México Deportes

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

La IA elabora un pronóstico de los cuadros que se presentarán a la cita futbolística que reunirá a los campeones de la Concacaf y la Conmebol

Guardar
Cruz Azul se enfrentará contra
Cruz Azul se enfrentará contra el Flamengo este miércoles en la Copa Intercontinental 2025 (X@CruzAzul)

La Copa Intercontinental 2025 será escenario del Derby de las Américas entre Cruz Azul y Flamengo, dos campeones continentales que buscarán la gloria en un partido único en Qatar.

Cruz Azul llega como campeón de la Concachampions, mientras que Flamengo lo hace como monarca de la Copa Libertadores. El ganador también obtendrá el derecho de enfrentar a Pyramids FC en la Copa Challenger, un paso previo hacia el nuevo Mundial de Clubes 2029.

El duelo se disputará este 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali Al-Rayyan (Qatar), y definirá al mejor club de América en un choque que promete intensidad y espectáculo. Bajo este contexto, la Inteligencia Artificial impulsada por Copilot ha realizado un pronóstico para las posibles alineaciones que se presentarán al encuentro.

Qatar inauguró el nuevo estadio
Qatar inauguró el nuevo estadio Ahmed bin Ali, que alberga su cuarto estadio para el Mundial 2022. DEPORTES-QATAR2022

Posible alineación de Cruz Azul

Con ambos equipos en condiciones distintas, las alineaciones probables reflejan la estrategia y el momento que atraviesan. Cruz Azul clasificó como representante de la Liga MX y de la CONCACAF, tras coronarse en la Copa de Campeones al golear a Vancouver Whitecaps.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón buscará competir con orden y solidez defensiva, apostando por un esquema 4-2-3-1 que le ha dado resultados en la Liga MX. La Máquina llega tras ser eliminada en semifinales por Tigres, pero con jugadores que han mantenido regularidad en el torneo.

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Omar Campos, Willer Dita, Gonzalo Piovi, Ignacio Rivero
  • Medios de contención: Erik Lira, Carlos Rodríguez
  • Volantes ofensivos: Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Ángel Sepúlveda
  • Delantero centro: Gabriel Fernández
Gabriel Fernández celebra tras anotar
Gabriel Fernández celebra tras anotar el penal con el que Cruz Azul empató ante Tigres UANL en las semifinales de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sánchez

La clave estará en la velocidad de Rivero por la banda y la capacidad de Fernández para definir en el área. Cruz Azul partiría sabiendo que enfrenta a un rival poderoso, por lo que deberá mantener concentración defensiva y aprovechar cada oportunidad de contragolpe.

Posible alineación de Flamengo

El equipo brasileño llega como favorito, respaldado por su título de Libertadores y un plantel de gran calidad. Con un esquema ofensivo 4-3-3, Flamengo apuesta por la creatividad en el medio campo y la contundencia de su ataque.

  • Portero: Agustín Rossi
  • Defensas: Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo
  • Medios: Erick Pulgar, Jorginho, Samuel Lino
  • Delanteros: Bruno Henrique, Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta
El equipo brasileño llega como
El equipo brasileño llega como favorito, respaldado por su título de Libertadores y un plantel de gran calidad. REUTERS/Ricardo Moraes

La fortaleza de Flamengo está en su tridente ofensivo, capaz de desequilibrar con velocidad y técnica. Además, el aporte de De Arrascaeta en la creación de juego le da al equipo una dinámica que lo convierte en un rival muy difícil de contener.

Comparación y claves del partido entre Cruz Azul y Flamengo

El duelo presenta contrastes claros: Cruz Azul llega con la motivación de demostrar que puede competir internacionalmente, mientras que Flamengo lo hace con la confianza de sus títulos recientes. La Máquina deberá apostar por la disciplina táctica y la solidez defensiva, mientras que el Mengão buscará imponer su ritmo y calidad individual.

Tras partir el sábado por
Tras partir el sábado por la madrugada con un itinerario que incluyó dos escalas, Cruz Azul aterrizó este lunes en Doha, Qatar para encarar su primer compromiso en la Copa Intercontinental frente al Flamengo. Crédito: X: Cruz Azul

Estas posibles alineaciones muestran que Flamengo parte con ventaja por la continuidad de su plantel y su poder ofensivo, pero Cruz Azul tiene la oportunidad de sorprender si logra mantener el orden y aprovechar la velocidad de sus atacantes.

Temas Relacionados

Liga MXCruz AzulFlamengoCopa Intercontinental 2025ConcacafConmebolDerbi de las AmèricasFutbolmexico-deportes

Últimas Noticias

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Los cementeros se medirán ante el actual campeón del Brasileirao este miércoles

Cruz Azul vs Flamengo en

Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

El conjunto de los “Potros de Hierro” competirá en la Primera División en 2026

Atlante regresa a la Liga

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?

Los estadios CDMX, Guadalajara y Monterrey se alistan para recibir a las selecciones que competirán en la Copa Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Qué estadio es

Terrible Morales lanza fuerte crítica al Pitbull Cruz tras su polémico empate con Lamont Roach: “Cometió muchos ilícitos”

El pugilista de la Magdalena Contreras retuvo su campeonato interino del CMB

Terrible Morales lanza fuerte crítica

Este es el mensaje que envío Sergio Ramos a la afición de Rayados tras su salida del club

El defensa español cierra su etapa en el futbol mexicano tras la eliminación en semifinales, agradeciendo a la afición y al club por el apoyo

Este es el mensaje que
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
Matthew Lillard responde con dureza

Matthew Lillard responde con dureza a Quentin Tarantino tras ser llamado uno de los peores actores

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”

Estos son los actores favoritos de Timothée Chalamet que lo inspiraron a convertirse en una estrella de Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

Violentos enfrentamientos entre pandillas en

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones