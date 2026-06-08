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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar este lunes acerca de la presentación que tuvo el pasado domingo del primer auto electrónico hecho en México, asimismo, faltan dos días para que inicie el Mundial 2026 en la Ciudad de México, motivo por el cual quizás mencione más detalles de este evento.

Por otra parte, la CNTE anunció que seguirá con su huelga, la mandataria podría hablar sobre las negociaciones que han realizado el secretario de Educación y la secretaria de Gobierno con el magisterio. Sin embargo, cabe destacar que la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.

12:19 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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