Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul se enfrentará contra el Flamengo este miércoles en la Copa Intercontinental 2025 (X@CruzAzul)

La Copa Intercontinental 2025 será escenario del Derby de las Américas entre Cruz Azul y Flamengo, dos campeones continentales que buscarán la gloria en un partido único en Qatar.

Cruz Azul llega como campeón de la Concachampions, mientras que Flamengo lo hace como monarca de la Copa Libertadores. El ganador también obtendrá el derecho de enfrentar a Pyramids FC en la Copa Challenger, un paso previo hacia el nuevo Mundial de Clubes 2029.

El duelo se disputará este 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali Al-Rayyan (Qatar), y definirá al mejor club de América en un choque que promete intensidad y espectáculo. Bajo este contexto, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ha realizado un pronóstico para las posibles alineaciones que se presentarán al encuentro.

Qatar inauguró el nuevo estadio Ahmed bin Ali, que alberga su cuarto estadio para el Mundial 2022. DEPORTES-QATAR2022

Posible alineación de Cruz Azul

Con ambos equipos en condiciones distintas, las alineaciones probables reflejan la estrategia y el momento que atraviesan. Cruz Azul clasificó como representante de la Liga MX y de la CONCACAF, tras coronarse en la Copa de Campeones al golear a Vancouver Whitecaps.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón buscará competir con orden y solidez defensiva, apostando por un esquema 4-2-3-1 que le ha dado resultados en la Liga MX. La Máquina llega tras ser eliminada en semifinales por Tigres, pero con jugadores que han mantenido regularidad en el torneo.

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Omar Campos, Willer Dita, Gonzalo Piovi, Ignacio Rivero

Medios de contención: Erik Lira, Carlos Rodríguez

Volantes ofensivos: Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Ángel Sepúlveda

Delantero centro: Gabriel Fernández

Gabriel Fernández celebra tras anotar el penal con el que Cruz Azul empató ante Tigres UANL en las semifinales de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sánchez

La clave estará en la velocidad de Rivero por la banda y la capacidad de Fernández para definir en el área. Cruz Azul partiría sabiendo que enfrenta a un rival poderoso, por lo que deberá mantener concentración defensiva y aprovechar cada oportunidad de contragolpe.

Posible alineación de Flamengo

El equipo brasileño llega como favorito, respaldado por su título de Libertadores y un plantel de gran calidad. Con un esquema ofensivo 4-3-3, Flamengo apuesta por la creatividad en el medio campo y la contundencia de su ataque.

Portero: Agustín Rossi

Defensas: Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo

Medios: Erick Pulgar, Jorginho, Samuel Lino

Delanteros: Bruno Henrique, Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta

El equipo brasileño llega como favorito, respaldado por su título de Libertadores y un plantel de gran calidad. REUTERS/Ricardo Moraes

La fortaleza de Flamengo está en su tridente ofensivo, capaz de desequilibrar con velocidad y técnica. Además, el aporte de De Arrascaeta en la creación de juego le da al equipo una dinámica que lo convierte en un rival muy difícil de contener.

Comparación y claves del partido entre Cruz Azul y Flamengo

El duelo presenta contrastes claros: Cruz Azul llega con la motivación de demostrar que puede competir internacionalmente, mientras que Flamengo lo hace con la confianza de sus títulos recientes. La Máquina deberá apostar por la disciplina táctica y la solidez defensiva, mientras que el Mengão buscará imponer su ritmo y calidad individual.

Tras partir el sábado por la madrugada con un itinerario que incluyó dos escalas, Cruz Azul aterrizó este lunes en Doha, Qatar para encarar su primer compromiso en la Copa Intercontinental frente al Flamengo. Crédito: X: Cruz Azul

Estas posibles alineaciones muestran que Flamengo parte con ventaja por la continuidad de su plantel y su poder ofensivo, pero Cruz Azul tiene la oportunidad de sorprender si logra mantener el orden y aprovechar la velocidad de sus atacantes.