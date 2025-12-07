Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025

La Bombonera se vistió de rojo para ganar su pase a la final. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca y Tigres UANL incrementan su rivalidad al encontrarse en la final del torneo Apertura 2025 luego de dos semifinales que tuvieron que irse hasta el criterio de desempate. Aunque en la historia de la Liga MX nunca habían llegado juntos a la final, el historial de partidos inclina la balanza hacia uno de los equipos.

Si bien los diablos llegan a esta final como favoritos para repetir y convertirse en bicampeones, el equipo dirigido por Guido Pizarro demostró que la transición por la que pasaron al inicio del campeonato fue positiva.

A estas instancias llegan los primeros dos de la tabla general: Toluca con 37 puntos acumulando 11 juegos ganados, 4 empatados y 2 derrotas; mientras que los regiomontanos acumularon 36 puntos por 10 victorias, 6 empates y 1 derrota.

André-Pierre Gignac disputará una nueva final con el cuadro felino. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Cómo llegaron a la final?

Toluca: los dirigidos por Antonio Mohamed conquistaron su pase a la Final tras eliminar en cuartos de final a los Bravos de Juárez con un marcador global de 2-1. Posteriormente, se enfrentaron a los Rayados de Monterrey quienes representaron una complicada aduana y terminaron empatando 3-3, pero logró avanzar gracias a su posición en la tabla general.

Tigres: los universitarios iniciaron su participación en la Liguilla con un doloroso descalabro contra los Xolos de Tijuana quienes hicieron valer la localía y ganaron 3-0, no obstante, en un giro inesperado el Volcán hirvió y en el partido de vuelta ganaron 5-0 para eliminar a la jauría. El siguiente rival fue Cruz Azul que venía de eliminar a Chivas, el encuentro fue muy complicado, pero lograron sacar el 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes; todo se definió en San Nicolás cuando empataron a 1-1 en el partido de vuelta y, al igual que los mexiquenses, ganaron su pase por terminar segundos en la clasificación.

El portugués Paulinho se convirtió en el futbolista más importante para los escarlatas. (REUTERS/Daniel Becerril)

Antecedentes

Ambos equipos llegan a la definición de este campeonato tras superar rivales de alto nivel. La expectativa en el entorno del fútbol mexicano se centra en si Toluca podrá revertir la tendencia reciente o si el dominio de Tigres UANL se mantendrá en una nueva final.

A continuación, se presenta un repaso de los últimos cinco encuentros en liguilla y competencias internacionales que han protagonizado estos equipos:

Clausura 2003 – Cuartos de Final

Ida: Toluca 1-2 Tigres

Vuelta: Tigres 2-2 Toluca

Global: Tigres 4-3 Toluca

Apertura 2003 – Semifinal

Ida: Toluca 1-0 Tigres

Vuelta: Tigres 2-0 Toluca

Global: Tigres 2-1 Toluca

Apertura 2014 – Semifinal

Ida: Toluca 0-0 Tigres

Vuelta: Tigres 0-0 Toluca

Tigres avanza por mejor posición en la tabla

Apertura 2015 – Semifinal

Ida: Tigres 0-0 Toluca

Vuelta: Toluca 0-2 Tigres

Global: Tigres 2-0 Toluca

Apertura 2020 – Repechaje

Partido único: Tigres 2-1 Toluca

Clausura 2023 – Cuartos de Final

Ida: Tigres 4-1 Toluca

Vuelta: Toluca 3-1 Tigres

Global: Tigres 5-4 Toluca

Clausura 2025 – Semifinal

Ida: Tigres 1-1 Toluca

Vuelta: Toluca 3-0 Tigres

Global: Toluca 4-1 Tigres

El francés podría hacer historia en esta edición de la final del fútbol mexicano. (REUTERS/Daniel Becerri)

La constante presencia de Tigres UANL avanzando en estas instancias ha generado una narrativa de superación para Toluca, que busca reescribir la historia reciente. El actual encuentro en la final del Apertura 2025 ofrece una nueva oportunidad de equilibrar el registro entre los dos equipos.