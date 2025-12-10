México Deportes

Javier Alarcón explota tras el regreso del Atlante a primera división: “Vuelven por la vía fifi no por méritos deportivos”

El analista cuestionó la transparencia del proceso y pidió eliminar la frase “Juega Limpio, Siente Tu Liga”, que considera una burla a la afición

El presentador de ESPN aseguró que el Atlante volvió por billetazos, no por mérito deportivo.

La Asamblea de Dueños celebrada este martes 9 de diciembre en las oficinas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) marcó uno de los movimientos más controversiales de los últimos años en el futbol mexicano: el regreso del Atlante a la Primera División.

La decisión se hizo oficial tras concretarse un acuerdo económico entre la directiva azulgrana y TV Azteca, propietaria del Mazatlán FC, institución que desaparecerá para dar paso a los Potros de Hierro.

El anuncio generó reacciones inmediatas, pero ninguna tan crítica como la del conductor de ESPN, Javier Alarcón, quien arremetió contra la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la Liga MX.

Este año, el Atlante no pudo conquistar ningún titulo de la Liga de Expansión MX.

Para él, la operación confirma que el acceso al máximo circuito continúa definiéndose por intereses económicos y no por méritos deportivos. Incluso exigió que se elimine el lema institucional de la Liga MX.

“A ver, el Atlante, el equipo del pueblo, regresa a la primera división por la vía fifi. Osea a billetazos y con padrinos. Se dirá que tiene méritos deportivos, pero otros también los tenían. Se necesitaba un inquilino en el Estadio Azteca, que va a estar muy bonito, y la magia se hizo. Al Morelia lo secuestraron y lo llevaron a Mazatlán y ahora se lo arrancan a los sinaloenses y se va a transformar en potro de hierro”, destacó Alarcón.

La crítica no se quedó ahí. El conductor recordó la inversión pública realizada por el Gobierno de Sinaloa en el proyecto de Mazatlán, señalando que los responsables abandonaron cualquier lucha por el ascenso deportivo.

Los Potros de Hierro vuelven a primera división tras 11 de ausencia.
“Por cierto, 650 millones puso el Gobierno de Sinaloa. El dueño de este equipo abandonó la lucha por los derechos e ideales de la Liga de Ascenso. Se volvió su dueño un esquirol. Se trataba de liderar los esfuerzos por recuperar un poquitito del sentido social que debe tener el fútbol con la categoría de ascenso. Pero sus dirigentes, repito, dieron la espalda al movimiento. La certificación, que quede claro, es por dedazo, por decreto. Qué bien por su afición, la del Atlante y su gran historia, pero qué triste el método. ¿Alguien se opuso en su momento a la mudanza del Morelia entre los socios de la familia futbolística?”, agregó.

Finalmente, Alarcón pidió retirar la frase promocional de la Liga MX ante lo que considera una contradicción absoluta.

“Ya nada más por cien gramos de pudor para no insultar la inteligencia de los aficionados, desaparezcan, por favor, la frase de ”juega limpio, siente tu liga”, detalló.

El analista también cuestionó la multipropiedad y la reciente aprobación que permitirá a los equipos alinear hasta nueve futbolistas extranjeros en el Clausura 2026, al considerar que estas prácticas afectan competitividad, identidad y credibilidad.

