Familiares exigen localizar con vida a Gloria Altahir, adolescente desaparecida en Coyoacán

Gloria Altahir José Rivera desapareció desde el 27 de mayo en la colonia Culhuacán CTM Sección V, alcaldía Coyoacán. (@BoletinCBPCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para localizar a Gloria Altahir José Rivera, adolescente de 14 años reportada como desaparecida desde el 27 de mayo en la colonia Culhuacán CTM Sección V, alcaldía Coyoacán. La menor, originaria del estado de Oaxaca, radicaba recientemente en la capital junto con su familia.

La FGJCDMX abrió la carpeta de búsqueda con el folio D/01937/2026/CBP tras la denuncia de sus familiares. Las autoridades capitalinas solicitaron el apoyo ciudadano para obtener información que contribuya a su localización.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda vigente, Gloria Altahir mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada y piel morena clara. Tiene cabello negro y lacio, además de ojos negros y grandes.

Entre sus señas particulares figuran una cicatriz de raspón en la mejilla izquierda y una mancha roja en la parte baja del abdomen. El día de su desaparición vestía una blusa amarilla con rayas, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos con rayas negras.

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El 29 de mayo, dos días después de la desaparición, familiares bloquearon la zona del Metrobús ESIME Culhuacán para exigir la localización de Gloria Altahir con vida, ante la ausencia de resultados en las primeras 48 horas. (@BoletinCBPCDMX)

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al número 5554840430 o a través de los canales oficiales de la FGJCDMX.

Los familiares y personas cercanas a la menor han intentado contactarla por teléfono en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. También han recorrido las calles aledañas a la zona donde fue vista por última vez y han distribuido volantes con su ficha de búsqueda, sin que hasta el momento exista novedad sobre su paradero.

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Ante la falta de avances, el entorno cercano de Gloria Altahir solicitó la difusión masiva del caso para ampliar el alcance de la búsqueda. Y dos días después de la desaparición, el pasado 29 de mayo, familiares de la adolescente bloquearon la zona del Metrobús ESIME Culhuacán para exigir su localización con vida. La protesta buscó presionar a las autoridades ante la ausencia de resultados concretos en las primeras 48 horas.

Otros casos de desaparición en Coyoacán durante 2026

En los primeros tres meses de 2026 se acumularon 711 reportes, de los cuales 251 personas siguen sin ser localizadas. Iztapalapa concentra el mayor número de casos, con 195 reportes. (Cuartoscuro)

La desaparición de Gloria Altahir se suma a una serie de casos registrados en la misma alcaldía en lo que va del año. El 12 de mayo, Marilyn Jolette Chio García, de 17 años, fue reportada como desaparecida en la colonia Del Carmen tras no poder ingresar al CETIS 2 “David Alfaro Siqueiros” por llegar tarde. Cámaras del C5 la captaron ese mismo día en el parque San Diego Churubusco, a 1.5 kilómetros de su escuela. Fue localizada con vida y en buen estado el 20 de mayo, aunque la FGJCDMX no difundió detalles sobre las circunstancias de su localización.

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En enero, el policía Jesús Raymundo Márquez desapareció tras concluir su turno en la estación Copilco del Metro, en la colonia Romero de Terreros. Cámaras de seguridad lo captaron saliendo entre las 19:00 y las 19:30 horas, sin que exista registro posterior de su trayecto. La Fiscalía capitalina abrió carpeta de investigación y la familia continúa su búsqueda.

Desde el 20 de octubre de 2025, permanece abierto el expediente de Miguel Darío Becerra Chávez, estudiante de 22 años desaparecido en la colonia Los Cipreses cuando se dirigía al hospital donde realizaba sus prácticas. La FGJCDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México mantienen activa la investigación.

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Iztapalapa, la alcaldía con más desapariciones en la capital

La Ciudad de México cerró 2025 con más de 2,200 personas desaparecidas, un aumento del 76% respecto al año anterior. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La Ciudad de México cerró 2025 con más de 2 mil 200 personas desaparecidas, un aumento del 76% respecto al año anterior, según datos de la Comisión de Búsqueda de la CDMX. En lo que va de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Comisión Nacional de Búsqueda contabilizan más de 900 reportes entre enero y abril, con un promedio de 8.3 desapariciones diarias en la capital.

De los 711 reportes acumulados en los primeros tres meses del año, 251 personas aún no han sido localizadas. El incremento respecto al mismo periodo de 2025 es del 27%. Las alcaldías con mayor incidencia son Iztapalapa, con 195 reportes; Cuauhtémoc, con 128, y Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan y Venustiano Carranza, con cifras también elevadas.

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Iztapalapa concentra el mayor número de desapariciones en 2026, seguida por Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. La mayoría de los reportes corresponden a personas jóvenes, lo que ha motivado exigencias de acción a las autoridades capitalinas y un refuerzo en la coordinación territorial entre la alcaldía Coyoacán y la Comisión de Búsqueda.