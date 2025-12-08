Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Jai Opetaia quiere pelear contra el Zurdo Ramírez para unificar los cinturones mundiales del peso crucero (REUTERS)

Jai Opetaia retuvo sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y The Ring del peso crucero el pasado 6 de diciembre luego de vencer con un contundente nocaut a Huseyin Cinkara en el octavo asalto en el Gold Coast Convention Centre de Australia.

El pugilista australiano se sigue consolidando como uno de los peleadores más sólidos en la división y aprovechó su victoria para mandarle un mensaje al campeón mexicano, Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien ostenta los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut

Al terminar el combate, Jai Opetaia se mostró decepcionado por su rendimiento, aunque aseguró que sigue buscando la pelea con Gilberto Zurdo Ramírez para unificar los títulos mundiales de la categoría. Además, señaló que regresará al gimnasio para seguir afinando.

“Estoy muy decepcionado de mí mismo, siento que he defraudado a algunas personas con esa actuación. Él vino a pelear, boxeo bien, ojalá que esa mala actuación haga que esos otros muchachos salgan y acepten una pelea. Necesitaba ese trago de humildad, estén atentos. Queremos peleas de unificación, Zurdo, estoy persiguiendo cinturones, he estado pidiéndolos durante mucho tiempo. Pero vamos a volver al gimnasio y afinar”, comentó el australiano.

Cabe recordar que no es la primera vez que Opetaia muestra sus ganas por pelear contra Ramírez, pues en diversas ocasiones lo ha retado, sin embargo, el combate entre ambos no se ha concretado.

Boxing - Jai Opetaia v Mairis Briedis - Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 19, 2024 Jai Opetaia celebrates winning his fight against Mairis Briedis Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

¿Zurdo Ramírez vs David Benavidez en mayo de 2026?

A pesar de estas declaraciones, un combate entre Ramírez y Opetaia se ve un tanto lejano, pues el sinaloense defenderá sus dos cinturones de la división, OMB y AMB, ante Robin Sirwan Safar, quien ostenta un récord de 19 victorias, 13 de ellas por nocaut, y ninguna derrota. Este combate está programado para el 16 de enero en Palm Desert, California.

Además, todo parece indicar que después de este enfrentamiento, Zurdo se enfrentará contra David Benavidez en mayo de 2026, en una cartelera de boxeo que tendrá lugar durante uno de los meses con mayor simbolismo para México.

Zurdo Ramírez también podría enfrentar a David Benavidez (REUTERS)

Zurdo Ramírez: uno de los campeones mexicanos más sólidos

El 30 de marzo de 2024, Gilberto “Zurdo” Ramírez hizo historia al convertirse en el primer mexicano que obtiene el título mundial de peso crucero de la AMB, tras vencer por decisión unánime a Arsen Goulamirian. Posteriormente, amplió su dominio en la categoría al conquistar el segundo cinturón unificado de la división con su victoria frente al inglés Chris Billam-Smith, logrando el título de la OMB.

Actualmente, suma un récord de 48 victorias, ninguna empatada y solo una derrota, consolidándose como uno de los campeones más destacados del boxeo mexicano y alcanzando éxitos en distintas divisiones.