de jugar una vez más en el hermoso Estadio Alfredo Harp Helú delante de los apasionados aficionados mexicanos al béisbol y nuestros fieles aficionados que nos acompañarán en el viaje a esta ciudad y estadio de clase mundial”.

¿Cuándo es el juego de la MLB en México 2026 Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres?

Los encuentros se celebrarán el sábado 25 y el domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México, y serán la última entrega del MLB World Tour, según detalló el comunicado de la MLB.

El historial internacional de los Diamondbacks es amplio. Según la MLB, la franquicia de Arizona ha jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga.

Su última aparición internacional fue en 2019, cuando disputaron dos partidos ante los Rockies en Monterrey. Además, participaron en la serie inaugural de la temporada 2014 en Sídney, Australia, y en partidos de exhibición en ciudades mexicanas como Hermosillo y Monterrey, así como en enfrentamientos contra equipos como Team Mexico, Chicago White Sox, Kansas City Royals, Oakland Athletics, Anaheim Angels y Milwaukee Brewers.

Por su parte, los Padres también cuentan con una trayectoria internacional relevante. El comunicado de la MLB indica que el equipo de San Diego jugó recientemente en Seúl, Corea del Sur, ante los Dodgers para inaugurar la temporada 2024.

Además, participaron en la Mexico City Series de 2023 frente a los Giants, en una serie de tres partidos de temporada regular en Monterrey en 2018, y en partidos de exhibición en ciudades como Beijing, Hermosillo y Culiacán. Su primera experiencia internacional se remonta a 1996, cuando enfrentaron a los Mets en Monterrey.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Mexico City Series 2026 MLB Diamondbacks vs San Diego Padres?

En cuanto a la venta de entradas, la MLB informó que los boletos para la Mexico City Series 2026 estarán disponibles para el público general a partir del lunes 19 de enero. Próximamente se publicará información adicional, incluido el enlace para la compra, en la página oficial http://www.mlb.com/mexico.