Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull

El gesto del piloto mexicano en redes sociales reavivó la discusión sobre la gestión de equipos y el futuro de la escudería austríaca

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull (EFE/Luis Licona)

Terminó el imperio de Max Verstappen y Red Bull Racing en la Fórmula 1, una vez que concluyó la carrera de Abu Dabi, Lando Norris se coronó como campeón de pilotos y le arrebató el título al neerlandés. La escudería austriaca sufrió un fuerte revés esta temporada al no alcanzar el título de constructores.

En medio de las reacciones que generó este nuevo resultado en la F1, la reacción de Sergio Checo Pérez tras la consagración de Lando Norris y el triunfo de McLaren en el campeonato de constructores marcó un nuevo episodio en la temporada 2025 de Fórmula 1.

El piloto mexicano no dudó en externar una postura tras el resultado que tuvo su ex equipo. A través de sus redes sociales, Checo envió un mensaje con tono irónico dirigido a Red Bull en un contexto donde la escudería austriaca perdió ambos títulos y enfrenta cuestionamientos tras su decisión de despedir a Pérez a finales de 2024, según redes sociales.

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris (REUTERS/Amr Alfiky)

En su cuenta de X, Pérez compartió una imagen de la película Avengers: Endgame, en la que el personaje Thanos pronuncia la frase “fui muy duro contigo”. El piloto acompañó el meme con un escueto “tal vez”, una respuesta interpretada como una referencia tanto a su experiencia en Red Bull como a la situación actual del equipo. De acuerdo con redes sociales, este gesto fue percibido como una forma de “trollear” a la escudería que lo despidió tras una temporada complicada.

La publicación de Checo Pérez se relaciona directamente con el desenlace del campeonato 2025. Red Bull, que venía de dominar la Fórmula 1, vio cómo Norris y McLaren se alzaron con los títulos, mientras Max Verstappen, pese a ganar la última carrera, no pudo revertir la situación. Según redes sociales, la derrota de Red Bull se atribuye, en parte, a decisiones estratégicas y a la falta de un segundo piloto capaz de apoyar a Verstappen en momentos clave, un papel que Pérez desempeñó con éxito en el pasado.

Así fue la reacción de Checo Pérez al término de la temporada 2025 de la F1 (X/ @SChecoPerez)

La comparación entre el desempeño de Checo Pérez y el de Yuki Tsunoda, quien disputó su última carrera con Red Bull en 2025, se volvió inevitable en redes sociales. En 2021, durante el Gran Premio de Abu Dhabi, Pérez fue fundamental para que Verstappen conquistara su primer título, al contener a Lewis Hamilton y facilitar la victoria de su entonces compañero.

En contraste, Tsunoda no logró frenar a Norris en la edición más reciente de Yas Marina, permitiendo que el británico asegurara el campeonato. El propio Pérez, al repostear y comentar “tal vez” en X, aludió a la diferencia entre su aporte en 2021 y la actuación de los segundos pilotos de Red Bull en la temporada actual.

